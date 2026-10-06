Esta es la edad en la que las personas son más infelices, según la ciencia

Ni la juventud ni la adultez con una economía resuelta son garantía de la felicidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Colombia ocupó el puesto 68 entre 147 países, con una puntuación promedio de 6,040, en el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026. El estudio evalúa cómo las personas califican sus vidas en una escala de cero a 10 y este año examinó el vínculo entre las redes sociales, la confianza y el bienestar.

La clasificación se basa en respuestas representativas recogidas por Gallup World Poll, una encuesta global que consulta a habitantes de más de 140 países y territorios. Las posiciones nacionales se calculan mediante promedios de tres años para reducir las variaciones anuales y facilitar las comparaciones.

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Colombia obtuvo su ubicación más alta en emociones positivas, donde quedó en el puesto 12. En apoyo social se ubicó en el lugar 57, mientras que alcanzó el 64 en producto interno bruto per cápita y el 69 en expectativa de vida saludable.

Los resultados menos favorables aparecieron en generosidad, con el puesto 115; percepción de corrupción, con el 109; e inequidad, con el 106. En emociones negativas, el país quedó en la posición 83, lo que la ubicó lejos de los países con personas más felices.

El informe, publicado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford junto con Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y su consejo editorial, analiza además los factores asociados con las diferencias en la evaluación de vida: ingresos, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de corrupción.

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Aunque la felicidad es un estado, la ciencia indica que hay una edad en la que se siente un vacío generalizado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El uso intenso de redes sociales y los riesgos para adolescentes

La edición de 2026 puso el foco en la intensidad y el tipo de uso de las redes sociales, más que en el simple acceso a internet. Un análisis en 47 países halló que la satisfacción con la vida alcanza sus niveles más altos con una utilización mínima y disminuye entre quienes las usan con mayor frecuencia, sobre todo entre las niñas y en los países angloparlantes.

Entre las adolescentes que usan internet, el empleo moderado de siete actividades digitales, incluidas las redes sociales, se asocia con mayores niveles promedio de satisfacción. El uso intensivo de redes sociales, en cambio, se vincula con evaluaciones de vida más bajas; entre los hombres, los patrones difieren según la región y presentan mayor variación tanto entre los usuarios intensivos como entre quienes no las utilizan.

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Siete líneas independientes de pruebas, que incluyen encuestas, estudios longitudinales, experimentos aleatorizados, experimentos naturales y documentos internos de empresas, asocian las plataformas con mayores riesgos de depresión, ansiedad, ciberacoso y extorsión sexual entre adolescentes. El informe sostiene que la expansión de redes sociales disponibles de forma permanente a comienzos de la década de 2010 probablemente contribuyó al aumento de los problemas de salud mental juvenil en numerosos países occidentales.

Los análisis de 43 países también relacionan el uso problemático de redes sociales con más malestares psicológicos y peores evaluaciones de vida entre adolescentes. La asociación es más marcada entre los jóvenes de menores recursos económicos, afecta con mayor fuerza a los grupos de menor edad y se intensificó entre 2018 y 2022 en la mayoría de las regiones.

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Los estudios internacionales muestran diferencias por edad y país

Finlandia volvió a encabezar la clasificación mundial, una posición que conserva desde hace varios años por sus altos promedios de evaluación de vida. Islandia, Dinamarca y Costa Rica siguieron al país nórdico, mientras que Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza completaron los diez primeros lugares.

Costa Rica alcanzó el cuarto puesto, la mejor ubicación histórica para un país latinoamericano. El reporte atribuye especial importancia al apoyo social, la confianza y los vínculos comunitarios para explicar las valoraciones de vida en las distintas naciones.

Las tendencias globales indican que, desde el período 2006-2010, aumentó la cantidad de países que mejoraron sus niveles de felicidad respecto de los que los redujeron. Las personas menores de 25 años también declaran mayores niveles de bienestar que hace dos décadas en la mayoría de los países, aunque la tendencia se revirtió entre los jóvenes de varias naciones occidentales.

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El mundo digital no sería la solución, pues algunos jóvenes tampoco se sienten satisfechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de las redes sociales, los adultos se declaran infelices en una edad específica

El pico de infelicidad en la adultez se sitúa, en promedio, cerca de los 49 años, según una investigación publicada en 2020 que examinó casi 14 millones de respuestas sobre bienestar emocional.

El trabajo, publicado en el Journal of Economic Behavior & Organization, evaluó 21 indicadores de infelicidad más allá de la pregunta directa sobre si una persona se considera feliz. Entre las variables figuraban ansiedad, preocupación, soledad, tristeza, estrés, dolor, depresión, sensación de fracaso, tensión y falta de descanso.

La investigación observó una curva de malestar similar a una campana e indicó que los problemas de los entrevistados aumentaban a lo largo de la adultez, alcanzaban su máximo alrededor de los 49 años y luego retrocedían.

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La llamada curva de la felicidad en forma de U plantea el movimiento inverso para el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. Estos indicadores parten de niveles relativamente altos al inicio de la vida adulta, bajan durante los años posteriores y tienden a recuperarse con la edad.

Un análisis realizado en 132 países situó el mínimo medio en los 47,2 años en los países desarrollados y en los 48,2 años en los países en desarrollo. Otros estudios publicados en 2020 hallaron ese patrón incluso después de considerar variables como el nivel educativo, el estado civil y la situación laboral.

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Los modelos históricos atribuyen la recuperación posterior a factores posibles, no a causas demostradas. Entre ellos figuran el ajuste de expectativas, una mayor estabilidad, vínculos personales más consolidados y una mejor capacidad para afrontar situaciones que antes resultaban difíciles.

Casarse y tener "una vida resuelta" tampoco sería la solución - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los estudios recientes detectan mayor malestar entre los jóvenes

Trabajos más recientes cuestionan que la curva en U siga de la misma forma que hace algunos años. Así se demuestra en un estudio realizado con datos de 44 países recogidos entre 2020 y 2025 que concluyó que el malestar ya no aumenta necesariamente hasta la mediana edad para bajar después.

El cambio se asocia al deterioro del bienestar entre los jóvenes. En Estados Unidos y Reino Unido, la relación entre edad y bienestar comenzó a modificarse alrededor de 2011, con niveles de malestar especialmente altos en los grupos más jóvenes.

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En América Latina, un estudio de 18 países también detectó señales de deterioro del bienestar juvenil, aunque con diferencias según la encuesta y cada país. En algunas mediciones, los jóvenes de la región todavía registran mayor felicidad que las personas de edades más avanzadas, pues todo depende del entorno.