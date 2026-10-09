América Latina

Benjamín Netanyahu invitó a Flávio Bolsonaro a Israel para “renovar la profunda amistad” entre Israel y Brasil

El primer ministro busca estrechar lazos con el candidato presidencial, quien lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre contra Lula da Silva

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (DEBBIE HILL/Pool via REUTERS)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (DEBBIE HILL/Pool via REUTERS)
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló con el candidato presidencial brasileño de derecha Flávio Bolsonaro y lo invitó a visitar Israel para “renovar la profunda amistad” entre ambos países, informó este viernes su oficina.

Bolsonaro encabeza las encuestas, frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y si ganara los comicios todo apunta a una posición más favorable a Israel en el país más poblado de América Latina.

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Netanyahulo felicitó por su gran logro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales” durante una llamada telefónica el jueves por la noche, indicó su oficina en un comunicado.

El hermano de Bolsonaro, Eduardo, también participó en la llamada, precisó.

El primer ministro invitó a Bolsonaro a visitar Israel y, por su parte, Bolsonaro invitó al primer ministro a visitar Brasil”, se lee en la nota.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

“Ambos quieren renovar la profunda amistad entre los dos países, como parte de la transformación que se está produciendo en las relaciones de Israel con los países sudamericanos”, añadió.

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Los brasileños votarán en la segunda vuelta de las presidenciales el 25 de octubre, dos días antes de las elecciones generales en Israel.

Varios líderes de derecha con posturas proisraelíes han ganado elecciones en América Latina en los últimos años, como el presidente argentino Javier Milei y el colombiano Abelardo De la Espriella.

Bolsonaro, de 45 años, es el hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones de Brasil en 2022.

Su hijo lideraba las encuestas el jueves, con un 52% de intención de voto frente al 48% de Lula, según el instituto brasileño Datafolha.

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