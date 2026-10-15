América Latina

Cae la banda de atracadores que asaltó una joyería en un centro comercial de Bolivia

El operativo policial permitió recuperar las joyas robadas la noche del domingo en una joyería de Santa Cruz de la Sierra, informó el Ministerio de Gobierno

Personas de pie en la plaza central iluminada de un centro comercial de varios niveles con letreros y tiendas
Varias personas permanecen en la plaza central de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra tras registrarse un atraco durante la noche.
Guardar

La Policía boliviana logró capturar captura de tres de las cuatro personas acusadas de perpetrar un asalto en una joyería de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra la noche del domingo.

En una conferencia de prensa este jueves por la mañana, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó sobre el avance de las investigaciones y dijo que también se logró recuperar las joyas que habían sido sustraídas.

PUBLICIDAD

El operativo, coordinado por el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, incluyó dos allanamientos. En el primero fueron aprehendidas dos personas, de nacionalidad boliviana y brasileña, en cuya posesión se encontraron prendas de vestir utilizadas durante el asalto y algunos de los objetos sustraídos.

En el segundo allanamiento, los agentes hallaron a otro ciudadano brasileño y secuestraron una motocicleta, ropa presuntamente utilizada en el atraco, un reloj robado y un arma de fuego empleada durante el asalto, entre otros elementos.

Vista aérea de un edificio moderno con fachada dorada y verde turquesa junto a una intersección vial con vehículos
El centro comercial Patio Design de Santa Cruz de la Sierra registró un atraco en sus instalaciones.

El atraco de la joyería se registró la noche del domingo 11 de octubre, pasadas las 19:00 horas, en el centro comercial Patio Design, en inmediaciones de la zona empresarial de Santa Cruz de la Sierra. Cuatro sujetos armados ingresaron violentamente al negocio, redujeron al guardia de seguridad, efectuaron algunos disparos y robaron las joyas que estaban en exposición. Minutos después abandonaron el lugar y huyeron en motocicletas.

PUBLICIDAD

En medio de las investigaciones se aprehendió a una trabajadora de la joyería, acusada de presunta complicidad, quien horas más tarde fue liberada con detención domiciliaria mientras se desarrolla el caso.

El ministro Oviedo informó que las detenciones forman parte de una investigación más amplia sobre la presencia de organizaciones criminales que operan en el departamento de Santa Cruz, “donde se ha desatado una ola de violencia, sicariatos, asaltos y narcotráfico que presuntamente estarían vinculados. “Se acabó la impunidad en Bolivia”, afirmó Oviedo e indicó que en las últimas dos semanas se han logrado esclarecer siete hechos delictivos a nivel nacional.

Estos casos se producen en un contexto de preocupación por el aumento de la inseguridad particularmente en Santa Cruz, la capital económica del país, donde en los últimos días se han registrado hechos delictivos violentos, incluidos asaltos armados y el asesinato de Johan Guzman, un joven de 26 años investigado por vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

En este caso, el jefe policial informó sobre la aprehensión de un sospechoso, un ciudadano colombiano identificado como Carlos V.R., de 38 años, en cuyo domicilio se encontraron cinco pistolas, un rifle de alta precisión, 550 cartuchos, una vagoneta de alta gama, motocicletas, una alta suma de dinero, cuatro lingotes de oro y joyas.

Cuestionado sobre la expansión del crimen organizado en el país y los crecientes cuestionamientos sobre la respuesta del Estado frente a la inseguridad ciudadana, el ministro de Gobierno afirmó que “la Policía no ha sido rebasada” y que los casos que se han resuelto demuestran que la entidad “es capaz” y está en un proceso de “modernización e institucionalización”.

En respuesta al avance del crimen organizado, el Ejecutivo ha anunciado medidas para reforzar la seguridad, entre ellas el plan “Fronteras Seguras”, presentado a mediados de agosto para combatir el narcotráfico, el contrabando y otros delitos mediante patrullajes y el intercambio de inteligencia con Brasil. Sin embargo, la sucesión de hechos violentos ha intensificado los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la expansión del crimen y garantizar la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

BoliviajoyeríaatracoSanta Cruz de la SierraPatio DesignMarco Antonio OviedoAdrián Álvarezcrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El colchón que amortiguaba el desempleo en Centroamérica se desinfla: deportaciones masivas, dos millones con órdenes pendientes y una caída de USD 4,000 millones en remesas

El bloque CA-4 recibirá unos USD 57,787 millones en remesas este año, pero la expansión se frena con fuerza. Un informe del Inter-American Dialogue advierte que 2027 podría ser el año más duro para las familias que dependen de esos envíos

El colchón que amortiguaba el desempleo en Centroamérica se desinfla: deportaciones masivas, dos millones con órdenes pendientes y una caída de USD 4,000 millones en remesas

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

En un local de Cerro, la leche en polvo costaba 4.500 pesos y el aceite 2.700, mientras consumidores reportaron valores iguales o superiores a los de mipymes y revendedores privados

Los mercados de barrio ofrecen alimentos con precios que cuestionan las rebajas prometidas por el Gobierno

Un deslizamiento soterró una vivienda y causó la muerte de un hombre en la zona 7, ciudad de Guatemala

Los cuerpos de socorro recuperaron a la víctima durante la madrugada del jueves en el asentamiento Bendición de Dios 8 de Enero, tras confirmar que no había otra persona bajo los restos de la estructura

Un deslizamiento soterró una vivienda y causó la muerte de un hombre en la zona 7, ciudad de Guatemala

Terremoto en Panamá: 547 personas con discapacidad y 50 embarazadas entre los afectados

La emergencia ha dejado 13.623 damnificados y daños en hospitales, escuelas y carreteras de distintas provincias, según el último informe de Protección Civil.

Terremoto en Panamá: 547 personas con discapacidad y 50 embarazadas entre los afectados

El Gobierno de El Salvador propone hasta 15 años de prisión por conducción peligrosa en transporte pesado

La reforma enviada al Congreso tipifica como delito operar autobuses o camiones sin permiso y excluye la mediación, la reparación integral y otros mecanismos para extinguir los procesos penales judiciales

El Gobierno de El Salvador propone hasta 15 años de prisión por conducción peligrosa en transporte pesado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capturado el presunto responsable del asesinato en Medellín de Esteban Ramírez, gerente de ventas de Coca-Cola

Capturado el presunto responsable del asesinato en Medellín de Esteban Ramírez, gerente de ventas de Coca-Cola

Iván Cepeda amenazó con un paro general contra Abelardo de la Espriella, quien calificó las protestas de la oposición como una “minoría” que quiere paralizar a Colombia: “Habrá que seguir ampliando la movilización”

APAFAs rechazan expulsión de alumnos por tardanzas reiteradas propuesta por el Minedu: “no soluciona la violencia”

Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto hay que pagar a partir de hoy

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

DEPORTES

El penal interminable: hizo una insólita caminata antes de patear, le regaló la pelota al arquero y puso en riesgo el pase a la final de su equipo

El penal interminable: hizo una insólita caminata antes de patear, le regaló la pelota al arquero y puso en riesgo el pase a la final de su equipo

Haas confirmó a un “rookie” sudamericano como reemplazante de Esteban Ocon y sólo quedan dos butacas sin dueño en la F1 para 2027

Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar la Copa Libertadores: el comunicado

Revelaron la encendida arenga de Santiago Sosa a sus compañeros del Vasco da Gama antes del triunfo en la Bombonera sobre Boca Juniors

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

ENTRETENIMIENTO

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”