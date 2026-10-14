América Latina

Apagones inesperados se extienden por Ecuador mientras sus principales hidroeléctricas pierden reservas

Las interrupciones afectaron a Quito, Guayaquil y otras ciudades durante la noche del martes y la madrugada del miércoles

Los apagones han impactado no solo a locales comerciales sino a hogares. REUTERS/Karen Toro
Los apagones han impactado no solo a locales comerciales sino a hogares. REUTERS/Karen Toro
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Varias ciudades de Ecuador registraron apagones no programados durante la noche del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de octubre, en medio de una reducción de las reservas hidroeléctricas que ha obligado al Gobierno del presidente Daniel Noboa a restringir el suministro eléctrico a grandes consumidores industriales. Las interrupciones afectaron a sectores residenciales y comerciales de distintas provincias, sin que las autoridades energéticas ofrecieran, durante las primeras horas de la mañana, una explicación técnica sobre el origen de los cortes.

Según la información de Ecuavisa, las afectaciones se registraron en Quito, Guayaquil, Durán, Daule, Latacunga, Ambato y varios cantones de Loja. También se conocieron reportes ciudadanos de interrupciones en Portoviejo y Chone, en la provincia costera de Manabí. La dispersión geográfica de los incidentes generó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, aunque todavía no existe evidencia de que todos respondieran a una misma causa.

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En Quito, los cortes alcanzaron sectores como Ponceano, Guajaló, Tumbaco, La Coruña, González Suárez, El Bosque y El Inca. De acuerdo con Primicias, algunos residentes del norte de la capital utilizaron generadores eléctricos durante la madrugada. Hasta las primeras horas del miércoles, la Empresa Eléctrica Quito no había difundido información sobre las causas de las interrupciones ni sobre el número de usuarios afectados.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, los apagones se reportaron en Samanes, Guayacanes, el Guasmo, la vía a la Costa, El Fortín, Florida Norte y otras zonas residenciales. Algunos habitantes del noroeste permanecieron sin electricidad desde aproximadamente las 19:00 del martes. Según los testimonios recogidos por Primicias, en determinados sectores el servicio continuaba interrumpido después de las 02:00. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó mediante respuestas a usuarios que sus equipos atendían las incidencias, pero no precisó sus causas.

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Los reportes llegan desde distintas localidades del país. REUTERS/Karen Toro
Los reportes llegan desde distintas localidades del país. REUTERS/Karen Toro

Las interrupciones también afectaron a localidades de la Sierra. En Latacunga y Pujilí, provincia de Cotopaxi, el suministro se suspendió alrededor de las 20:00 y presentó fluctuaciones antes de restablecerse, aproximadamente cuatro horas después. En Ambato, capital de Tungurahua, se registró un corte a las 20:28, con una recuperación progresiva del servicio unos treinta minutos más tarde. En Loja se reportaron problemas en Macará, Cariamanga y Catamayo.

Los incidentes ocurrieron mientras las principales centrales hidroeléctricas del país enfrentan una disminución de sus reservas de agua. Según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), citados por Primicias, el embalse de Amaluza, que abastece a la central Paute-Molino, descendió hasta aproximadamente 1.973 metros sobre el nivel del mar, dos metros por debajo de su referencia mínima. La central permanecía sin generar electricidad hasta las 07:15 del miércoles.

El embalse de Mazar, ubicado aguas arriba, registraba una cota cercana a los 2.125 metros, apenas diez metros por encima de su nivel crítico. Según Ecuavisa, los operadores habían suspendido su generación desde el lunes para conservar agua. La situación incrementa la presión sobre otras fuentes de abastecimiento, especialmente las centrales termoeléctricas.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general del embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador). EFE/Robert Puglla
Fotografía de archivo en la que se captó una vista general del embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador). EFE/Robert Puglla

El Gobierno había ampliado desde el 12 de octubre las desconexiones programadas para determinados consumidores industriales de alto y medio voltaje, estableciendo restricciones durante tres días semanales. La medida busca preservar las reservas energéticas y garantizar el suministro residencial, después de que Noboa asegurara que los hogares no sufrirían racionamientos durante el estiaje.

Aunque las interrupciones recientes no permiten concluir que exista un programa de racionamiento residencial, los ciudadanos muestran su preocupación en redes sociales por lo cortes no programados. Tampoco se ha establecido si respondieron a fallas de distribución, problemas de transmisión o limitaciones de generación. Mientras las autoridades no publiquen los registros operativos correspondientes, permanece sin esclarecerse por qué distintas ciudades quedaron sin electricidad simultáneamente, cuando el Gobierno mantiene medidas extraordinarias para proteger el abastecimiento de los hogares.

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