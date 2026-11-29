El video fue grabado en medio de la producción de 'Modita antigua', la nueva canción de Ryan Castro. Allí surgieron las declaraciones del actor Gregorio Pernía sobre la paternidad del bebé de Lina Tejeiro (laesencia_tv/Instagram)

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La grabación de Modita antigua, uno de los proyectos audiovisuales de Ryan Castro que emociona a sus seguidores en temporada decembrina, dejó una escena que se viralizó en redes sociales después de que Gregorio Pernía hiciera un comentario sobre Gael, el hijo de Lina Tejeiro.

El actor afirmó, en tono serio, que el cantante era el padre del niño, una frase que provocó la risa inmediata del artista paisa y abrió una conversación entre los seguidores de los tres.

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El fragmento que circula en redes sociales corresponde a una jornada de rodaje del videoclip que acompañará el lanzamiento musical programado para el 1 de diciembre de 2026, con una propuesta vinculada a la temporada de las fiestas, como lo suele hacer el reguetonero.

Tejeiro participa como modelo en la producción, y su presencia junto al intérprete había despertado expectativas incluso antes de que circulara el video con Pernía, pues muchos de sus fanáticos los quieren ver juntos.

El video de Ryan Castro con Lina Tejeiro que despertó comentarios sobre su cercanía y aún más el video que circula con los comentarios de Gregorio Pernía (Ryan Castro/ Instagram)

Gregorio Pernía lanzó el comentario frente a Ryan Castro

Durante un momento de la filmación, Pernía tomó la palabra y se dirigió a la actriz con una afirmación que tomó desprevenidos a quienes estaban presentes: “Quiero decir algo más. El niño que usted tiene es de Ryan Castro”.

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La reacción de Ryan Castro fue inmediata. El músico no dudó en reírse tras escuchar la intervención de Pernía y el registro audiovisual termina pocos segundos después, por lo que no se conoce si hubo una respuesta posterior dentro de esa misma conversación.

La escena se difundió rápidamente y motivó mensajes de usuarios que interpretaron el episodio como parte del ambiente de trabajo.

La afirmación de Pernía no estuvo acompañada de ningún dato que respaldara una relación de paternidad entre el cantante y Gael. Por ese motivo, el comentario ha sido entendido en redes como una broma surgida durante el rodaje, y no como una confirmación sobre la vida privada de la actriz o de su hijo.

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El actor Gregorio Pernía hará parte del video más esperado del reguetonero y sus declaraciones se viralizaron en segundos (Gregorio Pernía/Instagram)

La participación de Lina Tejeiro en Modita antigua ya generaba conversación desde que Castro compartió un adelanto del proyecto.

El interés de los seguidores también se explica por declaraciones anteriores de Tejeiro, pues meses atrás, la famosa había contado en una entrevista que Ryan Castro estaba entre sus celebridades colombianas favoritas. La actriz señaló que el cantante le parecía cada vez más atractivo y dijo que era su crush colombiano.

Ese antecedente llevó a que numerosos internautas relacionaran sus palabras con la nueva colaboración. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que tengan una relación sentimental y la presencia de la actriz en el videoclip forma parte, por el momento, de una participación artística para el próximo estreno del músico.

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Los internautas se emocionaron con las palabras de Gregorio, aunque todo parece ser una broma entre los actores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video acumuló mensajes sobre el ambiente del rodaje

Tras la publicación del fragmento, los comentarios se concentraron tanto en la ocurrencia de Gregorio Pernía como en la forma en cómo lo tomó Ryan Castro: “Qué risa la reacción” y “Qué buen parche”.

También hubo algunos internautas que imaginaron la dinámica detrás de cámaras y bromearon con las interrupciones que los directores del proyecto pudieron tener al contar con personajes como Gregorio, Lina y Ryan, reconocidos por su humor: “Yo no me imagino cuántas veces los regañaría producción. Señores, compórtense”.

Otros seguidores celebraron que la grabación se desarrollara con un tono relajado: “Que chimba, siempre la buena vibra para que nunca nadie se aburra en el trabajo”.

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Las reacciones demostraron que el público asumió el momento como una situación espontánea entre colegas.

Por ahora, el adelanto de Modita antigua mantiene la atención de todos los seguidores sobre el lanzamiento del 1 de diciembre y la participación de Tejeiro en el material audiovisual de Ryan Castro.