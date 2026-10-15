Cae la banda de atracadores que asaltó una joyería en un centro comercial de Bolivia

Varias personas permanecen en la plaza central de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra tras registrarse un atraco durante la noche.

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La Policía boliviana logró capturar captura de tres de las cuatro personas acusadas de perpetrar un asalto en una joyería de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra la noche del domingo.

En una conferencia de prensa este jueves por la mañana, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó sobre el avance de las investigaciones y dijo que también se logró recuperar las joyas que habían sido sustraídas.

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El operativo, coordinado por el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, incluyó dos allanamientos. En el primero fueron aprehendidas dos personas, de nacionalidad boliviana y brasileña, en cuya posesión se encontraron prendas de vestir utilizadas durante el asalto y algunos de los objetos sustraídos.

En el segundo allanamiento, los agentes hallaron a otro ciudadano brasileño y secuestraron una motocicleta, ropa presuntamente utilizada en el atraco, un reloj robado y un arma de fuego empleada durante el asalto, entre otros elementos.

El centro comercial Patio Design de Santa Cruz de la Sierra registró un atraco en sus instalaciones.

El atraco de la joyería se registró la noche del domingo 11 de octubre, pasadas las 19:00 horas, en el centro comercial Patio Design, en inmediaciones de la zona empresarial de Santa Cruz de la Sierra. Cuatro sujetos armados ingresaron violentamente al negocio, redujeron al guardia de seguridad, efectuaron algunos disparos y robaron las joyas que estaban en exposición. Minutos después abandonaron el lugar y huyeron en motocicletas.

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En medio de las investigaciones se aprehendió a una trabajadora de la joyería, acusada de presunta complicidad, quien horas más tarde fue liberada con detención domiciliaria mientras se desarrolla el caso.

El ministro Oviedo informó que las detenciones forman parte de una investigación más amplia sobre la presencia de organizaciones criminales que operan en el departamento de Santa Cruz, “donde se ha desatado una ola de violencia, sicariatos, asaltos y narcotráfico que presuntamente estarían vinculados. “Se acabó la impunidad en Bolivia”, afirmó Oviedo e indicó que en las últimas dos semanas se han logrado esclarecer siete hechos delictivos a nivel nacional.

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Estos casos se producen en un contexto de preocupación por el aumento de la inseguridad particularmente en Santa Cruz, la capital económica del país, donde en los últimos días se han registrado hechos delictivos violentos, incluidos asaltos armados y el asesinato de Johan Guzman, un joven de 26 años investigado por vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

En este caso, el jefe policial informó sobre la aprehensión de un sospechoso, un ciudadano colombiano identificado como Carlos V.R., de 38 años, en cuyo domicilio se encontraron cinco pistolas, un rifle de alta precisión, 550 cartuchos, una vagoneta de alta gama, motocicletas, una alta suma de dinero, cuatro lingotes de oro y joyas.

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Cuestionado sobre la expansión del crimen organizado en el país y los crecientes cuestionamientos sobre la respuesta del Estado frente a la inseguridad ciudadana, el ministro de Gobierno afirmó que “la Policía no ha sido rebasada” y que los casos que se han resuelto demuestran que la entidad “es capaz” y está en un proceso de “modernización e institucionalización”.

En respuesta al avance del crimen organizado, el Ejecutivo ha anunciado medidas para reforzar la seguridad, entre ellas el plan “Fronteras Seguras”, presentado a mediados de agosto para combatir el narcotráfico, el contrabando y otros delitos mediante patrullajes y el intercambio de inteligencia con Brasil. Sin embargo, la sucesión de hechos violentos ha intensificado los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la expansión del crimen y garantizar la seguridad ciudadana.

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