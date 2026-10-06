Shakira volvió a romper un récord: su concierto se convirtió en el más visto por una artista femenina en Amazon Music

La artista barranquillera alcanzó un nuevo récord con la transmisión mundial de su concierto del 3 de octubre y ahora extenderá su residencia madrileña con una presentación adicional el 12 de octubre - crédito @shakira/Instagram

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La cantante barranquillera Shakira sumó un nuevo hito a su carrera al completar una decimotercera función en Madrid para el 12 de octubre, una decisión motivada por el impacto de su espectáculo del 3 de octubre, el cual se posicionó como la transmisión en directo femenina con mayor audiencia en la historia de Amazon Music.

La presentación global emitida desde la capital de España representó un hecho inédito en la trayectoria de la artista barranquillera, al tratarse del primer concierto completo transmitido en vivo para todo el mundo a lo largo de sus más de tres décadas en la industria de la música.

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Aunque la compañía Amazon Music no hizo públicas las cifras exactas de espectadores que siguieron el evento, confirmó que ningún concierto liderado por una mujer dentro de su plataforma había registrado una sintonía tan elevada.

La transmisión del show estuvo disponible sin costo para usuarios globales mediante las plataformas Amazon Music, Prime Video, Fire TV y Twitch.

El espectáculo del 3 de octubre se convirtió en la transmisión en directo de un concierto femenino con mayor audiencia en la historia de Amazon Music, según confirmó la plataforma - crédito @shakira/Instagram

El récord en plataformas digitales y la presencia de invitados internacionales

El despliegue en internet se dio en paralelo con la asistencia presencial de más de 50.000 personas en el escenario construido para el ciclo de conciertos en suelo español. La iniciativa se centró en el proyecto ‘The Women Shaping Latin Music’, con el que la empresa destaca el rol transformador de las mujeres en la cultura hispana.

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Uno de los momentos con mayor repercusión en la tarima ocurrió cuando la artista británico-albanesa Dua Lipa se unió a la cantante colombiana para interpretar una versión acústica de Antología, tema lanzado originalmente en 1995 como parte del álbum Pies descalzos.

Esta colaboración marcó la primera oportunidad en la que ambas cantantes compartieron escenario en vivo. La residencia madrileña también ha contado con apariciones especiales de otros artistas de renombre internacional como Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Laura Pausini durante las distintas jornadas.

Sumado al éxito del evento en línea, la plataforma de audio dio a conocer que la intérprete barranquillera es la artista latina con mayor número de reproducciones en su catálogo durante 2026, ubicando además su canción Dai Dai en el primer puesto de escuchas globales de la aplicación en ese mismo periodo.

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La colombiana sumó a la inglesa como su invitada para la fecha del 3 de octubre en la capital española, misma que fue transmitida vía streaming a nivel mundial - crédito Prime Video

La extensión de la residencia a 13 fechas y el impacto en boletería

Ante el constante interés de los seguidores, la compañía promotora Live Nation confirmó la habilitación de una nueva fecha para el lunes 12 de octubre, día en que se conmemora la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad.

Con esta incorporación, la residencia de la cantante alcanzará las 13 presentaciones oficiales en la capital española. El ciclo de espectáculos había iniciado el 18 de septiembre con una proyección que inicialmente contemplaba finalizar el 11 de octubre, pero la alta demanda de entradas llevó a la organización a sumar un concierto extra diseñado como una gran fiesta de clausura con invitados sorpresa.

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La dinámica de boletería continuará con una preventa especial para los clientes de Santander Music el martes 6 de octubre, mientras que la venta general para el público se abrirá el miércoles 7 de octubre desde las 10:00 a. m., en horario de España.

La colombiana cerrará su residencia en Madrid con una nueva presentación el 12 de octubre, después de convertir su concierto en un fenómeno tanto presencial como digital - crédito Europa Press

Las presentaciones de la gira tienen lugar en el Estadio Shakira, una estructura temporal instalada en el espacio Iberdrola Music del distrito de Villaverde. Este recinto cuenta con capacidad para 50.000 asistentes y está integrado al parque cultural Macondo Park.

El proyecto de la cantante en Europa comenzó como un compromiso de solo tres fechas, pero el volumen de reservas obligó a los organizadores a extender la agenda progresivamente.

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Este crecimiento coincide con los resultados de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual registra una recaudación de 491,6 millones de dólares y más de 3,78 millones de entradas vendidas en 112 presentaciones, según mediciones de la firma Pollstar.

Por lo que Shakira tendrá una fecha más por Madrid el 12 de octubre, cerrando una serie de conciertos que pasaron de ser un formato reducido a un evento masivo de 13 fechas con un récord histórico de audiencia en internet.