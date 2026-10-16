Margarita Rosa de Francisco respondió a las críticas por someterse a una cirugía facial: “Hay muchas maneras de negarse a envejecer”

Margarita Rosa de Francisco explicó por qué decidió someterse a una cirugía facial - crédito @alangonzalezmd/ Instagram

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Margarita Rosa de Francisco confirmó que se sometió a una cirugía facial y explicó que su decisión no implica un rechazo al envejecimiento. La actriz, presentadora y escritora colombiana habló del procedimiento luego de que su nueva apariencia despertara comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

La intervención estuvo a cargo del cirujano plástico Alan González, quien detalló el tratamiento durante una conversación con la artista en su podcast. De Francisco explicó que buscaba atender cambios que había notado en la firmeza del cuello y el contorno de la mandíbula, sin eliminar por completo las marcas naturales de la edad.

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La revelación despertó atención porque en 2023 la actriz había dicho que no quería someterse nuevamente a tratamientos como bótox o rellenos. En ese momento, expresó que prefería acompañar el proceso natural del paso del tiempo. Ahora, sostuvo que su postura no cambió en el sentido de esconder la vejez, sino que tomó una decisión estética puntual.

“Yo no niego mi envejecimiento, tan no lo niego que le cuento a todo el mundo que me hice una cirugía. Si estuviera negándolo, no lo contaría”, afirmó De Francisco durante la charla difundida por el médico.

La actriz buscaba recuperar definición en el cuello y la mandíbula

Margarita Rosa de Francisco, de 61 años, aseguró que sus inquietudes no estaban relacionadas con las arrugas finas del rostro. Según explicó, lo que le preocupaba era la pérdida de definición en la zona mandibular y cervical, cambios que había observado con el paso del tiempo.

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“No, no lo estoy negando, y es que hay muchas maneras de negarse a envejecer; he visto comentarios de mujeres que dicen que les caen mal las mujeres que se niegan a envejecer, pero yo no creo que estas cirugías sean negarse a envejecer (...) Iba viendo que esto avanzaba y decía: esta parte ya no me gusta. Para mí fue una decisión estética, porque no me importa que las arrugas queden; quería recuperar una línea que se había ido perdiendo y verme con una apariencia vital”, señaló la actriz.

De Francisco presentó su decisión como parte de una relación personal que ha tenido con su imagen desde sus primeros años en televisión. La artista reconoció que ese vínculo no siempre fue sencillo y que ha atravesado períodos de autocrítica sobre su aspecto físico.

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“He ido luchando con mi propia imagen a medida que pasa el tiempo”, comentó. La actriz planteó que el envejecimiento no se reduce a la apariencia ni a la decisión de recurrir o no a procedimientos estéticos, sino que también se relaciona con la manera en que cada persona conserva su energía y enfrenta los cambios de la vida.

El médico que realizó la intervención afirmó que el tratamiento se diseñó de forma individual y que no se utilizaron rellenos masivos. De acuerdo con Alan González, la cirugía buscó modificar el contorno facial y del cuello sin alterar la expresividad ni los rasgos propios de la paciente.

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“La técnica empleada se basa en el manejo de los planos anatómicos, desde lo profundo hasta lo superficial”, explicó el especialista. El procedimiento tuvo como objetivo trabajar las estructuras internas del rostro y el cuello para recuperar firmeza en zonas específicas.

La intervención evitó un efecto de estiramiento visible y priorizó conservar la fisonomía de la actriz, según indicó el cirujano. González señaló que el diálogo entre el paciente y el especialista resulta necesario antes de cualquier operación, tanto para establecer expectativas como para abordar los riesgos propios de una cirugía.

La actriz y presentadora aseguró que ha hablado abiertamente del tema con el propósito también de empoderar a otras mujeres y, según ella, acabar con el tabú de someterse a procedimientos para tener una mejor vejez. “Quiero que vean esto y no tener que justificar nada, sin importar que hace un tiempo yo decía que no me quería hacer nada y ahora sí; no importa lo que me digan o me restrieguen las intelectuales”, añadió.

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