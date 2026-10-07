América Latina

Miles de personas marchan en Brasil contra un posible regreso de los Bolsonaro al poder

La movilización reunió a brasileños de distintas edades que expresaron temor ante un gobierno de extrema derecha de cara al balotaje presidencial

Miles de manifestantes marcharon por el centro de Río de Janeiro en rechazo al retorno de la familia Bolsonaro al poder en Brasil. (Reuters)
Miles de manifestantes marcharon por el centro de Río de Janeiro en rechazo al retorno de la familia Bolsonaro al poder en Brasil. (Reuters)
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Miles de personas marcharon este miércoles por el centro de Río de Janeiro para rechazar un eventual regreso de la familia Bolsonaro al poder en Brasil, en medio de la definición de la segunda vuelta presidencial prevista para el 25 de octubre.

La manifestación, bautizada “Juventud en la calle por la democracia”, comenzó en la iglesia de La Candelaria, con la participación de estudiantes y docentes de distintas universidades y escuelas públicas de la ciudad. Durante cerca de cuatro horas, los jóvenes recorrieron pacíficamente varias calles del centro al ritmo de tambores y fuegos artificiales.

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La convocatoria se dio tres días después de conocerse que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos del domingo, frente al 45% logrado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasileños de distintas edades exhibieron banderas y carteles con consignas como “Bolsonaro nunca más” y “Ni el padre ni el hijo”.

Flávio Bolsonaro aventajó a Luiz Inácio Lula da Silva con el 47% de los votos de cara al balotaje presidencial de Brasil. (Reuters)
Flávio Bolsonaro aventajó a Luiz Inácio Lula da Silva con el 47% de los votos de cara al balotaje presidencial de Brasil. (Reuters)

Entre esas consignas se destacó el rechazo a la intención de Flávio Bolsonaro de impulsar una amnistía para su padre, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. “Dictadura nunca más”, se leía entre la multitud. El candidato es además investigado por presunta corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal por sus vínculos con el fallido Banco Master.

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Entre los presentes, Alice Carneiro, administradora del sector de transporte marítimo de 25 años, lloró al expresar su temor ante posibles represalias contra su esposa, una mujer trans. “Estoy aquí porque creo en la democracia. Porque tengo miedo”, afirmó.

Buena parte de los asistentes recordó la vida bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que se extendió de 2019 a 2022 y es señalado por su gestión de la pandemia de coronavirus, con más de 700.000 muertos en Brasil, la segunda cifra de fallecidos más alta del mundo después de Estados Unidos. “Recuerdo que la vida de mi familia corrió peligro durante la pandemia... Recuerdo el negacionismo sobre las vacunas”, sostuvo Carneiro.

Jóvenes manifestantes señalaron que parte del respaldo al bolsonarismo responde al rechazo hacia el Partido de los Trabajadores. (Reuters)
Jóvenes manifestantes señalaron que parte del respaldo al bolsonarismo responde al rechazo hacia el Partido de los Trabajadores. (Reuters)

Talita Amaral, estudiante de ciencias ambientales de 19 años, acudió con la camiseta de la selección brasileña de fútbol, prenda habitualmente ligada a los simpatizantes de Bolsonaro, en un gesto para reivindicar los colores nacionales por fuera de las etiquetas partidarias. “Luchamos por Brasil, no por Lula”, declaró, mientras invitaba a ocupar las calles y a difundir mensajes en redes para ampliar el respaldo antes del balotaje.

Para Emmanuel Araujo, de 19 años y próximo a rendir los exámenes de ingreso a la universidad, el avance de la extrema derecha y del bolsonarismo representa un motivo de profunda tristeza para el país. El joven planteó que gran parte de quienes respaldan a Bolsonaro no lo hacen por convicción en sus propuestas, sino como una reacción de rechazo hacia el Partido de los Trabajadores y hacia Lula: “Puede que Lula no sea mi candidato preferido, pero en medio de esta barbarie tenemos que elegir entre alguien a quien podemos seguir criticando y alguien que podría arrebatarnos el derecho a expresarnos”.

“Si gana Bolsonaro, Brasil se convertirá en una colonia de Estados Unidos”, señaló João Victor Vieira, estudiante de literatura de 20 años, quien vinculó esa posibilidad con la cercanía ideológica entre la familia del candidato y el presidente estadounidense Donald Trump. Vieira advirtió además sobre los riesgos que, a su entender, enfrentarían minorías como las personas racializadas, las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

(Con información de AFP, AP y EFE)

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