América Latina

Detuvieron a dos de los seis presos fugados de una cárcel de Ecuador tras perforar una celda

La abertura detectada por los agentes comunicaba con un ducto de tuberías que los internos habían usado anteriormente para ocultar objetos prohibidos. Los fugados habrían recorrido unos 80 metros hasta llegar a un río que conecta con el exterior de la prisión

Los policías presos en la cárcel de El Encuentro
Reos en la cárcel de El Encuentro (Archivo)
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reportó la captura de dos de los seis presos que escaparon el lunes de una cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. La fuga ocurrió después de que los reclusos abrieran un hueco en una celda del segundo piso del área de máxima seguridad.

“A estos, que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo y pretendieron burlarse del Estado, El Encuentro los espera”, escribió Reimberg en redes sociales junto a una imagen de los dos reclusos detenidos. El funcionario aludió a El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador.

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El jefe policial de la zona, coronel Lenin Peralta, indicó que la Policía recibió una alerta del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Los agentes verificaron que la abertura comunicaba con un ducto destinado al tendido de tuberías. Peralta explicó que, en ocasiones anteriores, los internos utilizaban ese espacio para ocultar objetos prohibidos.

El conducto también presentaba daños y llevaba hacia la parte posterior del pabellón, donde los policías hallaron otro hueco. Desde ese punto, los fugados habrían recorrido unos 80 metros hasta llegar a un río que conecta con el exterior de la prisión. Tres los seis presos cumplían condenas por violación. Los otros estaban detenidos por asesinato, robo y tenencia de drogas.

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Las cárceles de Ecuador concentran parte de la crisis de violencia criminal que afecta al país. Desde 2021, cerca de 600 reclusos fueron asesinados dentro de los centros penitenciarios, en su mayoría durante enfrentamientos y masacres vinculadas con bandas rivales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (AP/Heather Khalifa)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (AP/Heather Khalifa)

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado y otras organizaciones internacionales advirtieron que las prisiones ecuatorianas se convirtieron en lugares desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales fuera de los centros de reclusión.

En paralelo, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, integrada por una veintena de organizaciones, pidió a la Fiscalía que abra “inmediatamente” una investigación por el presunto delito de tortura contra militares que participaron en un operativo en la cárcel de Esmeraldas, donde habrían agredido a reclusos.

El reclamo surgió después de la difusión en redes sociales de un video que muestra a militares mientras golpean a una persona. En las imágenes también aparecen presos que trasladan a otro recluso en brazos.

“Estos hechos no son aislados. Se han recibido denuncias de familiares de personas privadas de libertad que refieren que, durante el referido operativo, habrían ocurrido agresiones similares contra otras personas al interior del centro penitenciario”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

La Armada informó el domingo que ejecutó un operativo de control de armas, municiones y explosivos en la prisión. Según esa institución, durante el procedimiento se registraron “múltiples alteraciones al orden”, entre ellas resistencia, agresiones verbales y empujones contra el personal militar.

Agentes de la Policía y el Ejército mientras intervienen una cárcel en Esmeraldas (Ecuador) (EFE/Cortesía Fuerzas Armadas de Ecuador/Archivo)
Agentes de la Policía y el Ejército mientras intervienen una cárcel en Esmeraldas (Ecuador) (EFE/Cortesía Fuerzas Armadas de Ecuador/Archivo)

La fuerza naval sostuvo que, para “evitar” una escalada de “la conducta violenta”, fue “necesario adoptar medidas más firmes”, sin precisar cuáles fueron esas acciones. También afirmó que “los fragmentos audiovisuales difundidos en redes sociales” buscaban “descontextualizar y distorsionar la labor militar en los hechos ocurridos”.

La alianza solicitó que la investigación de la Fiscalía contemple “la posible participación, autoría, complicidad, aquiescencia u omisión de agentes estatales y superiores responsables”.

Las organizaciones también reclamaron a la Defensoría del Pueblo que active con urgencia sus atribuciones y las del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El pedido incluye una visita a la cárcel de Esmeraldas y entrevistas confidenciales con los internos.

(Con información de EFE)

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