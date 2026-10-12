América Latina

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Flávio Bolsonaro a visitar otra vez a su padre preso

La resolución del juez Alexandre de Moraes restablece el régimen previo tras concluir una medida de 90 días, aunque impide emplear los encuentros para proselitismo o divulgar mensajes del ex presidente

Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre. (REUTERS/ARCHIVO)
Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, a retomar las visitas a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. La decisión mantiene la prohibición de utilizar esos encuentros con fines de campaña.

El permiso se restableció tras el vencimiento de una restricción de 90 días impuesta en julio. El juez Alexandre de Moraes determinó que las visitas podrán realizarse bajo las condiciones previas, pero sin una “finalidad político-electoral” ni la divulgación de declaraciones o manifiestos del expresidente, según la resolución a la que accedió AFP.

PUBLICIDAD

Restricciones a dos semanas de la segunda vuelta

Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta presidencial con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre. El senador obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula, quien busca un cuarto mandato.

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Flávio Bolsonaro a visitar otra vez a su padre preso. (REUTERS/ARCHIVO)
La Corte Suprema de Brasil autorizó a Flávio Bolsonaro a visitar otra vez a su padre preso. (REUTERS/ARCHIVO)

La suspensión de visitas comenzó después de que Flávio leyera una carta de su padre durante una transmisión en YouTube. El Supremo consideró que el episodio vulneró las condiciones impuestas al exmandatario, entre ellas la prohibición de emitir mensajes a través de redes sociales, incluso mediante intermediarios.

La defensa de Jair Bolsonaro había solicitado el 5 de octubre el restablecimiento anticipado del régimen de visitas o, al menos, una reunión “de naturaleza exclusivamente familiar”. Los abogados sostuvieron que el contacto permitiría “preservar una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena”.

PUBLICIDAD

Moraes no resolvió el pedido antes del fin de la sanción. La Fiscalía también avaló la reanudación de las visitas al señalar que no había indicios de nuevos incumplimientos de las medidas fijadas por el tribunal.

El aspirante presidencial Flávio Bolsonaro prometió indultar a su padre y promover la destitución del juez Moraes si gana el balotaje. (REUTERS/ARCHIVO)
El aspirante presidencial Flávio Bolsonaro prometió indultar a su padre y promover la destitución del juez Moraes si gana el balotaje. (REUTERS/ARCHIVO)

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Permanece en su residencia por razones de salud vinculadas a la puñalada que sufrió durante la campaña de 2018.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, recibió el apoyo de otros candidatos de derecha para el balotaje y prometió seguir el camino político de su padre. También afirmó que, si gana las elecciones, buscará indultarlo al asumir y promoverá la destitución de Moraes.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroCorte Suprema de BrasilGolpe de EstadoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles hasta el 26 de octubre

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas estableció que la gasolina regular costará entre USD 4.80 y USD 4.81, mientras la superior llegará a USD 5.14 y el diésel a USD 4.86 en las tres regiones del país

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles hasta el 26 de octubre

Nicaragua confisca nueve viviendas de jubilados estadounidenses y las transfiere al Instituto de Seguridad Social

Los jubilados dijeron que la Alcaldía de Tola canceló sus contratos de arriendo sin aviso previo, pese a que pagaban USD 1,000 anuales por el canon municipal y el Impuesto de Bienes Inmuebles

Nicaragua confisca nueve viviendas de jubilados estadounidenses y las transfiere al Instituto de Seguridad Social

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran 62 plantaciones de coca y más de 950 mil arbustos en Honduras en 2026

Colón concentra más del 80% de los cultivos detectados este año, mientras las operaciones militares también han permitido destruir 13 instalaciones artesanales para procesar drogas

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran 62 plantaciones de coca y más de 950 mil arbustos en Honduras en 2026

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo

Como medida preventiva los pacientes de psiquiatría y neumología fueron trasladados a otras áreas del nosocomio

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

El deterioro salarial, las plazas públicas mal pagadas y las carencias cotidianas dibujan un escenario donde amplios grupos pierden protección social, estabilidad e integridad física durante jornadas precarias prolongadas persistentes

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

Alias Picapiedra aceptó cargos por abuso contra una mujer de 70 años en Santander, en audiencia se quedó dormido y se reía

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 12 de octubre

Temblor hoy 12 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre

DEPORTES

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Insólita definición en el tenis: a una figura se le cayeron dos pelotas del bolsillo y perdió el partido

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

ENTRETENIMIENTO

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

“Creo que siempre me gustaron las prendas más masculinas”: Charlize Theron redefine su estilo

El día que Steve McQueen rechazó "Butch Cassidy and the Sundance Kid" por no ceder el primer crédito a Paul Newman

La hija de Sylvester Stallone confiesa que trabajar con su padre cambió por completo su vínculo

Matthew Lillard confiesa que durante años culpó a ‘Scooby-Doo’ por el declive de su carrera