Las exportaciones de Colombia crecieron en agosto de 2026 impulsadas por el petróleo y el oro, mientras el sector agropecuario cayó 16%

Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que "no es tan positivo como noticia es que ese crecimiento está jalonado por el sector minero energético. Petróleo, carbón y oro” - crédito Analdex

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Las exportaciones colombianas crecieron 12,8% entre enero y agosto de 2026, hasta USD36.880,7 millones, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Para este periodo, el avance estuvo concentrado en petróleo, carbón y oro, mientras las ventas agropecuarias y manufactureras retrocedieron.

Los combustibles y productos de las industrias extractivas, junto con el oro no monetario, compensaron las caídas de los otros grupos. El primero aportó 6,6 puntos porcentuales (pp) a la variación total y el segundo, 7,9 pp, para un total de 14,5 pp, por encima del crecimiento agregado de 12,8%, debido a los descensos en otras actividades.

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Petróleo, carbón y oro concentraron el impulso exportador

Con exactitud, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas sumaron USD14.863,4 millones entre enero y agosto, con un incremento de 16,9% frente al mismo periodo de 2025.

En ese grupo, petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos aclanzaron ventas por USD1.110,4 millones, 123% más que los 989,2 de agosto de 2025. Mientras las ventas de hulla, coque y briquetas alcanzaron USD3.343,7 millones, después de crecer 8,7%. Ambos productos aportaron 13,6 pp a la variación del grupo.

Las exportaciones colombianas crecieron más de 15% en agosto de 2026, según el Dane - crédito Dane

El oro no monetario reforzó esa concentración. Las exportaciones pasaron de USD2.706,2 millones entre enero y agosto de 2025 a USD5.279,3 millones en igual periodo, un aumento de 95,1%. El grupo extractivo representó 40% del total exportado en el acumulado del año.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las ventas externas, con una participación de 28,3%. Le siguieron:

Panamá: 8,7%.

Italia: 5,3%.

India: 4,6%.

Canadá: 4,2%.

Brasil: 3,9%.

Países Bajos: 3,6%.

El agro y las manufacturas muestran un desempeño desigual

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, reconoció el resultado general, pero cuestionó su composición: “Las exportaciones crecen. Pero lo que no es tan positivo como noticia es que ese crecimiento está jalonado por el sector minero energético. Petróleo, carbón y oro”, afirmó.

El petróleo y la explotación de hidrocarburos representan aproximadamente entre el 3% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, según estimaciones recientes del sector y centros de pensamiento económico - crédito Eli Hartman/Reuters

Las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas totalizaron USD9.731,5 millones, con una caída de 4,1%. El café sin tostar retrocedió 11,5%. Además, el café sin tostar descafeinado o no alcanzó ventas por USD404,2, una reducción de 23,5% frente a los USD528,4 millones de 2025. A su vez, Las ventas de banano aumentaron 14,4% y las de aceite de palma, 25,9%, aunque esos resultados no evitaron el descenso global del sector.

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Las manufacturas sumaron USD6.990,7 millones entre enero y agosto, 1,5% menos que un año antes. Los artículos manufacturados clasificados principalmente según el material cayeron 12%, mientras los productos químicos crecieron 4,7%.

Díaz señaló que los retrocesos de ambos sectores son la parte más preocupante del resultado: “Lo preocupante es que ya en el acumulado el sector agropecuario cae y cae fuerte. Y el sector manufacturero -1,5 en el acumulado”.

Combustibles e industrias extractivas sumaron USD1.786,1 millones (un incremento anual de 23,8%), abarcando el 40,1% del total de las ventas externas del mes - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Para el dirigente gremial, el reto está en lograr una mayor participación de los productos agrícolas y las manufacturas dentro del crecimiento exportador: “Creo que hay que ver cómo logramos que el crecimiento sea jalonado no solo por el sector minero energético, sino por los productos agrícolas y las manufacturas”, sostuvo.

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El desempeño de agosto mostró algunas diferencias frente al resultado acumulado. Ese mes, las exportaciones alcanzaron USD4.456,2 millones, 15,1% más que en agosto de 2025. Los combustibles e industrias extractivas crecieron 23,8%, el oro no monetario avanzó 126,9% y el grupo agropecuario cayó 16%, mientras las manufacturas repuntaron 5,6%, en contraste con la caída acumulada de 1,5%.

Apreciación del peso y El Niño elevan la preocupación exportadora

El crecimiento de las exportaciones se produjo pese a una apreciación de más de 15% del peso colombiano en lo corrido del año. Los precios internacionales del crudo amortiguaron el efecto cambiario sobre los ingresos petroleros, pero los agroexportadores afrontaron de manera simultánea mayores costos internos, barreras en los mercados externos y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

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El peso colombiano acumula una revaluación cercana al 19,35% y hasta casi el 23% frente al dólar en 2026 y liddera el ranking de las monedas de mercados emergentes más fortalecidas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Díaz advirtió que la caída agrícola no se limita al café: “Cuando uno mira el tema agrícola, claro, la gran caída se explica por café, pero hay otros productos que están también con signo negativo”, indicó. Sobre el cierre del año, agregó: “Y esto preocupa porque acordémonos que viene el fenómeno del Niño y ese fenómeno le va a pegar a esas exportaciones agropecuarias al final del año”.

Analdex pidió al Gobierno nacional alivios financieros, incentivos tributarios y reducción de aranceles para algunos insumos y bienes de capital. El gremio también propuso fortalecer la cadena de frío, facilitar los trámites aduaneros y sanitarios, y cofinanciar coberturas cambiarias para reducir la exposición de los exportadores a las variaciones de la tasa de cambio.

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Presión para los exportadores colombianos

De acuerdo con Anif, la revaluación del peso colombiano en 2026, con una caída del dólar cercana al 17%–22%, redujo significativamente los ingresos en pesos de los exportadores colombianos, bajo presión por la caída del dólar al convertir sus ventas internacionales frente a unos costos locales estables.

Por cada variación de $100 en la tasa de cambio, el valor de las exportaciones cafeteras experimenta un impacto de $34.000 millones - crédito Anif

Anif advirtió que la fortaleza de la moneda nacional, aunque refleja un mejor desempeño relativo, también generó dificultades para las empresas exportadoras, sobre todo, en el agro. La entidad que preside José Ignacio López apuntó que “la apreciación del peso reduce el valor de los ingresos en pesos por las ventas al exterior denominados en la moneda norteamericana”.

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Así, los principales sectores agroexportadores del país como café, flores, banano, palma de aceite, azúcar, aguacate, entre otros, han manifestado su preocupación por la acelerada apreciación del peso y las afectaciones sobre la competitividad externa de Colombia. Un ejemplo de este efecto se observa en el sector cafetero”, anotó Anif.

Para el café, el informe de Anif planteó un ejercicio de sensibilidad sobre la tasa de cambio. Por cada variación de $100, el valor de las exportaciones cafeteras registra un impacto de $34.000 millones, si el volumen exportado se mantiene constante.