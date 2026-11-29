Paco Marsó y Concha Velasco. (Archivo RTVE)

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Hoy, 29 de noviembre, Concha Velasco habría soplado 87 velas. En una fecha tan señalada para la cultura y la crónica social española, el recuerdo de la inolvidable intérprete vallisoletana regresa inevitablemente ligado a su arrollador talento sobre las tablas, pero también a una vida sentimental marcada por una entrega absoluta que la llevó al límite. Durante casi tres décadas, la actriz vivió atrapada en un matrimonio tan pasional como destructivo junto al productor teatral Paco Marsó, una historia de amor que desafiaba cualquier advertencia previa y que terminó arrastrándola a una profunda crisis personal y financiera.

Cuando se conocieron a mediados de los años sesenta durante las representaciones de La alondra en los célebres Estudio 1 de TVE, ella ya era una estrella consagrada de 27 años y él un joven meritorio almeriense de apenas 16. Aunque en aquel primer encuentro no saltó la chispa definitiva, el destino volvió a cruzarlos en 1975 durante el rodaje de Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe. Concha cayó rendida ante aquel hombretón sin hacer caso a los consejos de su íntimo amigo, el dramaturgo Adolfo Marsillach, quien le advirtió sin rodeos: “No te cases con Paco Marsó”.

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La artista hizo oídos sordos porque pasar por el altar era uno de sus grandes anhelos vitales, un sueño que no había podido cumplir con sus parejas anteriores: ni con el cineasta José Luis Sáenz de Heredia, casado entonces, ni con el actor Juan Diego, ni con el director de fotografía Fernando Arribas, padre biológico de su primogénito, Manuel. Obstinada en construir la familia que siempre deseó, Concha selló su destino junto a Marsó el 18 de abril de 1977 en la iglesia madrileña de Pinar de Chamartín, dando inicio a veintiocho años de luces y sombras.

La noche de bodas más comentada

El banquete nupcial en el histórico restaurante Mayte Commodore reunió a grandes nombres de la profesión como José Sacristán, José Luis López Vázquez, Víctor Manuel o Pilar Bardem, además de a los dos pequeños que ya formaban parte de sus vidas: Diana Patricia, hija de él de tres años, y el bebé Manuel, a quien Paco adoptó legalmente y ejerció de padre ejemplar. Sin embargo, la felicidad de aquella jornada se tornó en angustia esa misma madrugada cuando el recién estrenado marido desapareció sin dar explicaciones y no regresó a casa a dormir. Desesperada y entre lágrimas, Concha llamó por teléfono a su suegra, Ernestina, cuya respuesta resumió a la perfección lo que estaba por venir: “¡Hija mía, ya te acostumbrarás!“.

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Las mil interpretaciones de Concha Velasco.

Aquel desplante inaugural marcó la pauta de una convivencia jalonada por las juergas interminables, las desapariciones y las infidelidades constantes, que ni siquiera el nacimiento de su hijo en común, Francisco, en abril de 1979 logró frenar. El propio productor llegaría a reconocer años después en televisión haberle sido desleal en numerosas ocasiones durante noches de desenfreno. Concha, cegada por el amor y empeñada en mantener a flote su hogar, perdonaba cada tropiezo y hacía borrón y cuenta nueva tras cada discusión, acostumbrándose a convivir con una inestabilidad emocional que minaba su día a día.

La ruina económica

La devoción de la vallisoletana por su marido trascendió lo personal para convertirse en una arriesgada sociedad empresarial. Tras un primer intento fallido con la editorial Marsó-Velasco, ambos se lanzaron de lleno a la producción teatral. El clamoroso triunfo en taquilla del musical Carmen, Carmen (1988) les hizo creer que eran invencibles, pero los beneficios se esfumaron pronto con apuestas que no cubrieron expectativas como La Truhana (1992), con la que perdieron más de 720.000 euros, o La rosa tatuada (1997).

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La historia entre Concha Velasco y Paco Marsó. (Europa Press)

A las pérdidas sobre los escenarios se sumaron las deudas con Hacienda y el tren de vida nocturno de Marsó, quien llegó a perder hasta 6.000 euros diarios en los casinos. En 2001, acorralados por el impago de la hipoteca y una deuda fiscal de 138.000 euros, tuvieron que vender su mansión de La Moraleja para evitar la subasta judicial. Lejos de frenar, ese mismo año hipotecaron su futuro con el ambicioso montaje de Hello, Dolly!, cuyo multimillonario decorado terminó por arruinarlos y les obligó a desprenderse también de su piso en Sanchinarro.

Para tapar aquel enorme agujero económico, Concha aceptó sin descanso cualquier proyecto que llegaba a sus manos: desde series como Motivos personales o Herederos hasta anuncios de televisión y programas como Cine de barrio.

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Todos los intentos de divorcio

A pesar de haber presentado una primera demanda de divorcio en 1990 y de sufrir graves crisis en 2002, la actriz siempre acababa dando marcha atrás, resignada ante una situación límite que resumía con amarga ironía: “No teníamos dinero para el divorcio, ¿qué nos íbamos a repartir, las deudas?“. No fue hasta 2005 cuando, agotada tras veintiocho años de matrimonio y entre constantes reproches públicos en los platós, dio el paso definitivo para separarse. Aquella decisión supuso un auténtico alivio para su salud mental: ”Al divorciarme he ganado que cuando suena el timbre de casa no piense que es una citación judicial", confesó con sinceridad.

El final de la historia de amor de Concha Velasco. (Europa Press)

Con todo, el desgaste económico y los desengaños nunca lograron borrar el profundo vínculo afectivo que sentía por el padre de sus hijos. Cuando Paco Marsó falleció en noviembre de 2010 en un hospital de Málaga a los 63 años a causa de una hemorragia cerebral, fue la propia Concha quien se encargó de todos los trámites y guardó sus cenizas en su domicilio. “Desde que Paco partió, no he sentido lo mismo por nadie. Las imágenes de nuestro tiempo juntos aún adornan mi hogar”, reconoció tiempo después. Una confesión que, en el aniversario de su nacimiento, retrata a una mujer que lo dio todo por amor hasta las últimas consecuencias

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