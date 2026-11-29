El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, llega para participar en un debate televisado previo a las elecciones generales, Madrid, España. 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

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“Este final será también un nuevo principio”. Tras conocer los resultados de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha salido a hablar desde la sede socialista de Ferraz. Una noche en la que el PSOE no ha conseguido remontar los pronósticos y ha quedado relegado a la segunda posición, por detrás del PP de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha reconocido que “hoy es una noche triste para nuestro país”, pero también ha valorado los resultados como el que “no deseábamos para nuestro partido, y tampoco para nuestro país”, y aceptan los números “sin sospechas, matices y sin ninguna teoría de la conspiración” después de que los socialistas se hayan quedado con 115 escaños y el 29% de los votos, frente a los 133 diputados y el 32,47% de los populares. Un resultado que deja al bloque progresista sin opciones para alcanzar una mayoría parlamentaria y abre la puerta a un Gobierno de PP y Vox.

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Durante su intervención, Sánchez ha admitido que el PSOE ha hecho “una gran campaña”, pero que no ha conseguido su objetivo de reeditar un Ejecutivo progresista. “El bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte y es nuestro deber democrático reconocerlo”, ha señalado. Pese al revés, ha reivindicado que su partido ha logrado “resistir” y ha defendido que la lucha por la justicia social no termina con estos resultados. “El pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca”, ha dicho delante de militantes, simpatizantes y miembros de su Gobierno.

El líder socialista también ha destacado la elevada participación registrada en estos comicios, que ha considerado una muestra del compromiso democrático de la ciudadanía. En este sentido, ha reconocido expresamente la victoria del PP y ha anunciado que había llamado por teléfono a Feijóo para trasladarle su felicitación. “Reconocemos la victoria del PP”, ha afirmado, insistiendo en que el PSOE acepta el resultado de las urnas.

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El líder socialista Pedro Sánchez reconoce la victoria del Partido Popular y acata los resultados electorales. Llama a la resistencia de la España progresista y anuncia que su partido liderará la oposición si la derecha y la ultraderecha forman gobierno.

“No vamos a dejarles pasar ni una”

Sánchez ha aprovechado buena parte de su discurso para marcar el papel que tendrá el PSOE a partir de ahora, especialmente ante la posibilidad de que PP y Vox sumen sus fuerzas para gobernar. El presidente ha pedido a los votantes progresistas que no caigan en la desesperanza y ha asegurado que su formación seguirá defendiendo el proyecto político que ha representado durante estos años. “La España tolerante y progresista a la que representamos y en la que creemos no termina esta noche”, ha proclamado.

“A esa España progresista que hoy siente tristeza le pido que no se rinda, que resista. Nosotros lo vamos a hacer”, ha añadido. En caso de que la derecha y la ultraderecha formen Gobierno, ha confirmado que el PSOE asumirá el liderazgo de la oposición y ejercerá esa responsabilidad “con altura de Estado”. “Antes de ser socialistas somos demócratas y españoles”, ha defendido.

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Además, el presidente ha advertido que su partido no dará tregua al próximo Ejecutivo y recurrirá a todos los mecanismos a su alcance para defender los derechos conquistados. “No vamos a dejarles pasar ni una. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la Constitución para defender todos los derechos que tanto nos ha costado conquistar”, ha asegurado.

En ese sentido, ha anticipado que los socialistas se situarán frente a cualquier intento de recortar los servicios públicos o de cuestionar las políticas climáticas. “Cuando enciendan la motosierra para recortar los servicios públicos, estaremos delante”, ha afirmado.

“Volveremos a gobernar antes de lo que creen”

Sánchez ha cerrado su intervención apelando a la trayectoria histórica del PSOE y reconociendo que “nuestra responsabilidad con España no nació cuando llegamos al Gobierno. El PSOE lleva casi 150 años siendo el faro del progreso y jamás abdicaremos de esa responsabilidad”, ha reivindicado.

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El líder socialista ha querido trasladar un mensaje de esperanza a sus votantes pese a la derrota electoral, afirmando que volverán “a gobernar antes de lo que creen” y recurriendo a una metáfora para describir el papel que, a su juicio, debe asumir ahora su partido: “La esperanza no consiste en creer que nunca llegará la noche, sino en saber que, cuando llegue, habrá quien mantenga encendida la antorcha hasta que llegue el amanecer. Y nosotros y nosotras lo haremos”.