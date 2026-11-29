La mesa electoral en Villarroya en las elecciones generales de 2023. (Europa Press)

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En Villarroya, votar es casi una carrera contra el reloj. Este pequeño municipio riojano, con apenas nueve habitantes empadronados, lleva años convirtiendo cada jornada electoral en una competición por ser el primero de España en cerrar las urnas. Sus vecinos se conocen de sobra, saben cuándo tienen que acudir al colegio electoral y, en cuanto se abre la puerta, se preparan para depositar sus papeletas a toda velocidad. Este domingo, sin embargo, un imprevisto ha alterado sus planes: un voto por correo que todavía no había llegado.

Los ocho vecinos que podían votar presencialmente ya estaban a las ocho de la mañana en el colegio electoral, dispuestos a repetir la escena que ha dado fama al pueblo en cada convocatoria. Pero ni la puntualidad ni las prisas han sido suficientes esta vez. El cambio de local electoral y la incorporación de dos nuevos votantes habían complicado la organización y, cuando finalmente se han abierto las urnas, los cinco electores que no forman parte de la mesa han tardado un minuto y 23 segundos en completar la votación.

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La marca queda lejos de los 26 segundos que consiguieron en las elecciones generales de julio de 2023. Pero el problema no ha sido únicamente el cronómetro: el colegio electoral tampoco ha podido cerrar, a la espera de que la cartera entregue el voto postal y puedan ejercer su derecho los tres miembros de la mesa. El récord, por tanto, tendrá que esperar.

Una tradición que nació casi por casualidad

La particular competición de Villarroya no responde a ninguna iniciativa institucional ni a un desafío organizado. Surgió de manera espontánea y, con el paso de las convocatorias, acabó convirtiéndose en una tradición que los vecinos esperan y preparan. Lo que para otros municipios es el inicio de una larga jornada de votaciones, en esta localidad se ha transformado en un acontecimiento que concentra durante unos minutos la atención de medios de comunicación de toda España.

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Los votantes de Villarroya, en las elecciones generales de 2023. (Europa Press)

La marca ha ido variando con los años. En 2019, los vecinos necesitaron 32 segundos y 25 centésimas para votar. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 rebajaron el tiempo hasta los 29,9 segundos y, apenas dos meses después, durante las generales del 23 de julio, consiguieron su mejor registro: 26 segundos. En las europeas de junio de 2024, en cambio, se tomaron la votación con más calma y completaron el proceso en 33 segundos.

La expectación que rodea estas citas ha llegado a provocar una escena poco habitual: en ocasiones, los periodistas y las cámaras de televisión que se desplazan hasta Villarroya superan en número a los propios electores. Una paradoja para un pueblo que apenas cuenta con vecinos suficientes para completar una mesa electoral.

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De las minas de carbón a nueve habitantes

La historia de Villarroya también es la de tantos municipios del interior que fueron perdiendo población a medida que desaparecía su principal actividad económica. La localidad llegó a rondar los 300 habitantes, impulsada por la explotación de sus minas de carbón. Pero el cierre de estas instalaciones en 1967 marcó un punto de inflexión y aceleró la marcha de buena parte de sus vecinos.

Se espera una participación histórica estos comicios, por encima del 73%.

Más de medio siglo después, el municipio cuenta con apenas nueve habitantes empadronados. Al frente de su Ayuntamiento continúa Salvador Pérez, que llegó a la Alcaldía en 1973 y acumula más de cinco décadas en el cargo. Su trayectoria ha transcurrido prácticamente en paralelo a la transformación de un pueblo que ha pasado de vivir de la minería a convertirse en uno de los protagonistas más reconocibles de las jornadas electorales.

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