República Dominicana

Junta Central Electoral dominicana alcanza los 4 millones de nuevas cédulas emitidas y pide renovar antes de abril de 2027

La Junta Central Electoral informó que el formato anterior dejará de ser aceptado el 1 de abril de 2027 para trámites de identidad y dispuso 204 centros de renovación en República Dominicana

Eduard Mercedes Rosario, de Cambita Garabitos, se convirtió en el símbolo de la mitad de un proceso que cambiará la identidad oficial de los dominicanos. La fecha límite se acerca y millones aún no han completado el trámite. (Foto cortesía JCE)
Eduard Mercedes Rosario, de Cambita Garabitos, se convirtió en el símbolo de la mitad de un proceso que cambiará la identidad oficial de los dominicanos. La fecha límite se acerca y millones aún no han completado el trámite. (Foto cortesía JCE)
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La Junta Central Electoral (JCE) reconoció en Cambita Garabitos a Eduard Mercedes Rosario como el cedulado número cuatro millones, mientras exhortó a renovar el documento de identidad antes del 1 de abril de 2027, fecha desde la cual el formato anterior dejará de ser aceptado para las actuaciones que requieran acreditar la identidad en República Dominicana.

El proceso, previsto para un año, alcanzó su punto medio con 8.730.372 personas habilitadas para renovar la cédula. De ese universo, 4.203.595 ciudadanos fueron procesados, 4.009.576 recibieron el nuevo documento y 194.019 cédulas permanecen listas para ser retiradas por sus titulares.

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La ceremonia, que tuvo lugar el martes, fue encabezada por el presidente del Pleno de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto con los miembros titulares Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, además del director de Cedulación, Américo Rodríguez.

También participaron la encargada del Centro de Cedulación de Cambita Garabitos, Maireny Domínguez; el supervisor de Cedulación, Eliezer Martínez, y directivos y colaboradores de la institución.

Desde mayo, los dominicanos en el exterior podrán tramitar la nueva cédula sin esperar su cumpleaños. /(unta Central Electoral)
Desde mayo, los dominicanos en el exterior podrán tramitar la nueva cédula sin esperar su cumpleaños. /(unta Central Electoral)

La renovación antes de abril de 2027

Jáquez Liranzo pidió a la población completar el trámite con anticipación para evitar las filas y los mayores tiempos de espera que prevé entre enero y marzo de 2027, cuando se concentraría la demanda de quienes posterguen la renovación.

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El presidente de la JCE indicó que entidades públicas y privadas ya solicitan la nueva cédula por sus características de seguridad. Advirtió que el proceso avanza hacia su cierre, aunque todavía no concluyó.

“No esperes a formar parte del último millón, no te quedes como un inhabilitado civil”, sostuvo Jáquez Liranzo.

La nueva cédula es necesaria para realizar operaciones bancarias, emprender negocios, estudiar, trabajar, ejercer el derecho al voto y cumplir otras diligencias que exigen la acreditación de identidad. La JCE dispone de 204 centros habilitados para el proceso.

El avance general equivale a aproximadamente el 50% de ejecución del proyecto. En el padrón electoral, la renovación llegó al 49%; entre los jóvenes de 16 y 17 años, al 50%; entre integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al 72%, y entre extranjeros legales habilitados para cedularse, al 30%.

La JCE alcanza cuatro millones de cédulas renovadas: el hito, la advertencia oficial y el ciudadano que quedó en los libros de historia (Foto cortesía JCE)
La JCE alcanza cuatro millones de cédulas renovadas: el hito, la advertencia oficial y el ciudadano que quedó en los libros de historia (Foto cortesía JCE)

Jáquez Liranzo reconoció el trabajo del personal que interviene en la recepción de ciudadanos, la captura y verificación de datos, la personalización y la entrega de los documentos. También destacó la respuesta de los dominicanos residentes dentro y fuera del país.

“Este logro consolida el proyecto de modernización del sistema de identificación dominicano y reafirma el compromiso institucional de garantizar a la población, dentro y fuera del país, el acceso oportuno a su documento oficial y al ejercicio pleno de sus derechos”, afirmó.

Vallejo Santelises señaló que las cuatro millones de cédulas entregadas equivalen a igual número de actas de nacimiento validadas y depuradas. “Nosotros estamos robusteciendo un proceso de identidad y del registro civil del pueblo dominicano con respecto a todos los procedimientos que deben ser cumplidos”, expresó.

Fernández Guzmán entregó el certificado a Mercedes Rosario, quien pasó a integrar las estadísticas de quienes renovaron el documento a tiempo.

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