Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre. (REUTERS/ARCHIVO)

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La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, a retomar las visitas a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. La decisión mantiene la prohibición de utilizar esos encuentros con fines de campaña.

El permiso se restableció tras el vencimiento de una restricción de 90 días impuesta en julio. El juez Alexandre de Moraes determinó que las visitas podrán realizarse bajo las condiciones previas, pero sin una “finalidad político-electoral” ni la divulgación de declaraciones o manifiestos del expresidente, según la resolución a la que accedió AFP.

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Restricciones a dos semanas de la segunda vuelta

Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta presidencial con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre. El senador obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula, quien busca un cuarto mandato.

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Flávio Bolsonaro a visitar otra vez a su padre preso. (REUTERS/ARCHIVO)

La suspensión de visitas comenzó después de que Flávio leyera una carta de su padre durante una transmisión en YouTube. El Supremo consideró que el episodio vulneró las condiciones impuestas al exmandatario, entre ellas la prohibición de emitir mensajes a través de redes sociales, incluso mediante intermediarios.

La defensa de Jair Bolsonaro había solicitado el 5 de octubre el restablecimiento anticipado del régimen de visitas o, al menos, una reunión “de naturaleza exclusivamente familiar”. Los abogados sostuvieron que el contacto permitiría “preservar una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena”.

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Moraes no resolvió el pedido antes del fin de la sanción. La Fiscalía también avaló la reanudación de las visitas al señalar que no había indicios de nuevos incumplimientos de las medidas fijadas por el tribunal.

El aspirante presidencial Flávio Bolsonaro prometió indultar a su padre y promover la destitución del juez Moraes si gana el balotaje. (REUTERS/ARCHIVO)

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Permanece en su residencia por razones de salud vinculadas a la puñalada que sufrió durante la campaña de 2018.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, recibió el apoyo de otros candidatos de derecha para el balotaje y prometió seguir el camino político de su padre. También afirmó que, si gana las elecciones, buscará indultarlo al asumir y promoverá la destitución de Moraes.

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