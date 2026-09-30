El Gobierno de Brasil solicitó bloquear 5.209 sitios de apuestas

El Ejecutivo exigió la eliminación de contenidos en redes sociales que alcanzaban a más de un millón de usuarios en canales de Telegram, Facebook e Instagram (Europa Press)

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El Gobierno de Brasil solicitó el bloqueo de 5.209 sitios web de apuestas ilegales y ordenó retirar publicidad, perfiles y aplicaciones vinculadas con ese mercado, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió los juegos en línea deportivos y los casinos en línea en el país.

La medida reunió al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y a otros organismos federales. Las autoridades activaron un comité para impedir la expansión de plataformas que ofrecían, intermediaban o promocionaban apuestas de cuota fija tras la entrada en vigor de la medida provisional firmada por Lula el viernes 25 de septiembre.

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La ofensiva comenzó con la identificación de 5.209 dominios. La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda localizó 3.823 direcciones, mientras que la Secretaría Nacional de Derechos Digitales, dependiente del Ministerio de Justicia, detectó otras 1.386. Anatel ya ejecutó el bloqueo de 2.387 dominios y notificó a los proveedores de internet para restringir el acceso al resto.

La restricción a las apuestas en línea en Brasil afecta a plataformas digitales y patrocinadores en el marco del proceso electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Anatel, Octavio Penna, indicó que las direcciones incluidas en la primera solicitud debían quedar fuera de línea durante la noche del martes. El regulador funciona como enlace con las empresas proveedoras de conexión, que aplican las restricciones ordenadas por el Gobierno.

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Luego, el ministro de Justicia, Wellington Lima, afirmó que las autoridades mantendrán las acciones contra toda la red que sostiene la oferta ilegal. “Llegaremos a todos los eslabones de esa cadena de forma progresiva y continua”, declaró.

El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Anatel activaron un comité federal para frenar la expansión de las plataformas de apuestas de cuota fija (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lima sostuvo que la prohibición modificó el escenario para los organismos de control porque dejó sin autorización a todas las empresas del sector. Según explicó, la decisión simplificó el seguimiento de transferencias financieras y de campañas publicitarias relacionadas con las apuestas.

Además de los portales, el Gobierno pidió a las plataformas digitales retirar contenido que facilitaba el acceso a las casas de apuestas. Las acciones alcanzaron 300 páginas de Facebook, 90 perfiles de Instagram y grupos y canales de Telegram que reunían a 1.014.722 usuarios y difundían enlaces de sitios ilegales.

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El Laboratorio de Operaciones Cibernéticas, vinculado a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, también inició medidas para eliminar publicaciones promocionales en TikTok. A su vez, ocho grandes compañías tecnológicas, Google, Meta, YouTube, X, Telegram, TikTok, Kwai y Discord, recibieron una notificación para retirar todas las piezas publicitarias de operadores de apuestas en un plazo de diez días.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Derechos Digitales informó que el operativo incluyó pedidos de bloqueo de más de 2.000 perfiles en redes sociales desde que comenzó la prohibición. Las plataformas vinculadas al sector, entre ellas Bet Legal, señalaron que más de 500 casas de apuestas ilegales aparecieron desde el viernes.

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El secretario nacional de Seguridad Pública, Chico Lucas, afirmó que antes de la medida los usuarios enfrentaban dificultades para distinguir qué operadores funcionaban dentro de la normativa. “Todo quedó más claro, pues están todas prohibidas”, dijo.

(Con información de EFE)