Motse Mínguez dimite como portavoz del PSOE tras la polémica por los pisos en alquiler de su pareja y Pedro Sánchez lo lamenta: “Le dije que no lo hiciera. Es muy buena persona”

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre. (Diego Radamés./ Europa Press)

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La portavoz del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha presentado este viernes su dimisión tras hacerse públicos los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez Viola, que posee al menos treinta pisos en alquiler a través de un entramado de empresas. En un comunicado difundido en redes sociales, Mínguez ha afirmado que da “un paso atrás convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo” y aseguró abandonar el cargo “con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta” a sus principios.

La renuncia llega tres días después de que el medio digital Artículo 14 revelara que Vélez gestiona un patrimonio inmobiliario valorado en ocho millones de euros a través de la empresa Nest Capital Homes, con entre 20 y 30 viviendas destinadas al alquiler. El medio amplió luego la información para señalar que el empresario cuenta con al menos tres sociedades adicionales dedicadas a la gestión inmobiliaria, además de vínculos societarios con dos compañías registradas en Panamá.

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Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios. https://t.co/br2Hdco5y4 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 16, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado en contra de esta decisión desde Bruselas. “Le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero el nivel de dureza y de agresividad y de odio en muchas ocasiones lo sufren no solamente aquellas personas que están en política, sino también sus seres queridos. Yo siento que desgraciadamente Montse no continúe como diputada porque es una gran política y muy buena persona”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una rueda de prensa en una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

Un cambio urbanístico en Lérida bajo sospecha

Las revelaciones no se limitaron al volumen del patrimonio. El Español reveló que la propia Mínguez, cuando ejercía como segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Lérida, presidió en julio de 2017 la Junta de Gobierno que modificó el plan urbanístico del sector Ciutat Jardí. En una de las parcelas afectadas por esa recalificación, Vélez construyó a través de Nest Capital la urbanización residencial Botànic, un complejo de lujo con viviendas dúplex, áticos y piscinas privadas.

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El mismo medio documentó otro episodio durante la gestión municipal de la portavoz: cuando ocupaba la responsabilidad de Economía en el consistorio leridano, el ayuntamiento acordó una reducción de las obligaciones pecuniarias de Adaix de Negocios, otra compañía vinculada a Vélez, en relación con la concesión de una discoteca.

La empresa Nest Capital Homes registró además varios procesos de desahucio por falta de pago, entre ellos hasta tres procedimientos concurrentes. El dato resultó especialmente sensible porque el Gobierno había adelantado las elecciones generales a raíz del desahucio de Maricarmen.

La defensa de Mínguez antes de la renuncia

Antes de dimitir, Mínguez había calificado la cobertura de las informaciones sobre su pareja de “ataque personal” y político. “No tengo nada que ocultar. Mis acciones se demuestran en el Congreso, votando todas las semanas a favor de los derechos de la ciudadanía de mi país”, declaró en entrevista en RTVE.

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La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026. (Jesús Hellín./ Europa Press)

La portavoz defendió además su coherencia en materia de vivienda. “Apuesto por la vivienda digna y accesible, por apartar a los fondos buitre y por que la vivienda sea de verdad un derecho”, afirmó, y agregó que el acoso mediático contra su entorno “solo se explica por la voluntad de hacer daño” a su persona y a su partido.

En una entrevista previa en el programa Espejo público, de Antena 3, Mínguez había calificado el negocio de su pareja como “una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la ley de vivienda de Cataluña”. También sostuvo que, si un inquilino no paga, “se le desahucia”, mientras que a las personas vulnerables “se las protege”.

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Respaldo de Sánchez y críticas de la oposición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su respaldo a Mínguez antes de conocerse la dimisión y aseguró desconocer las actividades profesionales de la pareja de la portavoz.

El PP y Junts habían señalado a Mínguez por lo que calificaron de contradicción entre su discurso parlamentario contra la especulación inmobiliaria y los negocios de su pareja. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ironizó sobre el nombre de la empresa familiar: “Nest, en inglés significa nido. De buitres, claro”.

Pese a la polémica, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) había propuesto que Mínguez encabezara la lista por Lérida al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre, una candidatura que debía validarse en el Consell Nacional del partido. La dimisión como portavoz de la Ejecutiva no implica, hasta el momento, su salida de esa candidatura.

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