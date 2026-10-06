España abre un segundo centro de visados en Cuba en un contexto de éxodo sin precedentes desde 2020

Varias personas forman una fila en la acera ante la entrada del Consulado de España en La Habana para presentar sus documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de treinta personas hicieron fila este lunes en el municipio habanero de Playa. España abrió un segundo centro de solicitud de visados en Cuba y la novedad llegó tras años de saturación en los trámites para conseguir una cita en la isla.

Entre quienes esperaban turno estaba Maura Lindsay, que aguardaba desde julio una cita para una visa de estudio. “En parte es bueno que hayan abierto otro centro”, comentó la joven a EFE, agencia española de noticias.

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Lindsay pidió que en los próximos días se difunda más información sobre el funcionamiento de la nueva sede. Al llegar, contó, los habaneros se encontraban “bastante desorientados” sobre “la recogida” de documentos según el tipo de visado y sobre “los pagos” correspondientes.

El nuevo centro no decide sobre la concesión de visados

El Consulado de España en La Habana precisó que la sede de Playa se encargará de la recepción de solicitudes y documentación, de la atención al público y de la entrega de pasaportes y resoluciones una vez resueltos los expedientes.

La decisión final seguirá en manos de otro organismo. “La decisión sobre la concesión o denegación de los visados seguirá correspondiendo exclusivamente al Consulado General de España en La Habana”, aclaró la nota consular, en referencia a la sede ubicada en la Lonja de Comercio, en La Habana Vieja.

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El cambio llega después de que el sistema de citas Bookitit dejara de admitir nuevas solicitudes desde el 21 de septiembre. Quienes ya tenían cita concertada o habían recibido o solicitado credenciales antes de esa fecha mantendrán su trámite sin necesidad de reiniciar el procedimiento, según el Consulado.

Un funcionario revisa un formulario de solicitud de visado junto a un pasaporte de España y un sello sobre un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultades de transporte para llegar a la nueva sede

Jalina Pérez, otra vecina de La Habana, acudió temprano a la nueva sede para tramitar una visa de turismo y poder ver a su familia en España. La mujer relató a EFE las dificultades con el transporte en la isla para trasladarse hasta el nuevo centro.

“El objetivo final es conseguir el visado”, afirmó Pérez, pese a los inconvenientes para llegar hasta Playa.

La nacionalidad española, una vía de salida para miles de cubanos

La apertura del segundo centro consular se produce en un contexto de fuerte demanda migratoria. La nacionalidad española continúa siendo una puerta de salida para miles de cubanos que ven en la migración la mejor opción para mejorar sus condiciones de vida.

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El Consulado de España en La Habana precisó que la sede de Playa se encargará de la recepción de solicitudes y documentación, de la atención al público y de la entrega de pasaportes y resoluciones una vez resueltos los expedientes.

Cuba perdió más de un millón de habitantes por esa causa desde 2020, de acuerdo con los datos de EFE. El país caribeño es, además, una de las naciones con más solicitudes de nacionalidad por la conocida como ley de nietos de España.

Según datos de septiembre de 2025, un mes antes del cierre del plazo de peticiones, esas solicitudes representaban cerca del 13% del total. La ley de nietos fue aprobada en 2022.

La normativa permite adquirir la nacionalidad española a los hijos o nietos de exiliados que perdieron su nacionalidad.

También alcanza a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, entre otros casos contemplados por la ley.

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