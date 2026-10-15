Una nueva encuesta arrojó que la diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva es de dos puntos a favor del senador

El presidente brasileño Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro

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El senador Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, aventaja por dos puntos al actual presidente y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva: 46% frente a 44%, según una encuesta de intención de voto publicada este miércoles.

El sondeo, elaborado por la firma demoscópica Quaest, refleja un empate técnico entre ambos candidatos, dado que el margen de error es de dos puntos porcentuales en cualquier dirección.

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A 11 días de la segunda vuelta, programada para el 25 de octubre, los dos aspirantes deberán disputarse los votos que quedaron repartidos entre sus rivales en la primera ronda, ya que el porcentaje de indecisos resulta prácticamente residual. Antes de la votación, para el domingo 18 está previsto que se vean las caras en un debate de TV, luego de que desisteran de tenerlo antes de la primera vuelta electoral.

Según el mismo sondeo de Quaest, apenas el 1% de los electores aún no definió su voto, mientras que un 9% asegura que votará en blanco o anulará su sufragio.

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La encuesta también revela que el índice de rechazo de ambos candidatos es muy similar: un 54% de los electores afirma que nunca votaría por el primogénito del presidente Jair Bolsonaro, y un 53% sostiene lo mismo respecto del líder progresista.

A 11 días de la segunda vuelta, programada para el 25 de octubre, los dos aspirantes deberán disputarse los votos que quedaron repartidos entre sus rivales en la primera ronda (Europa Press)

Aunque se trata del primer sondeo de esta firma tras la primera vuelta, los relevamientos previos de la misma consultora ya anticipaban un escenario parecido: Bolsonaro registraba entonces un 44% y Lula un 42% en proyecciones para un eventual balotaje.

El nuevo estudio de Quaest muestra una contienda más ajustada que la reflejada la semana pasada por la firma Datafolha, cuya primera encuesta de cara a la segunda vuelta otorgaba a Bolsonaro el 49% de la intención de voto y a Lula el 45%. Sin embargo, pese a la mayor diferencia, el sondeo de Datafolha también ubica a los candidatos en empate técnico.

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Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, con el 47,03% de los sufragios. Lula lo escoltó con el 45,16%, lo que dejó una brecha inferior a los dos puntos porcentuales.

Para esta nueva encuesta, Quaest entrevistó a 2.154 electores entre el sábado pasado y este martes, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

De cara al balotaje, el senador opositor —que en la primera vuelta contó únicamente con el respaldo de su propia formación— llega ahora con el apoyo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país. Lula, por su parte, solo logró sumar a los minoritarios partidos de izquierda que presentaron candidato presidencial propio en la primera ronda.

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