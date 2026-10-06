Pese a reclamos de fraude, Karina Torres agradece al público por su tercer lugar en La Casa de los Famosos México

Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final del programa. (karina.torrea)

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La creadora de contenido Karina Torres respondió ante el descontento y los señalamientos de irregularidades expresados por sus allegadas tras obtener el tercer lugar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La creadora de contenido alcanzó el podio del reality show tras registrar 9,718,852 votos del público en la gala decisiva, situándose por detrás de Memo Schutz y de la ganadora del primer puesto, la cantante Mariana Ochoa.

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Durante el encuentro con medios de comunicación celebrado al término del reality show, la participante originaria de León, Guanajuato, abordó las opiniones emitidas por las integrantes del grupo conocido como Las Perdidas.

La concursante explicó que las declaraciones de sus amigas derivaron de la euforia por la gran final y reiteró su satisfacción con la posición alcanzada dentro del programa de televisión.

“Pues no, no creo. Cada una de mis comadres, pues ya nos conocen la gente que nos sigue en redes sociales. Somos de repente muy explícitas y nos encanta expresar lo que pensamos. Tal vez yo creo que por el momento, la euforia o la adrenalina”, declaró la finalista.

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La participante enfatizó que su objetivo principal al ingresar a la competencia consistió en avanzar hasta donde la audiencia lo determinara. (Captura de pantalla )

Karina Torres valoró el respaldo de la audiencia en el reality

La participante enfatizó que su objetivo principal al ingresar a la competencia consistió en avanzar hasta donde la audiencia lo determinara mediante el sistema de votación oficial del reality show.

Frente a los reporteros presentes, la creadora de contenido descartó sentirse inconforme con el resultado de La Casa de los Famosos México y agradeció el apoyo recibido durante las diez semanas de encierro.

“De lo referente a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta con el tercer lugar. O sea, yo desde que entré a La Casa de los Famosos México me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final, me dio ese tercer lugar y eso lo valoro mucho”, afirmó Karina Torres.

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Posteriormente, la “Licenciada” Karina Torres compartió un mensaje dirigido a sus seguidoras, a quienes denominó “Lobas”, destacando que el afecto de la gente representó el verdadero reconocimiento de su participación en La Casa de los Famosos México.

“Si algo me llevo de todo esto, no es un premio... es el amor de todas ustedes. Los premios pasan, las luces se apagan, pero el cariño verdadero se queda para siempre”, expresó la celebridad en sus plataformas digitales.

Karina compartió un mensaje para todos sus seguidores.

Integrantes de Las Perdidas cuestionaron el triunfo de Mariana Ochoa

Las expresiones a las que hizo referencia la participante surgieron horas antes mediante publicaciones en plataformas digitales realizadas por la influenciadora Paola Suárez, amiga cercana de la finalista.

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La creadora de contenido manifestó su rechazo al triunfo de la exintegrante del grupo OV7 y cuestionó el mecanismo que permitió su reingreso a la casa tras ser la primera expulsada de la temporada.

“Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado para volver a entrar a la casa y que sea finalista y que sea ganadora. Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema”, publicó la integrante de Las Perdidas en redes sociales.

Paola Suárez compartió una publicación en la que cuestionó la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México. (IG: paolitasuarez28)

Otras creadoras de contenido cuestionaron el tercer lugar otorgado a Karina Torres

A las críticas se sumó la creadora de contenido Vanessa Labios 4K, quien catalogó el resultado como injusto durante una transmisión en vivo celebrada en un establecimiento nocturno.

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Durante la transmisión, Paola Suárez también estuvo presente y aseguró que, tras el tercer lugar de Karina y el presunto fraude de la producción, no aceptará participar ni volverá a asistir a ningún proyecto relacionado con La Casa de los Famosos México.

Por su parte, la empresaria e influencer Sol León cuestionó el sistema de votación del certamen y afirmó en un video que la creadora de contenido mereció la victoria de la cuarta temporada.

Sol León se lanza contra La Casa de los Famosos México 2026 tras la final del reality, en la que Mariana Ochoa se coronó ganadora, Memo Schutz quedó en segundo lugar y Karina Torres se ubicó en el tercer puesto.

En contraste, la conductora Wendy Guevara atribuyó la molestia de los seguidores a las mediciones no oficiales difundidas en internet y aclaró que el resultado final dependió exclusivamente de los votos emitidos en la plataforma digital de La Casa de los Famosos México.

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La cuarta temporada del programa concluyó con un registro acumulado de 43,152,660 votos repartidos entre los cinco finalistas que alcanzaron la última noche de emisión del reality show.