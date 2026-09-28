Elecciones Brasil 2026: cuándo son y qué se vota

Más de 158 millones de ciudadanos participarán en las elecciones generales de Brasil el próximo 4 de octubre (AP)

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Más de 158 millones de electores brasileños están convocados a participar en las elecciones generales, que definirán la Presidencia, parte del Congreso Nacional, los gobiernos estaduales y las legislaturas locales. La primera vuelta será el domingo 4 de octubre y, si ninguna fórmula presidencial logra la mayoría exigida, habrá balotaje tres semanas después.

La elección reúne a 13 fórmulas presidenciales con registro aprobado, según el Tribunal Superior Eleitoral (TSE). El oficialismo, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscará retener el Palacio del Planalto ante una oferta amplia de candidaturas, entre ellas la del senador Flávio Bolsonaro.

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Cómo es el calendario electoral en Brasil

El calendario de las elecciones generales establece que la votación de primera vuelta tendrá lugar el domingo 4 de octubre de 2026. La jornada se desarrollará entre las 8 y las 17, de acuerdo con la hora oficial de Brasilia, en todo el territorio brasileño.

La legislación del país fija los comicios generales en el primer domingo de octubre. Si la contienda por la Presidencia o por una gobernación no queda resuelta en esa instancia, los dos candidatos con más votos válidos competirán el 25 de octubre, último domingo del mes. El calendario electoral publicado por el TSE confirma ambas fechas.

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Para ganar la Presidencia en la primera vuelta, una fórmula debe superar el 50 % de los votos válidos. En ese cálculo no se incluyen los sufragios en blanco ni los nulos. La misma regla se aplica a las elecciones para gobernador en los estados donde sea necesaria una segunda ronda.

El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. En cambio, pueden optar por sufragar los adolescentes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas. La Justicia Electoral prevé mecanismos de justificación para quienes estén obligados a votar y no puedan concurrir.

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Qué se vota en las elecciones en Brasil

La ciudadanía elegirá al presidente y vicepresidente para el período de cuatro años que comenzará el 5 de enero de 2027. También estarán en disputa las 27 gobernaciones, incluida la del Distrito Federal, junto con sus respectivas vicegobernaciones.

La renovación legislativa abarcará las 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado Federal, equivalentes a dos tercios de la cámara alta. Cada estado y el Distrito Federal escogerán dos senadores. A la vez, se votarán diputados estaduales y, en el caso de Brasilia, diputados distritales para las cámaras locales.

De acuerdo con la información detallada por el TSE, cada elector realizará seis selecciones en la urna. El orden comienza con el diputado federal y continúa con el diputado estadual o distrital. Luego se eligen los dos senadores, el gobernador con su vice y, por último, la fórmula presidencial.

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Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, principales candidatos a la Presidencia de Brasil, encaran la recta final de la campaña electoral (REUTERS)

Quiénes son los candidatos en las elecciones de Brasil 2026

El TSE validó 13 candidaturas a la Presidencia de la República. Estas son:

Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin , por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB) .

Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar , por el Partido Liberal (PL) .

Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab , por el Partido Socialdemócrata (PSD) .

Romeu Zema y Eduardo Girão , por el Partido Novo .

Augusto Cury y Júlio Delgado , por Avante .

Renan Santos y Aroldo Medina , por Missão .

Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos , por el Partido da Causa Operária (PCO) .

Samara Martins y Raquel Brício , por Unidade Popular (UP) .

Edmilson Costa y Cleusa Santos , por el Partido Comunista Brasileiro (PCB) .

Hertz Dias y Vanessa Portugal , por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) .

Wilson Grassi y Suêd Haidar , por Democrata .

Clariana Barão y Fabiana Torquato , por Democracia Cristã (DC) .

Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Vale destacar que el registro original de Pablo Marçal fue rechazado por la Justicia Electoral por irregularidades en su afiliación partidaria; ante ello, el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializó a Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira como su fórmula presidencial

Cómo es el sistema de votación en Brasil

Brasil utiliza la urna electrónica en todo el país. Antes de acceder al equipo, el votante debe acreditar su identidad ante la mesa receptora mediante un documento oficial con foto o a través de la identificación biométrica, cuando sus datos estén registrados en el sistema.

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Una vez habilitado, el elector ingresa los números de los candidatos o partidos correspondientes a cada cargo. La pantalla exhibe la foto, el nombre, la función en disputa y la sigla partidaria antes de la confirmación. Si detecta un error, puede corregir la selección antes de validar el voto.

Al inicio del día electoral, cada dispositivo imprime la Zerésima, un comprobante que certifica que la urna no contiene votos previos. Tras el cierre, emite el Boletín de Urna con el resultado de esa sección. Esos documentos pueden ser revisados por fiscales partidarios y ciudadanos.

La Justicia Electoral reunirá los datos emitidos por cada urna para completar el escrutinio nacional. Con ese recuento, quedará establecido si la Presidencia se resuelve ese mismo día o si las dos fórmulas con más votos deberán disputar una segunda vuelta.

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