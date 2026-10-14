América Latina

Videos: tormenta eléctrica, granizo y hasta un tornado causaron estragos nuevamente en Santiago de Chile

El “Súper Niño” volvió a ensañarse con la capital chilena, dejando calles anegadas, gente arrastrada por el agua, caos vehicular y 40 mil hogares sin luz. No se reportaron heridos. Lluvias continuarán esta jornada

El mal tiempo volvió a ensañarse con la capital chilena, dejando calles anegadas, gente arrastrada por el agua, caos vehicular y 30 mil hogares sin luz. No se reportaron heridos. Lluvias continuarán esta jornada.

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Tras una semana de intensas lluvias que provocaron el jueves pasado un aluvión de lodo en la comuna santiaguina de Las Condes, la tarde de este martes una inédita tormenta eléctrica que incluyó granizo y hasta un tornado causó el caos en la capital chilena, dejando calles convertidas en verdaderos ríos que arrastraron a varios transeúntes y anegaron casas, pasos bajo nivel, establecimientos comerciales y estacionamientos de decenas de edificios.

De acuerdo al último balance, las comunas mas afectadas fueron Puente Alto, San Bernardo, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Pirque, Lampa y Estación Central, donde unos 40 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico y con clases suspendidas.

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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya había advertido probables tormentas eléctricas, chubascos intensos en períodos breves, granizo y viento para el valle, la precordillera y la cordillera, y de acuerdo a los reportes la lluvia seguirá cayendo esta jornada sobre Santiago, aunque en bastante menor medida.

Miles de santiaguinos volvieron completamente empapados a sus hogares.
Miles de santiaguinos volvieron completamente empapados a sus hogares.

Alerta Roja

Debido a la inédita intensidad del fenómeno, Senapred declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana a media tarde, a fin de agilizar el despliegue y la coordinación de los organismos de emergencia frente a las inundaciones, interrupciones de servicios e incluso la asistencia a peatones que se vieron arrastrados calle abajo por la corriente.

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El agua y los semáforos cortados provocaron además una verdadera anarquía vial, y para peor, varias estaciones de metro debieron cerrar sus puertas, por lo que miles de capitalinos volvieron de sus trabajos a sus casas completamente empapados.

Por si fuera poco, un inédito tornado -el segundo registrado en la historia climática santiaguina-, voló los techos de la Estación Central y fue registrado por varios usuarios de redes sociales, dando cuenta de la magnitud de este evento.

Pasadas las 19:00 horas, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance señalando que “se han registrado precipitaciones intensas, granizos y vientos en diferentes sectores de la RM, generando situaciones de emergencia que están siendo atendidas por los organismos del sistema desplegados en terreno”.

En tanto, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que las autoridades se encuentran monitoreando la activación de quebradas en diversas regiones, a fin de advertir a tiempo y prevenir en lo posible nuevos aluviones de lodo o “flash flood” producto de las intensas lluvias en un corto período de tiempo, una de las características de este fenómeno de El Niño -o “Súper Niño”- que se cierne actualmente con alteraciones climáticas severas en varias regiones de Sudamérica, principalmente Chile, Perú y Ecuador.

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