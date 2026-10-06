Rosa Icela comparece a puerta cerrada en el Senado: oposición cuestiona seguridad electoral y ella garantiza comicios seguros para 2027

La oposición cuestionó las condiciones de seguridad para las elecciones de 2027.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció este lunes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El encuentro se realizó a puerta cerrada y tuvo entre sus temas la seguridad para las próximas elecciones y las condiciones para garantizar el respeto al voto.

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Rosa Icela Rodríguez comparece ante la Jucopo del Senado

La funcionaria acudió después de las 13:00 horas a la sede del Senado para reunirse con los coordinadores y vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios. La sesión fue encabezada por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco.

De acuerdo con lo informado por Mier, el encuentro se concentró en asuntos relacionados con la política interior y la relación institucional entre los Poderes de la Unión.

La modalidad privada, explicó, buscó facilitar una comunicación directa entre la secretaria y los representantes de las fuerzas políticas.

La comparecencia se prolongó durante aproximadamente tres horas. Al finalizar, Rodríguez ofreció una breve declaración ante medios de comunicación en la que explicó algunos de los planteamientos realizados durante la reunión.

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Oposición plantea seguridad y condiciones para las elecciones de 2027

Entre los cuestionamientos formulados por legisladores de oposición estuvieron las condiciones de seguridad que deberán existir durante el próximo proceso electoral, así como la necesidad de evitar que recursos provenientes del crimen organizado lleguen a las campañas.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez Simón, señaló que la secretaria de Gobernación informó que la Federación trabaja en una estrategia integral para atender la seguridad de las elecciones, aunque indicó que todavía no está definida.

Durante la reunión también se plantearon cuestionamientos relacionados con la participación de la titular de Gobernación en actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), según lo expuesto posteriormente por Rodríguez.

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La funcionaria señaló que escuchó las intervenciones de los legisladores y respondió que existe un compromiso con el respeto a las decisiones de la ciudadanía y con las disposiciones electorales.

Entre los principales planteamientos abordados estuvieron:

Seguridad para el proceso electoral de 2027. Respeto a la decisión de los ciudadanos en las urnas. Cumplimiento de las leyes y normas electorales. Prevención del financiamiento del crimen organizado en campañas. Selección de candidatos con trayectoria y compromiso con la ciudadanía.

Segob promete condiciones de seguridad para los comicios

Al término de la reunión, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el Estado mexicano proporcionará las condiciones de seguridad necesarias para que las elecciones puedan desarrollarse con tranquilidad.

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La secretaria también señaló que el proceso electoral deberá realizarse con respeto a la voluntad ciudadana y bajo las disposiciones establecidas en la legislación.

Rodríguez sostuvo que el gobierno mantendrá respeto a la decisión de los ciudadanos respecto de quiénes resulten electos y destacó la importancia de que exista participación durante los comicios.

La funcionaria agregó que la intención es que las elecciones sean limpias, claras y transparentes, además de contar con una amplia participación ciudadana.

Rosa Icela pide a partidos postular candidatos con trayectoria limpia

Otro de los mensajes planteados por la secretaria de Gobernación estuvo dirigido a los partidos políticos que definirán sus candidaturas para las elecciones de 2027.

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Rodríguez pidió que, durante sus procesos internos, las fuerzas políticas consideren perfiles con una trayectoria ética, compromiso con la ciudadanía y un historial limpio.

La funcionaria indicó que esta recomendación fue expuesta ante los representantes de los partidos durante la reunión y que fue recibida por los legisladores.

Su llamado se produjo en el contexto de las preguntas sobre las condiciones que deberán existir para el próximo proceso electoral, particularmente en materia de seguridad y respeto a las reglas electorales.

Comparecencias del gabinete continuarán en el Senado

La reunión de Rosa Icela Rodríguez forma parte del calendario de comparecencias de integrantes del gabinete federal con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

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La secretaria de Gobernación fue la primera integrante del gabinete en acudir ante la Jucopo. El Senado informó que el martes 6 de octubre comparecerá el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador.

Posteriormente, el 13 de octubre acudirá el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también ante la Jucopo y a puerta cerrada.

El 14 de octubre está prevista la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ante el Pleno del Senado. Para el 20 de octubre está programada la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante líderes parlamentarios y comisiones relacionadas con su área.

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También están contempladas las comparecencias de funcionarios de Bienestar, Energía, Medio Ambiente y Educación Pública, aunque en algunos casos todavía no se ha establecido una fecha.

Con la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, el Senado inició así la revisión de los resultados de la administración federal en materia de política interior, mientras que los legisladores plantearon sus cuestionamientos sobre las condiciones que deberán acompañar el proceso electoral de 2027.