En la actualidad, la edad para pensionarse en Colombia es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres (Andina)

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Si Colombia elevara la edad de jubilación a 65 años, como recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y respaldó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), las mujeres tendrían que cotizar ocho años más y los hombres, tres. Se trata de una recomendación, no de una decisión adoptada ni de una propuesta formal del Gobierno nacional.

Como se recordará, la Ocde planteó elevar de forma gradual la edad de jubilación, unificarla entre ambos sexos y vincular los ajustes posteriores a la esperanza de vida. Tres días después de la presentación de su Estudio Económico de Colombia 2026, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, respaldó la meta de 65 años para ambos sexos mediante un tránsito escalonado.

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Una edad única de 65 años obligaría a las mujeres, que hoy pueden pensionarse desde los 57 años si cumplen las semanas exigidas, a cotizar durante ocho años adicionales. Los hombres, cuyo requisito de edad es de 62 años, tendrían que permanecer tres años más en actividad. El resultado concreto dependería de la ley que se aprobara, del régimen de transición y de las personas a quienes cobijara.

Cómo serían los incrementos en la edad de pensión

El planteamiento no contempla un salto inmediato. Velasco sostuvo durante el Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena que el país debería avanzar de forma progresiva hacia esa edad, que señaló como promedio actual entre los miembros de la Ocde. Aseguró que los incrementos pueden ser de un año por año.

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La Ocde analiza datos y compara experiencias para recomendar mejoras en economía, educación, salud, empleo, medio ambiente, tecnología y tributación (EuropaPress)

Por qué la Ocde plantea elevar la edad de jubilación

La recomendación parte de una presión demográfica y fiscal. Colombia registra alrededor de 17 personas de 65 años o más por cada 100 habitantes en edad de trabajar, frente a 34 en el promedio de la Ocde: sigue siendo un país relativamente joven, pero su población envejece con rapidez.

Para el organismo, ampliar los años de cotización permitiría reducir la presión de las transferencias públicas destinadas al sistema y contribuiría a respaldar el pago de las mesadas. El informe plantea que el proceso debería concluir hacia 2040 y avanzar de manera gradual para no afectar a quienes estén próximos a cumplir los requisitos actuales.

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Al respecto, la jefa del escritorio de Colombia y Perú del departamento económico de la Ocde, Paula Garda, advirtió que la edad de jubilación colombiana está por debajo de la observada en otros países latinoamericanos y economías avanzadas. “Colombia tiene una edad de jubilación que es menor a otros países, incluso en América Latina, pero también con países más avanzados, y la esperanza de vida ha ido subiendo”, dijo.

La directiva explicó que ese cambio demográfico incide en la tasa de reemplazo —el ingreso que puede recibir una persona durante su jubilación—. “Esto afecta dos cosas: una, la tasa de reemplazo, es decir, lo que va a poder obtener el pensionado luego durante su jubilación”, añadió.

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Informalidad y trabajo de cuidado condicionan el cambio

Subir la edad no resolvería por sí solo los problemas de acceso a una pensión. Un estudio laboral de la Ocde publicado en julio de 2026 encontró que el 56,9% de los trabajadores no cotizaba al cierre de 2025, una proporción que limita el efecto de cualquier aumento de la vida laboral.

Entre más años trabaje una persona, más capital acumulado tendrá a la hora de pnesionarse (Colprensa)

Garda sostuvo que elevar la formalización debería ser más urgente que modificar la edad de pensión, porque muchos trabajadores acumulan pocos aportes. “Entre los temas prioritarios, sería mucho más oportuno incrementar la formalización que aumentar la edad de pensión”, afirmó, al señalar que se necesitan más años de empleo formal y cotización.

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El organismo también propone carreras contributivas más extensas y una pensión básica para quienes no logren cotizar lo suficiente. Asofondos añadió la revisión de las semanas exigidas y el reconocimiento del trabajo de cuidado, una actividad que Velasco describió como exigente y sin cobertura de protección, con impacto particular sobre las mujeres.

Dificultades políticas y sociales de una reforma

Para el abogado Óscar Iván Palacios, especialista en pensiones, la falta de respaldo político hace improbable que el actual Gobierno impulse un cambio de esta magnitud. “Esta propuesta no le gusta a nadie y el Gobierno no va a dar papaya. Un proyecto de ley no surtirá efectos en el Congreso de la República”, declaró a Emisora Atlántico.

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Palacios recordó que Colombia tiene cerca de 2.950.000 pensionados, incluidos integrantes de las Fuerzas Militares y del magisterio. De ese total, alrededor de 1.940.000 reciben su mesada por medio de Colpensiones.

También expuso las dificultades de acceso al sistema: solo dos de cada diez hombres consiguen pensionarse y, entre las mujeres, la proporción baja a una de cada ocho. Ese escenario refuerza el argumento de que cualquier discusión sobre edad debe considerar cuántas personas logran completar los requisitos de cotización.

Norma Hurtado, senadora, maniifestó que más temprano que tarde el país deberá dar un debate de fondo sobre el aumento de la edad de pensión (@normahurtados/X)

Por su parte, la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, considera que el debate fiscal obliga a revisar los esquemas de seguridad social y subsidios que señalan los organismos internacionales.

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La congresista no respaldó de forma expresa una edad de 65 años, pero dijo que el país deberá abordar el asunto “más temprano que tarde”.

Hurtado planteó que esa discusión debe incorporar las labores de cuidado, un sistema de subsidios eficaz para superar la pobreza y una simplificación tributaria progresiva. “Desde el Senado estoy lista para abordar con determinación esta discusión fundamental para el país”, afirmó.

La ministra de Trabajo, Natalia López, pidió a los trabajadores de Colombia no preocuparse por la edad de pensión, ya que el Gobierno está enfocado en el salario mínimo de 2027 (@nlopezfuentes/X)

Por qué la edad de pensión no cambia por ahora

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, descartó que la recomendación de la Ocde altere las condiciones vigentes o defina la postura del Ejecutivo. “Esa recomendación no cambia la edad vigente ni tampoco determina una posición de Gobierno. Hoy nuestra prioridad es el salario mínimo de 2027”, dijo en un video publicado en X.

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Solo una ley aprobada por el Congreso de la República podría modificar la edad de jubilación. Y es que la recomendación de la Ocde no es vinculante y el Gobierno no ha presentado un proyecto para elevar ese requisito.

La Ley 2381 de 2024, que reformó el sistema pensional, tampoco modificó la edad. La mayor parte de su contenido quedó en firme con la Sentencia C-264 de 2026 y debe comenzar a regir el 1 de abril de 2027, aunque el Ministerio de Hacienda y Colpensiones solicitaron aplazar su aplicación hasta 2028. La Corte Constitucional abrió en octubre un incidente de impacto fiscal que continúa pendiente sobre esa reforma.