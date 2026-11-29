Iniciativa en el Congreso del Estado de México para castigar con hasta 10 años de prisión a quienes organicen, financien, coordinen o ejecuten campañas sistemáticas de violencia digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diputada de Morena, Paola Jiménez Hernández, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para castigar con hasta 10 años de prisión a quienes organicen, financien, coordinen o ejecuten campañas sistemáticas de violencia digital contra personas o grupos mediante redes sociales y otras plataformas tecnológicas.

La propuesta contempla reformas al Código Penal y al Código Electoral mexiquenses, con el propósito de establecer sanciones para quienes utilicen infraestructuras físicas o digitales, cuentas falsas, perfiles simulados, redes de bots y herramientas de inteligencia artificial para realizar campañas organizadas de hostigamiento, intimidación, difamación, amenazas o ataques sistemáticos.

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Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión, la crítica, la sátira ni el ejercicio periodístico, sino sancionar el uso deliberado y organizado de recursos tecnológicos para agredir o intimidar.

“Aquí no criminalizamos la libertad de expresión, la sátira, la opinión, la denuncia pública y el ejercicio periodístico. Estos permanecen protegidos. Lo que haremos es impedir y sancionar el uso deliberado y organizado de recursos digitales para extorsionar, amenazar, hostigar e intimidar”, sostuvo.

Multas económicas por violencia digital

dinero mexicano billetes Economía PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En materia penal, el proyecto establece una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes creen, administren, coordinen, financien u operen estructuras destinadas a desarrollar campañas organizadas de agresión digital.

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Sin embargo, las sanciones podrían aumentar hasta el doble, es decir, alcanzar 10 años de cárcel y mil UMA, equivalentes a 117 mil 310 pesos, cuando se presenten circunstancias agravantes.

Entre ellas se encuentra que los ataques se cometan en un contexto de violencia de género o tengan como finalidad limitar la participación de una persona en la vida pública, política, social o profesional.

También se contempla el incremento de las penas cuando se utilicen múltiples cuentas falsas, perfiles simulados, redes de bots o sistemas automatizados para ampliar el alcance, la intensidad o la permanencia de las agresiones.

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La propuesta considera especialmente relevante la protección de periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos y servidores públicos, por lo que establece agravantes cuando las víctimas pertenezcan a alguno de estos sectores.

Otro supuesto que permitiría aumentar las sanciones sería el empleo de inteligencia artificial para generar, alterar o manipular imágenes, audios, videos y textos con apariencia de autenticidad, con el objetivo de atribuir falsamente declaraciones, conductas o comunicaciones a una persona.

La iniciativa también contempla los ataques digitales dirigidos a modificar las condiciones de equidad de una contienda electoral, inhibir los derechos político-electorales o intimidar a candidaturas y otros participantes de procesos electorales.

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Inteligencia artificial y bots quedarían incluidos

La reforma incluye el manejo de bots (Crédito: Especial)

Para establecer los alcances de la reforma, el documento define como infraestructura física o digital a las estructuras integradas por múltiples cuentas, perfiles simulados o sistemas automatizados que se utilizan de manera organizada para amplificar mensajes de agresión, descrédito o intimidación.

Asimismo, incorpora una definición de inteligencia artificial que comprende los sistemas tecnológicos capaces de generar, modificar, manipular o reproducir contenidos de texto, imagen, audio o video mediante procesos automatizados, sin importar la técnica utilizada.

La propuesta también establece excepciones para evitar que las disposiciones se utilicen contra expresiones protegidas por la libertad de expresión.

En ese sentido, precisa que las caricaturas, sátiras, parodias, críticas, opiniones y representaciones gráficas no constituirán por sí mismas conductas delictivas. Lo mismo aplicaría para el uso de emblemas, colores o elementos de identidad de partidos políticos.

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La excepción dejaría de operar cuando estos recursos formen parte de acciones destinadas a suplantar identidades, simular comunicaciones oficiales o atribuir falsamente mensajes a personas e instituciones para ejecutar campañas de hostigamiento o intimidación.

Además, cuando durante las investigaciones se detecten posibles infracciones o delitos electorales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tendría que dar vista a las autoridades electorales competentes.

Buscan impedir candidaturas a personas condenadas por delitos electorales

FOTO: Cuartoscuro

En cuanto al Código Electoral del Estado de México, la iniciativa plantea establecer nuevos requisitos para quienes busquen competir por la gubernatura, diputaciones o integrantes de los ayuntamientos.

El proyecto propone que no puedan acceder a una candidatura las personas condenadas mediante sentencia firme por la comisión intencional de delitos electorales, siempre que la resolución judicial imponga la suspensión de sus derechos político-electorales o establezca expresamente la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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Esta restricción se mantendría durante el tiempo en que subsistan los efectos de la sentencia.

Adicionalmente, la propuesta busca establecer obligaciones para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y demás sujetos obligados, a fin de que se abstengan de organizar, financiar, coordinar, promover o ejecutar campañas sistemáticas de violencia digital mediante propaganda política o electoral.

La disposición incluiría ataques realizados a través de redes sociales y plataformas digitales mediante cuentas falsas, perfiles simulados, bots y herramientas de inteligencia artificial, cuando tengan como finalidad intimidar, hostigar, difamar, amenazar o inhibir el ejercicio de los derechos político-electorales.

Al defender su propuesta, Paola Jiménez señaló que el Estado tiene la obligación de proteger la privacidad, seguridad e integridad de las personas, pues las agresiones digitales pueden trascender las plataformas y afectar distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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La legisladora afirmó que la violencia digital puede repercutir en los hogares, centros de trabajo y en la salud de las víctimas, por lo que consideró necesario establecer mecanismos legales para atender estas conductas.

Por su parte, el diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, se adhirió a la iniciativa y destacó la importancia de atender los casos de denigración y las afectaciones deliberadas a la integridad de las personas.

La propuesta fue presentada ante el Congreso mexiquense y plantea cerrar vacíos jurídicos frente al uso de nuevas tecnologías para organizar agresiones, así como establecer responsabilidades tanto en el ámbito penal como en el electoral.

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