América Latina

El ex presidente Michel Temer y el derrotado Romeu Zema respaldaron a Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta en Brasil

Ambos dirigentes anunciaron en redes sociales su adhesión al candidato del PL, que se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre

El expresidente publicó un manifiesto en las redes sociales este lunes
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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (PL) sumó este lunes los primeros respaldos públicos de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 25 de octubre, cuando se medirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Michel Temer (MDB) y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema anunciaron en redes sociales su apoyo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los dos respaldos se producen un día después de una primera vuelta ajustada, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula, con un fuerte crecimiento del Partido Liberal (PL) en el Congreso Nacional y en los gobiernos regionales.

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Temer, quien gobernó Brasil entre 2016 y 2018, declaró su respaldo a Bolsonaro en una publicación en redes sociales. “La sociedad no quiere fórmulas repetidas y discursos groseros. Quiere nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevos proyectos y un camino diferente. Quiere, por lo tanto, reconexión. Y reconexión es Flávio [Bolsonaro]”, escribió el también exdiputado federal.

En el mensaje, Temer destacó la “renovación” del Congreso Nacional, con el PL eligiendo 121 diputados federales y 19 senadores, un dato que, a su juicio, demuestra que la población “desea” un cambio. Para el expresidente, esa renovación se tradujo en el liderazgo de Bolsonaro en la primera vuelta.

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El apoyo de Temer no resultó una sorpresa debido a su enemistad con Lula, quien lo ha llamado “golpista” en numerosas ocasiones por haber asumido el poder tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

Romeu Zema fue el primer excandidato presidencial en declarar su respaldo a la candidatura del Partido Liberal. (REUTERS/Luis Nova)
Romeu Zema fue el primer excandidato presidencial en declarar su respaldo a la candidatura del Partido Liberal. (REUTERS/Luis Nova)

Zema, exgobernador conservador de Minas Gerais, se convirtió este lunes en el primer aspirante derrotado en primera vuelta en declarar apoyo a Bolsonaro, después de haber quedado sexto en los comicios con el 0,27% de las papeletas. “Voto contra el Partido de los Trabajadores (PT) y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

El exgobernador alertó sobre la posibilidad de que Lula, en caso de ser reelegido, nombre a otros cuatro magistrados para la Corte Suprema, institución que ha sido blanco constante de los ataques de la extrema derecha. Pese a los poco más de 326.000 votos obtenidos en un país de 214 millones de personas, Zema es un nombre conocido en Minas Gerais, la segunda región más poblada de Brasil y clave para definir al próximo presidente.

El resultado de la primera vuelta fue tan ajustado, con una diferencia de menos de dos puntos porcentuales a favor de Bolsonaro, que cada voto resulta decisivo de cara al balotaje.

Lula planifica estrategia mientras Bolsonaro busca el apoyo de Caiado

Lula da Silva habla ante sus seguidores tras las elecciones en Brasil
Lula da Silva evalúa acelerar un proyecto de ley de reducción de la semana laboral como parte de su estrategia electoral. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Lula, quien el domingo admitió sorpresa por la derrota en primera vuelta, mantuvo este lunes una reunión a puerta cerrada en Brasilia con responsables de campaña, ministros y políticos aliados para planificar la estrategia de cara al 25 de octubre. Según medios locales citados en el encuentro, uno de los temas tratados fue acelerar la votación de un proyecto de ley que busca impulsar la reducción de la semana laboral, una de las banderas de campaña del líder progresista.

Por su parte, el PL pretende sumar el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP), tres formaciones de centroderecha que suman 128 diputados y que no apoyaron a ningún candidato en primera vuelta, según afirmó este lunes el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.

El partido también busca atraer a los candidatos que quedaron fuera de la contienda, en especial al conservador Ronaldo Caiado, que terminó cuarto con el 2,18% de los votos. Bolsonaro viajará este martes a la ciudad de Goiânia con la intención de recibir el respaldo del exgobernador de Goiás, quien podría anunciar su apoyo ese mismo día, según adelantó un aliado de Caiado, el gobernador de Goiás Daniel Vilela, en una entrevista a CNN Brasil.

En cambio, el escritor Augusto Cury, segundo en la primera vuelta con el 2,89% de los votos, y el agitador ultra Renan Santos, tercero con el 2,24%, aseguraron de momento que no respaldarán a ningún candidato en la segunda vuelta. Lula, a su vez, lo tiene más difícil para lograr apoyos, ya que ninguno de los principales aspirantes derrotados era de tendencia progresista.

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