Prisión preventiva para 9 integrantes de la primera célula del PCC brasileño descubierta en Chile

Todos fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el narcotráfico, tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Armas. Foto referencial.

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Tras una extensa audiencia que comenzó el jueves y finalizó este domingo, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para nueve integrantes de la primera célula del Primer Comando de la Capital (PCC) identificada en Chile, quienes se suman a otros 10 individuos que ya estaban tras las rejas en distintos penales del país y fueron reformalizados.

Todos fueron imputados por los delitos de de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, amén de otros cargos por tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Armas, y el tribunal fijó un periodo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”. En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, también presunto miembro del PCC y sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por este crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Pero “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

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Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

“El Franci“ sería parte de esta célula del PCC detectada en Chile en 2022.

Reclutamiento en Chile

De acuerdo al Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la labor de esta célula de la macrobanda de origen brasileño era, por ahora, reclutar gente dentro de las cárceles chilenas.

“Estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente (...) Los integrantes estaban funcionando en delitos vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y también al delito de narcotráfico”, señaló, según consignó Emol.

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La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización, que administra internamente el llamado “Libro Blanco” (registro de miembros activos) y también un “Libro Negro”, donde se apunta a exmiembros que consideran traidores y contra quienes se decretan órdenes de muerte.

Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, aseguró el jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Barros.

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Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”, y cuyo rol era fundamental debido al nexo directo con la matriz de la organización en Brasil.