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Los abogados de Vadhir Derbez afirman que el actor tuvo una ficha roja de Interpol relacionada con la orden de aprehensión librada en la investigación por presunta violación que sigue la Fiscalía CDMX.

En una entrevista emitida el 23 de noviembre en De primera mano, Enrique González Casanova y Damián Martínez, representantes legales del actor, sostienen que la carpeta se integró en un plazo inusual y cuestionan las diligencias realizadas por la Fiscalía capitalina. Sus dichos exponen la postura de la defensa y no sustituyen una resolución judicial.

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La Fiscalía CDMX ha informado que la orden de aprehensión quedó sin efectos por el juicio de amparo, pero sostiene que la carpeta de investigación continúa abierta y que conserva facultades para judicializar el caso mediante citatorio. La institución también afirma que cuenta con datos de prueba sólidos y que Derbez no ha comparecido ante el Ministerio Público.

Abogados de Vadhir Derbez dicen que hubo una ficha roja de Interpol

Durante la entrevista, González Casanova cuestiona la rapidez con la que, según su relato, avanzó la carpeta iniciada por una denuncia de violación. El abogado asegura que se integró una investigación en 20 días, se obtuvo una orden de aprehensión en 22 días y se emitió una alerta internacional dos días después.

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“Yo te garantizo que si se pide por transparencia cuántas carpetas de investigación se integran en 20 días, en 22 días hay una orden de aprehensión y en 24 días hay una ficha roja de Interpol, son muy pocas”, declara el abogado.

Ante la pregunta sobre si Vadhir Derbez contaba con una alerta internacional, el litigante responde que existió, aunque afirma que ya no está vigente.

“Hubo en su momento. Ya no existe porque está cancelada por la orden de aprehensión”, sostiene.

González Casanova no exhibe durante la entrevista un documento de Interpol, el número de alerta o una resolución que confirme su emisión o cancelación. La declaración corresponde a la defensa del actor.

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Una ficha roja de Interpol es una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona con fines de extradición, entrega o procedimiento legal similar. La emisión o existencia de una alerta no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal.

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La defensa dice que no se ha presentado en la carpeta por una estrategia de amparo

González Casanova reconoce que no se ha acreditado como abogado dentro de la carpeta. Señala que la decisión responde a la estrategia de controvertir la orden de aprehensión por la vía del amparo.

“Efectivamente no nos hemos nombrado en la carpeta de investigación porque nosotros decidimos combatir la orden de aprehensión por medio del amparo”, declara.

El abogado afirma que, para designarse formalmente en la carpeta, Vadhir Derbez tendría que comparecer de manera personal. “Vadhir no ha comparecido en la carpeta. Lo ha dicho la Fiscalía y lo hemos dicho nosotros también”, señala.

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Damián Martínez resume esa postura al hablar de una “estrategia de defensa”. La Fiscalía CDMX sostiene que ha realizado gestiones de citación en más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de los abogados del actor.

Defensa sostiene que conoció la carpeta a través del juicio de amparo

La representación de Derbez rechaza que solo se pueda conocer una carpeta de investigación al presentarse formalmente ante la Fiscalía. González Casanova afirma que obtuvo acceso a los elementos del caso durante el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión.

(Redes sociales)

“El amparo es una de las formas de obtener por la vía legal conocimiento de una carpeta de investigación”, afirma.

El abogado sostiene que la Fiscalía y el juez que libró la orden de aprehensión entregaron constancias al juzgado federal como parte de los informes requeridos dentro del amparo. También asegura que la defensa tuvo conocimiento del expediente por información difundida en medios.

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“Vadhir tiene carácter de quejoso, nosotros tenemos carácter de abogados del quejoso y la autoridad federal resolvió inconstitucionales los datos que obraban en esa investigación”, señala González Casanova.

La Fiscalía CDMX sostiene una interpretación distinta. La dependencia afirma que el amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero no anuló la investigación ni determinó que los hechos denunciados no existieran.

Abogados cuestionan la integración de la carpeta por presunta violación

González Casanova afirma que su equipo encontró inconsistencias en el expediente y cuestiona el tiempo con el que se habrían practicado diligencias tras la denuncia. Entre otros aspectos, menciona una presunta falta de transcripción de declaraciones hechas en otro idioma y señala que la descripción de un sitio no coincidiría con el inmueble revisado.

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“Lo que nosotros mencionamos fue que el lugar que menciona la supuesta víctima no coincide con el lugar de los hechos”, declara el abogado. “No que no exista”.

El litigante sostiene que el inmueble de la alcaldía Coyoacán existe y que es utilizado para eventos, aunque cuestiona que su distribución corresponda con la descripción contenida en la denuncia. También afirma que habría una ampliación posterior de la declaración sobre el sitio.

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Estos cuestionamientos forman parte de la postura de la defensa. La Fiscalía CDMX ha indicado que la carpeta incluye datos de prueba que sustentan, desde su valoración, la existencia del hecho investigado.

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Vadhir Derbez puede entrar a México, según su defensa

González Casanova afirma que Derbez se encuentra en libertad y puede ingresar al país. Para sostenerlo, menciona que el actor viajó a México en septiembre, pasó por filtros migratorios y después salió nuevamente.

“Él está en perfecta libertad”, afirma el abogado. “La sentencia de amparo es de julio y él vino a trabajar en septiembre”.

La defensa también señala que espera la revisión del amparo por un tribunal colegiado. González Casanova reconoce que esa instancia puede confirmar, modificar o revocar la resolución que dejó sin efectos la orden de aprehensión.

Sobre el expediente federal relacionado con una denuncia por presunta violación contra una adolescente de 15 años, la defensa afirma que no tiene información jurídica. “No tenemos conocimiento de nada relacionado con eso”, declara el abogado.

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La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación local y sostiene que puede presentar el caso ante un juez mediante citatorio. La existencia de una carpeta de investigación, una orden que quedó sin efectos o una versión sobre una alerta internacional no acredita responsabilidad penal. La presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista una sentencia firme.