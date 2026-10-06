Colombia

Shakira volvió a romper un récord: su concierto se convirtió en el más visto por una artista femenina en Amazon Music

La cantante barranquillera tendrá una nueva fecha en Madrid el 12 de octubre de 2026 después del histórico alcanzado con su ‘show’ del 3 de octubre, el cual fue transmitido por ‘streaming’

- crédito @shakira/Instagram
La artista barranquillera alcanzó un nuevo récord con la transmisión mundial de su concierto del 3 de octubre y ahora extenderá su residencia madrileña con una presentación adicional el 12 de octubre - crédito @shakira/Instagram
Guardar

La cantante barranquillera Shakira sumó un nuevo hito a su carrera al completar una decimotercera función en Madrid para el 12 de octubre, una decisión motivada por el impacto de su espectáculo del 3 de octubre, el cual se posicionó como la transmisión en directo femenina con mayor audiencia en la historia de Amazon Music.

La presentación global emitida desde la capital de España representó un hecho inédito en la trayectoria de la artista barranquillera, al tratarse del primer concierto completo transmitido en vivo para todo el mundo a lo largo de sus más de tres décadas en la industria de la música.

PUBLICIDAD

Aunque la compañía Amazon Music no hizo públicas las cifras exactas de espectadores que siguieron el evento, confirmó que ningún concierto liderado por una mujer dentro de su plataforma había registrado una sintonía tan elevada.

La transmisión del show estuvo disponible sin costo para usuarios globales mediante las plataformas Amazon Music, Prime Video, Fire TV y Twitch.

- crédito @shakira/Instagram
El espectáculo del 3 de octubre se convirtió en la transmisión en directo de un concierto femenino con mayor audiencia en la historia de Amazon Music, según confirmó la plataforma - crédito @shakira/Instagram

El récord en plataformas digitales y la presencia de invitados internacionales

El despliegue en internet se dio en paralelo con la asistencia presencial de más de 50.000 personas en el escenario construido para el ciclo de conciertos en suelo español. La iniciativa se centró en el proyecto ‘The Women Shaping Latin Music’, con el que la empresa destaca el rol transformador de las mujeres en la cultura hispana.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos con mayor repercusión en la tarima ocurrió cuando la artista británico-albanesa Dua Lipa se unió a la cantante colombiana para interpretar una versión acústica de Antología, tema lanzado originalmente en 1995 como parte del álbum Pies descalzos.

Esta colaboración marcó la primera oportunidad en la que ambas cantantes compartieron escenario en vivo. La residencia madrileña también ha contado con apariciones especiales de otros artistas de renombre internacional como Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Laura Pausini durante las distintas jornadas.

Sumado al éxito del evento en línea, la plataforma de audio dio a conocer que la intérprete barranquillera es la artista latina con mayor número de reproducciones en su catálogo durante 2026, ubicando además su canción Dai Dai en el primer puesto de escuchas globales de la aplicación en ese mismo periodo.

La colombiana sumó a la inglesa como su invitada para la fecha del 3 de octubre en la capital española, misma que fue transmitida vía streaming a nivel mundial - crédito Prime Video

La extensión de la residencia a 13 fechas y el impacto en boletería

Ante el constante interés de los seguidores, la compañía promotora Live Nation confirmó la habilitación de una nueva fecha para el lunes 12 de octubre, día en que se conmemora la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad.

Con esta incorporación, la residencia de la cantante alcanzará las 13 presentaciones oficiales en la capital española. El ciclo de espectáculos había iniciado el 18 de septiembre con una proyección que inicialmente contemplaba finalizar el 11 de octubre, pero la alta demanda de entradas llevó a la organización a sumar un concierto extra diseñado como una gran fiesta de clausura con invitados sorpresa.

La dinámica de boletería continuará con una preventa especial para los clientes de Santander Music el martes 6 de octubre, mientras que la venta general para el público se abrirá el miércoles 7 de octubre desde las 10:00 a. m., en horario de España.

La colombiana cerrará su residencia en Madrid con una nueva presentación el 12 de octubre, después de convertir su concierto en un fenómeno tanto presencial como digital - crédito Europa Press
La colombiana cerrará su residencia en Madrid con una nueva presentación el 12 de octubre, después de convertir su concierto en un fenómeno tanto presencial como digital - crédito Europa Press

Las presentaciones de la gira tienen lugar en el Estadio Shakira, una estructura temporal instalada en el espacio Iberdrola Music del distrito de Villaverde. Este recinto cuenta con capacidad para 50.000 asistentes y está integrado al parque cultural Macondo Park.

El proyecto de la cantante en Europa comenzó como un compromiso de solo tres fechas, pero el volumen de reservas obligó a los organizadores a extender la agenda progresivamente.

Este crecimiento coincide con los resultados de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual registra una recaudación de 491,6 millones de dólares y más de 3,78 millones de entradas vendidas en 112 presentaciones, según mediciones de la firma Pollstar.

Por lo que Shakira tendrá una fecha más por Madrid el 12 de octubre, cerrando una serie de conciertos que pasaron de ser un formato reducido a un evento masivo de 13 fechas con un récord histórico de audiencia en internet.

Temas Relacionados

ShakiraShakira en MadridLas mujeres ya no lloran TourShakira concierto streamingColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: se juega el segundo tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí es epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” por la fecha 13 del torneo colombiano

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: se juega el segundo tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

Las características que diferencian a una persona feliz de una desdichada, según la psicología

El médico enumeró recursos personales y sociales para afrontar dificultades, además de alertar sobre rutinas que pueden aumentar la sensación de insatisfacción

Las características que diferencian a una persona feliz de una desdichada, según la psicología

Las exportaciones de Colombia crecieron en agosto de 2026 impulsadas por el petróleo y el oro, mientras el sector agropecuario cayó 16%

Los combustibles y el oro aportaron 14,5 puntos porcentuales al alza total de las ventas externas hasta el octavo mes, mientras el agro y las manufacturas registraron retrocesos

Las exportaciones de Colombia crecieron en agosto de 2026 impulsadas por el petróleo y el oro, mientras el sector agropecuario cayó 16%

Gobierno de De la Espriella estudia acabar con el subsidio al Acpm para conductores particulares y vehículos diplomáticos y oficiales: cómo lo haría

La medida mantendría el apoyo estatal al transporte de carga y pasajeros y generaría ahorros cercanos a $698.000 millones anuales en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc)

Gobierno de De la Espriella estudia acabar con el subsidio al Acpm para conductores particulares y vehículos diplomáticos y oficiales: cómo lo haría

Salario mínimo 2027 en Colombia: esta son las dudas recurrentes que dominan las búsquedas en Google

El subsidio de transporte de $249.095 elevó el total de la remuneración a $2.000.000 en 2026, pero hay dudas sobre si el Decreto 0159 mantendrá ese valor en forma transitoria

Salario mínimo 2027 en Colombia: esta son las dudas recurrentes que dominan las búsquedas en Google
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Deportes

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: finalizó el primer tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: finalizó el primer tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA