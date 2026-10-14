América Latina

El embajador del Reino Unido en Chile visita Punta Arenas, desde donde zarpará buque comercial a Malvinas

David Concar estuvo en el Instituto Antártico Chileno y se reunió con autoridades magallánicas para “conversar sobre oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y la región”

El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas
El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas (David Concar (X))
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El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, llegó este martes hasta Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), en medio de las fricciones diplomáticas entre Chile y Argentina por el zarpe en noviembre del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas y que ha encendido las alarmas a ambos lados de la cordillera.

El representante diplomático, a través de su cuenta de X, señaló sentirse “muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”.

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Desde la legación británica detallaron que visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) “donde conoció el trabajo que impulsa Chile en investigación polar”, puesto que “la cooperación científica es uno de los pilares de la relación entre el Reino Unido y Chile en la Antártica”.

Además, se reunió con la gobernadora subrogante de Magallanes, Hina Carabante, a fin de “conversar sobre oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y la región, con énfasis en la ciencia antártica, conservación marina y protección de ecosistemas”.

Un buque de carga azul y rojo con la palabra Danstar escrita en el casco navega en mar abierto bajo un cielo despejado
El “Danstar” llevará alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos a las Malvinas.

Citas con alcalde y la Armada

Esta jornada, Concar se entrevistó también con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y uno de los temas principales fue precisamente la controversia que ha causado la reapertura de la vía comercial marítima entre la ciudad y las islas Malvinas, cuestión que fue respaldada por el gobierno de José Antonio Kast y desató un ambiente de máxima preocupación en las alta esferas políticas de Chile y Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran sobre un posible “evento crítico” con el país vecino.

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Radonich ha señalado en varias oportunidades que con esta esta nueva ruta comercial buscan disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, la que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde esa ciudad, disminuyendo considerablemente los costos.

Según el edil, tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las Malvinas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”.

Finalmente, el embajador del Reino Unido tuvo una reunión de trabajo con el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto, a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países.

De acuerdo al medio local Ovejero Noticias, la conversación estuvo centrada en el “presente y futuro” de las relaciones bilaterales, destacando el trabajo conjunto que hoy impulsan ambos países mediante el apoyo directo a la investigación científica y la cooperación técnica.

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