Gobierno uruguayo propone habilitar la edad de jubilación a los 60 años: a quiénes beneficiaría

Uruguay habilita causal de jubilación a los 60 años (Presidencia)

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El gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley para habilitar una causal de retiro anticipado a los 60 años y 30 años de trabajo, según anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, este lunes tras una reunión del gabinete. Este acceso está pensado para quienes tienen dificultades para llegar a los 65 años trabajando, el mínimo actual para la edad de retiro.

La propuesta no generará un desvío en la sostenibilidad fiscal del país, argumentaron desde el equipo económico.

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La iniciativa surgió del “diálogo social”, que fue un ámbito convocado por el Poder Ejecutivo para pensar modificaciones a la reforma jubilatoria realizada por la gestión de Luis Lacalle Pou, que extendió la edad de retiro desde los 60 a los 65 años. Una de las innovaciones que incluyó el proyecto de ley es la posibilidad de jubilarse pero retornar al mercado laboral.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez (Presidencia) (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“La causal habilita un mecanismo general de acceso, concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan las personas”, explica un comunicado conjunto de los ministerios de Economía, Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

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La propuesta considera que los trabajadores tienen diferencias en sus trayectorias laborales y que, en algunos casos, se acumula un desgaste físico que dificulta la permanencia en el mercado laboral hasta edades avanzadas. Lo que busca es habilitar a que los trabajadores de menores ingresos puedan jubilarse con un monto similar o mayor en comparación al monto que tendrían con la reforma del gobierno de Lacalle Pou.

“La reforma pone el foco en los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. El diseño propuesto permite que trabajadoras y trabajadores de los sectores de ingresos bajos y medio bajos puedan anticipar el retiro y jubilarse con montos similares o mayores a los vigentes antes de la reforma de 2023. Los sectores medios y altos también podrán hacer uso de la causal, pero el esquema de beneficios introduce incentivos adicionales a que estos sectores se mantengan en actividad hasta la edad normal de 65 años”, explica el documento.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)

Sin embargo, el acceso cinco años antes tendrá algunas limitaciones. Quienes se jubilen a los 60 años no podrán acceder al beneficio de volver al mercado laboral de manera formal una vez concretada la jubilación, algo que había habilitado la reforma anterior.

El argumento de las autoridades para establecer esta restricción es que la “causal está destinada a quienes no pueden o no desean continuar en actividad”, algo que “no habilita la compatibilidad con el trabajo”.

Al presentar la propuesta Sánchez dijo que se trata de una causal que le da la “libertad” a los trabajadores de poder acceder a ella. “Es general, no es por sector, no es discrecional (…) es para todos”, dijo el jerarca que tiene un cargo similar al del jefe de gabinete en otros países.

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El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, al presentar los cambios al sistema previsional (Presidencia)

“El 30% de los salarios más bajos van a poder jubilarse a los 60 años en iguales condiciones, o mejores condiciones, de las que se establecía en los haberes jubilatorios previos a la ley 20.130 [la del gobierno de Lacalle Pou]”, expresó Sánchez.

La iniciativa está diseñada de tal forma que hace que a quienes tienen salarios medios y altos no les convenga jubilarse cinco años antes. “Tendrán una jubilación menor”, estimó el secretario de Presidencia.

El gobierno afirma que este cambio no tendrá impacto financiero en base a un informe del Banco de Previsión Social (el organismo previsional de Uruguay) que indica que los cambios “no comprometen la sostenibilidad económico financiera del sistema previsional”, dice el comunicado firmado por los ministerios. A mediano plazo, se estima un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, que se torna decreciente hasta llegar a ser nulo a largo plazo.

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