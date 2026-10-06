América Latina

El Partido Liberal reconfigura el Congreso de Brasil: los resultados en Diputados y el Senado y su impacto en la gobernabilidad

El resultado, confirmado por el Tribunal Superior Electoral, eleva a la formación bolsonarista desde 98 escaños y le concede casi una cuarta parte de la Cámara Baja que iniciará su mandato en 2027

Flávio Bolsonaro habla desde su sede de campaña tras las elecciones en Brasil
El senador Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta presidencial con el 47,03 % de los votos sobre el presidente Lula da Silva. (Photo by Evaristo SA / AFP)
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El Partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro logró la mayor bancada que haya alcanzado un único partido en la historia reciente de Brasil, al conseguir 121 diputados en las elecciones legislativas del domingo, un resultado que reconfigura el Congreso y que podría condicionar la gobernabilidad del próximo presidente, sea cual sea el ganador de la segunda vuelta del 25 de octubre.

El vuelco en la composición legislativa, confirmado este lunes por el Tribunal Superior Electoral, ocurre en paralelo a la primera vuelta presidencial, en la que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, sorprendió al imponerse con el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

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El PL pasó de 98 a 121 escaños de cara a la legislatura que arrancará en 2027, con lo que ocupará casi la cuarta parte de los 513 diputados del país. Ningún partido había superado los 110 diputados desde la promulgación de la Constitución de 1989: el registro anterior lo tenía el entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño, con 109 bancas en 1990.

El crecimiento del PL se dio en buena medida a costa del llamado “Centrão”, el bloque de partidos de centroderecha que suele garantizar mayorías a cualquier Gobierno a cambio de cargos y beneficios. Las cuatro principales fuerzas de ese sector (Partido Progresista, Unión Brasil, Partido Social Democrático y Republicanos) vieron caer su bancada conjunta de 226 a 171 diputados, aunque conservan capacidad de negociación.

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Según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), que clasifica a los legisladores por ideología y no por sigla partidaria, la derecha tendrá mayoría garantizada en la Cámara Baja al pasar de 248 a 260 representantes, mientras la izquierda creció de 98 a 103. La coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en cambio, apenas subió de 82 a 88 diputados propios, aunque sumando aliados tradicionales alcanzará 124 bancas, prácticamente el mismo número que el PL.

El avance del bolsonarismo en el Senado dejó al bloque cerca de los dos tercios necesarios para promover la destitución de jueces del Supremo Tribunal Federal. REUTERS/Adriano Machado
El avance del bolsonarismo en el Senado dejó al bloque cerca de los dos tercios necesarios para promover la destitución de jueces del Supremo Tribunal Federal. REUTERS/Adriano Machado

El avance del PL fue incluso más pronunciado en el Senado, donde duplicó casi su representación al pasar de 15 a 28 de los 81 escaños, el mejor resultado de un partido desde el retorno de la democracia en 1985. La formación se quedó además con los dos escaños en disputa en Río de Janeiro, bastión histórico de la familia Bolsonaro.

Ese resultado coloca al bloque bolsonarista cerca del objetivo que persigue desde hace tiempo: reunir los 54 votos, dos tercios del Senado, necesarios para destituir a los magistrados del Supremo Tribunal Federal que condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar anular su derrota electoral de 2022. El tribunal enfrenta además un mayor escrutinio tras revelarse vínculos de algunos de sus miembros con Daniel Vorcaro, expropietario encarcelado del desaparecido Banco Master SA.

El crecimiento de la bancada del Partido Liberal afectó la representación del bloque de centroderecha conocido como Centrão en la Cámara Baja. REUTERS/Adriano Machado
El crecimiento de la bancada del Partido Liberal afectó la representación del bloque de centroderecha conocido como Centrão en la Cámara Baja. REUTERS/Adriano Machado

“La gran victoria en el Senado se debe realmente a que la gente quiere destituir a los magistrados del Tribunal Supremo: no es necesariamente algo ideológico”, afirmó Thomas Traumann, analista político que fue secretario de prensa de la ex presidenta Dilma Rousseff.

Si Flávio Bolsonaro gana la segunda vuelta, la tarea de reconfigurar el Supremo podría facilitarse: como presidente podría nombrar hasta cuatro de los once jueces del tribunal durante su mandato. El bloque de centroderecha ampliado, que según las proyecciones sumaría más de 30 escaños en el Senado y cerca de 250 en Diputados, le daría además una base de trabajo sólida para impulsar su agenda legislativa.

La agenda de la bancada conservadora en el nuevo Congreso incluye la rebaja de la edad de imputabilidad penal y la amnistía para los procesados del 8 de enero de 2023. REUTERS/Mateus Banomi
La agenda de la bancada conservadora en el nuevo Congreso incluye la rebaja de la edad de imputabilidad penal y la amnistía para los procesados del 8 de enero de 2023. REUTERS/Mateus Banomi

Jair Bolsonaro cumple condena, pero su familia amplió su peso político de forma directa en estas elecciones. Su esposa, Michelle Bolsonaro, y su hijo Carlos Bolsonaro obtuvieron bancas en el Senado, mientras que su hijo menor, Jair Renan, y su hermano, Renato Bolsonaro, fueron elegidos diputados.

El ex presidente, inhabilitado para presentarse él mismo a las elecciones, se negó durante la campaña a respaldar candidatos que no llevaran su apellido. Flávio, senador de 45 años al que inversores y analistas habían cuestionado por carecer del carisma paterno, terminó siendo el candidato más votado en la primera vuelta presidencial.

Entre las iniciativas que el bloque bolsonarista busca impulsar en el nuevo Congreso figuran penas más severas, como bajar a 16 años la edad de responsabilidad penal, y una amnistía para los condenados por el asalto a edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023. En São Paulo, el estado más poblado del país, los conservadores derrotaron a dos aliadas cercanas de Lula, las ex ministras Simone Tebet y Marina Silva.

El Partido Liberal alcanzó 121 diputados en las elecciones legislativas y logró la bancada más grande de la historia reciente de Brasil. (REUTERS/Adriano Machado)
El Partido Liberal alcanzó 121 diputados en las elecciones legislativas y logró la bancada más grande de la historia reciente de Brasil. (REUTERS/Adriano Machado)

Tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro celebró la participación electoral: “Me alegró mucho ver cuántos brasileños acudieron a las urnas para hacer oír su voz y no se quedaron al margen porque quieren un cambio”.

El Partido de los Trabajadores logró mantener su presencia en el Senado con nueve escaños y proyecta un bloque tripartito de 88 diputados, frente a los 82 actuales, pero los analistas coinciden en que el nuevo Congreso complicará la gestión de quien asuma la Presidencia el próximo 25 de noviembre.

“La gobernanza supondría un gran reto para el presidente Lula”, dijo Neuriberg Dias, director del DIAP, quien agregó que un bloque de derecha trabajaría para frenar el avance legislativo y el funcionamiento del Gobierno.

Los antecedentes recientes ilustran esa dificultad. En abril, Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en más de un siglo en ver rechazada la candidatura de un juez al Supremo Tribunal Federal, en medio de tensiones con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de centroderecha. Desde su regreso al cargo en enero de 2023, el Congreso también ha anulado decenas de vetos presidenciales de Lula.

El propio Jair Bolsonaro había enfrentado obstáculos similares durante su mandato, cuando el Congreso bloqueó iniciativas como la flexibilización de las normas de control de armas y la introducción de un sistema de verificación de papeletas impresas para las elecciones.

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