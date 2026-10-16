México

“De monumento a la corrupción a universidad”: Sheinbaum anuncia sede de la Rosario Castellanos en mansión del ‘Negro Durazo’ en CDMX

El nuevo plantel estará ubicado en Tlalpan e incluirá una sede del Bachillerato Nacional

Sheinbaum anunció una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos. | Presidencia
Sheinbaum anunció una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en la Ciduad de México habrá una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional, en lo que fue la mansión de Arturo “El Negro” Durazo, exjefe de la de la Policía del Distrito Federal, la cual calificó como “un monumento a la corrupción”.

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), indicó que por instrucción de la presidenta la dependencia a su cargo entregará “todo el conjunto de inmuebles” que conforman dicha propiedad, que actualmente se conoce como ‘Casa Tlalpan’ para la nueva universidad.

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Detalló que la propiedad está integrada por una casa principal, discoteca, hemiciclo con esculturas romanas, helipuertos, caballerizas, plazas de toros, galgódromo, casino, alberca, campo de tiro, dos lagos artificiales, sala para autos de colección, invernadero y diversas canchas deportivas.

Explicó que en su momento la mansión fue uno de los bienes cedidos al gobierno como “pago a favor de la nación mexicana”, luego de que el exfuncionario fue señalado de defraudación fiscal.

“Durante años, esta propiedad fue símbolo de opulencia, del abuso de autoridad y del dispendio de recursos públicos que caracterizó esos tiempos. Quienes se prestaron a la simulación y realizaron diversas operaciones ilegales para encubrir su origen y conservar la posesión de estos inmuebles fueron descubiertos, lo que permitió que estos bienes fueran restituidos al patrimonio federal”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

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Recordó que una parte de la propiedad se destinó a la Academia Mexicana de las Ciencias, por lo cual aclaró que esta institución continuará funcionando, “pero en un nuevo espacio” que estará “más acorde a sus funciones”.

¿Cómo será la nueva universidad Rosario Castellanos en CDMX?

Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, indicó que la nueva sede está ubicada en la zpona del Ajusco, en Tlalpan, e iniciará plenamente sus actividades en el año 2027.

Mencionó que Tlalpan es la tercera demarcación con mayor demanda estudiantil y que incluso, 3 mil 067 personas se registraron en la convocatoria que se publicó del 3 al 7 de julio, las cuales se sumaron a las 5 mil 289 que ya estudian en otras alcaldías.

¿Qué licenciaturas tendrá?

Herrera Márquez indicó que tendrá cinco licenciaturas: psicología, derecho y criminología, administración y comercio, turismo, economía y desarrollo sostenible.

Sin embargo, adelantó que se analiza ampliar la oferta académica, entre las cuales resaltó la carrera de Ciencias Ambientales, debido a que la escuela está en medio de una zona boscosa, lo que permitíra una proyecto de Bosque Escuela.

Señaló que el plantel estará conformada por diversos edificios de aulas, está el área deportiva, un gimnasio al área libre, un foro al aire, al área libre, hay un jardín de lectura, la caseta de vigilancia y un auditorio

Comentó que las obras para aadecuar la universidad estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y una zona será del Bachillerato Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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