Flávio Bolsonaro visitará a su padre tras ser autorizado por la Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Flávio Bolsonaro a reanudar las visitas a su padre en prisión domiciliaria. (EP)

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Flávio Bolsonaro visitará este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema de Brasil autorizara la reanudación de las visitas familiares a dos semanas del balotaje presidencial.

El candidato del Partido Liberal (PL) llevaba más de tres meses sin poder ver a su padre. La restricción se había impuesto el 17 de julio, luego de que el senador divulgara una carta del expresidente durante una transmisión en vivo por redes sociales, un acto que el magistrado Alexandre de Moraes consideró una violación a la prohibición judicial que pesa sobre Jair Bolsonaro de expresarse públicamente, incluso a través de terceros.

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La sanción, de 90 días, venció el domingo. Al día siguiente, Moraes hizo lugar al pedido de la defensa del exmandatario para restablecer el régimen ordinario de encuentros, aunque bajo condiciones estrictas. La resolución veda los fines político-electorales y prohíbe difundir manifiestos o declaraciones suyas por cualquier medio.

Flávio Bolsonaro en una misa por el Día de Nossa Senhora Aparecida, en Brasilia, Brasil. 12 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Herculano)

La Fiscalía respaldó la decisión en un escrito presentado días atrás, en el que no halló indicios de incumplimientos durante el período de suspensión y, por ese motivo, descartó razones para prolongarla. Sus abogados habían elevado el pedido el 5 de octubre, apenas 24 horas después de la primera vuelta electoral, con el objetivo de adelantar el cese de la restricción o, al menos, lograr un encuentro de índole exclusivamente familiar. El magistrado dejó transcurrir el plazo original antes de expedirse.

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Flávio, de 45 años, obtuvo el 47% de los sufragios en los comicios del 4 de octubre, dos puntos por encima del 45% logrado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato al frente de Brasil. El resultado dejó planteada una definición ajustada para el 25 de octubre.

En Brasilia, tras asistir a una misa por el día de Nossa Senhora Aparecida, el candidato confirmó ante la prensa que el reencuentro ocurrirá el martes por la mañana. “Estoy ansioso, son más de tres meses sin poder verlo”, expresó. Sobre la medida que los había mantenido alejados, opinó que se trató de “una decisión sin ningún criterio, sin ninguna humanidad, sin ningún amparo legal”, orientada, a su entender, a “separar a un líder político de quien está compitiendo por la presidencia, y a un padre de un hijo”.

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El senador prometió indultar a su padre y promover la destitución del juez Alexandre de Moraes si gana el balotaje. (Reuters)

“Quiero ver cómo está su ánimo con todo lo que pasó. Quiero mirarlo a los ojos, darle un abrazo”, añadió. En apariciones previas había sostenido su deseo de que sea él quien le coloque la banda presidencial en caso de resultar electo.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de cárcel, dictada en septiembre de 2025, tras ser hallado culpable de un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula tras la derrota de 2022. Permanece bajo arresto domiciliario por razones de salud, derivadas de una puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña que lo llevó al poder. Su esposa, Michelle Bolsonaro, había señalado días antes de la votación que atravesaba jornadas “difíciles” y se mostraba “ansioso”.

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Flávio Bolsonaro también anticipó los pasos que tomaría en caso de ganar el balotaje. Indultaría a su padre apenas asumiera el cargo, el 5 de enero, y buscaría la destitución de Alexandre de Moraes, quien instruyó el proceso que derivó en la sentencia.