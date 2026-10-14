América Latina

El TSE advirtió a las campañas de Lula y Bolsonaro por las denuncias sobre contenidos en redes sociales

El organismo electoral alertó que la creciente presentación de causas por presunta desinformación puede limitar la discusión pública, mientras las fuerzas solicitan retirar publicaciones de diversas plataformas

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva toman aliento en sus distritos electorales antes de la recta final
Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva toman aliento en sus distritos electorales antes de la recta final
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil reunió a representantes de las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ante el aumento de las denuncias por contenidos difundidos en redes sociales durante la campaña para la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.

El tribunal advirtió que la “judicialización electoral” implica un “riesgo de restricción al debate”, después de que ambas fuerzas presentaran denuncias por presunta desinformación y solicitudes de retiro de contenidos en plataformas de Meta y Google.

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El TSE registró 162 recursos judiciales desde la primera vuelta del 4 de octubre, más de tres veces la cifra del mismo período de las elecciones de 2022. La campaña de Bolsonaro llega al balotaje después de imponerse a Lula por un margen estrecho en la primera ronda.

Uno de los principales focos de la disputa es el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, creado por el diputado oficialista André Janones y con más de cuatro millones de seguidores. El bolsonarismo denunció que el espacio difundió información falsa, entre ella que el candidato del Partido Liberal eliminaría beneficios sociales. La campaña de Lula rechazó esas acusaciones.

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Voy a crear el Ejército, la Marina y la Aeronáutica de Lula en WhatsApp. Es la forma más barata de hacer campaña”, retrucó el actual presidente en medio de la controversia y cuestionó: “No es posible que la justicia electoral no tenga la actitud civilizada y republicana de permitir que las elecciones ocurran sin interferencia”.

La foto del grupo que apoya en WhatsApp al candidato presidencial Lula da Silva (Captura de pantalla)
La foto del grupo que apoya en WhatsApp al candidato presidencial Lula da Silva (Captura de pantalla)

“Quiero felicitar a los coordinadores de los partidos y a los coordinadores jurídicos de los mismos (partidos) por su cooperación y el espíritu de colaboración que caracterizó la reunión de esta tarde, en la que se busca mejorar este proceso electoral”, declaró el presidente del TSE, el ministro Kassio Nunes Marques, tras el encuentro con los representantes.

Y agregó los detalles de la reunión: “En resumen, abordamos la desinformación, especialmente en lo que respecta a los funcionarios del tribunal electoral. Discutimos sobre el exceso de litigios, buscando un entendimiento para reducir el número de casos en el Tribunal Electoral Superior (TSE), que ya supera el 217% del mismo período en las últimas elecciones, con la perspectiva de un aumento en ese porcentaje”.

El TSE autorizó el funcionamiento del canal, aunque el caso atravesó decisiones contradictorias en los últimos días. Una evaluación preliminar de la corte no encontró los contenidos señalados por la campaña de Bolsonaro entre las publicaciones examinadas del 2 al 11 de octubre, pero la controversia continuará bajo análisis.

El presidente del TSE, el ministro Kassio Nunes Marques (REUTERS/Mateus Bonomi)
El presidente del TSE, el ministro Kassio Nunes Marques (REUTERS/Mateus Bonomi)

El Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza liderada por Lula da Silva, denunció a su vez una supuesta “interferencia” de Meta por restricciones a publicaciones de Instagram. El TSE pidió explicaciones a la empresa, que negó un trato diferenciado y atribuyó las incidencias a “problemas técnicos” de alcance global. La campaña oficialista también cuestionó a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, por atribuir al presidente declaraciones inexistentes.

Tras el resultado de la primera vuelta, Lula convocó a dirigentes jóvenes con amplia presencia digital y se presentó como “rey de la selfi” en videos de campaña. Del lado de Bolsonaro, la derecha destacó la capacidad de sus referentes para ampliar el alcance de sus mensajes en redes sociales, con varios candidatos que construyeron su perfil público como influencers. El TSE pidió a ambas campañas evitar que la disputa judicial derive en restricciones indebidas del debate electoral.

(Con información de AFP)

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