EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 5 de octubre: Frente frío número 1 y huracán Rachel afectarán gran parte del país

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Frente frío número 1 y huracán Rachel: así estará el clima en México este 5 de octubre

Mapa meteorológico ilustra el impacto de la Onda Tropical No. 7 con lluvias torrenciales y actividad eléctrica visible sobre el territorio mexicano, especialmente en el norte y sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un frente estacionario frente a Tamaulipas combinado con una circulación ciclónica provocará lluvias torrenciales este lunes 5 de octubre en el noreste de México, mientras el huracán Rachel de categoría 2 se mantiene en el Pacífico y dos zonas de baja presión son vigiladas en el Golfo de México y en el Pacífico sur, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente número 1 se mantendrá estacionado frente a las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Su interacción con una circulación ciclónica sobre el oriente del país generará lluvias torrenciales en el sur de Tamaulipas y el este de San Luis Potosí, además de lluvias intensas en el centro y este de Nuevo León y lluvias muy fuertes en el sureste de Coahuila.

El viento del norte alcanzará rachas de hasta 70 kilómetros por hora

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente fresco y viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el norte y noreste del territorio nacional. El SMN prevé que este sistema frontal se mantenga estacionario también durante la jornada del martes 6 de octubre, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en el noreste mexicano. Para el miércoles 7 de octubre no se esperan sistemas frontales que afecten al país.

El huracán Rachel se ubica a 590 kilómetros de Cabo San Lucas

En el océano Pacífico, el huracán Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora. Su centro se localiza a 590 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

Las bandas nubosas del ciclón reforzarán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur de Baja California Sur. La entidad registrará vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros en su litoral. Las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima presentarán oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

Una zona de baja presión en el Golfo de México tiene 50% de probabilidad de ciclogénesis en siete días

Conagua monitorea una zona de baja presión formada en el suroeste del Golfo de México, localizada a 110 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, con desplazamiento hacia el este. El sistema presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, porcentaje que se eleva a 50% en un plazo de siete días.

En el Pacífico, otra baja presión eleva su probabilidad de convertirse en ciclón a 90% en una semana

Al sur del golfo de Tehuantepec se desarrolla una segunda zona de baja presión, situada a 335 kilómetros al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste. Este sistema incrementó su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas a 40% y mantiene en 90% la probabilidad a siete días, la cifra más alta entre los fenómenos bajo vigilancia.

Zonas serranas de siete estados registrarán temperaturas de 0 a 5 grados

El potencial de condición invernal para las próximas 72 horas indica temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. No se prevén nieve, aguanieve ni temperaturas menores a -5 grados en el país.