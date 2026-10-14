América Latina

Chile deseó al papa León XIV una pronta y “completa recuperación” tras su cirugía

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su apoyo al pontífice, de 71 años, luego de que la Santa Sede comunicara que los estudios posteriores a una cirugía detectaron un adenocarcinoma pulmonar

La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León XIV se encuentra hospitalizado antes de una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Stoyan Nenov)
La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León XIV se encuentra hospitalizado antes de una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Stoyan Nenov)
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La Cancillería de Chile expresó sus “deseos de una pronta y completa recuperación” al papa León XIV, luego de que el Vaticano confirmara un diagnóstico de cáncer de pulmón tras una operación en el hospital Gemelli de Roma.

“Hacemos votos para que la fortaleza, la serenidad y la esperanza acompañen a Su Santidad en estos días, y que pronto pueda retomar con plenitud su ministerio”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno en un comunicado.

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La cartera añadió que Chile y la Santa Sede “comparten una larga y profunda relación, forjada en momentos decisivos de nuestra historia”. “Por ello, nuestro país acompaña con especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica”, agregó.

El Vaticano informó este martes que los análisis posteriores a la intervención detectaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El sumo pontífice, de 71 años, fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV permanecerá internado una semana en el hospital Gemelli para continuar su recuperación y realizarse exámenes posoperatorios. El equipo médico no precisó si requerirá un tratamiento adicional por la naturaleza del tumor extirpado.

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La intervención ocurrió a menos de un mes de la gira que el papa estadounidense-peruano prevé realizar entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. De acuerdo con sus declaraciones del domingo, el viaje se mantenía previsto.

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Ciro de Luca TPX IMAGES OF THE DAY
Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Ciro de Luca TPX IMAGES OF THE DAY

Por su parte, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió oraciones por la recuperación del papa. La mandataria peruana difundió su mensaje en redes sociales y convocó a los fieles a una cadena de oración por el Santo Padre. También invocó al Señor de los Milagros, una de las principales devociones religiosas del país.

“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, escribió Fujimori. La presidenta pidió a la población acompañar al pontífice durante su recuperación. “Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, expresó.

Fujimori recordó la relación del papa con Perú, donde vivió durante varios años antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. “Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas”, agregó.

Keiko Fujimori
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (Infobae Perú)

El Gobierno de Argentina también deseó una pronta recuperación a León XIV tras la operación y confirmó que mantiene los preparativos para la visita del pontífice al país en noviembre. El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, afirmó que el Ejecutivo recibió “con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente” y expresó su respaldo al Santo Padre.

“Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación”, destacó Ravier en una rueda de prensa. El funcionario agregó: “Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento, con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”.

La visita de León XIV a Argentina permanece prevista para noviembre, mientras el papa continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica en la capital italiana.

(Con información de EFE)

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