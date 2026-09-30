¿Por qué hace calor en CDMX si ya empezó el otoño?: así afecta la tormenta tropical Rachel a la capital

Se prevé que las altas temperaturas en CDMX desaparezcan pronto. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

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La llegada del otoño suele relacionarse con mañanas más frescas, menor temperatura durante el día y una mayor presencia de lluvias en la Ciudad de México, pero el cambio de estación no significa que las condiciones cálidas desaparezcan de inmediato.

Este martes 29 de septiembre, la capital mantiene un ambiente cálido a caluroso, mientras distintos sistemas meteorológicos modifican el comportamiento de la atmósfera sobre el país.

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La tormenta tropical Rachel, que avanza sobre el Pacífico mexicano, forma parte de este escenario, aunque sus efectos sobre la capital no deben interpretarse como si el ciclón estuviera acercándose directamente a la CDMX.

El fenómeno se mantiene mar adentro y sus principales efectos se concentran en estados del occidente y sur del país.

¿Por qué hace calor en CDMX si ya comenzó el otoño?

El cambio de estación no funciona como un interruptor que modifica las temperaturas de un día para otro.

Aunque el otoño comenzó el 22 de septiembre, la Ciudad de México puede registrar todavía jornadas cálidas debido a la combinación de diferentes condiciones atmosféricas.

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No se espera que dure mucho el calor. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Este martes 29 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México pronosticó un ambiente cálido a caluroso, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas.

También se esperaba cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras e intervalos de chubascos.

Uno de los elementos que ayuda a explicar esta sensación es la presencia de condiciones en altura que pueden favorecer periodos con mayor entrada de radiación solar.

Cuando disminuye temporalmente la cobertura nubosa durante algunas horas, la superficie puede calentarse con mayor facilidad, incluso dentro de una temporada que climatológicamente avanza hacia condiciones más frescas.

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A esto se suma que la atmósfera sobre el centro del país continúa siendo dinámica. Por eso es posible tener calor durante la tarde y lluvias algunas horas después, sin que ambas condiciones sean contradictorias.

¿Qué tiene que ver Rachel con el clima de la capital?

La relación de Rachel con la CDMX es indirecta. El Centro Nacional de Huracanes informó este martes que la tormenta tropical se encontraba aproximadamente a 400 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Huracán Polo y tormenta tropical Rachel. (Conagua)

La circulación de un ciclón tropical puede modificar la distribución de humedad y nubosidad en regiones cercanas a su trayectoria.

Sin embargo, eso no significa que Rachel sea por sí sola la responsable de cada cambio de temperatura que se registra en la capital.

De hecho, mientras Rachel se mantiene sobre el Pacífico, las autoridades capitalinas ya anticipan un cambio importante para los próximos días.

La SGIRPC prevé que a partir del miércoles 30 de septiembre y hasta el lunes 5 de octubre se presente un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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El Servicio Meteorológico Nacional de México detalla la ubicación y el pronóstico de trayectoria de la tormenta tropical Rachel en el Océano Pacífico.

También se espera que el ambiente se vuelva más fresco conforme aumenten la nubosidad y las lluvias, aunque las temperaturas exactas dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

El calor que se registra ahora no significa que el otoño haya dejado de traer condiciones frescas; forma parte de una transición en la que distintos sistemas atmosféricos pueden dominar durante periodos relativamente cortos.

Por ello, aunque Rachel no representa un impacto directo para la CDMX, su presencia dentro del escenario meteorológico del Pacífico coincide con una etapa de mayor actividad atmosférica que favorecerá cambios importantes en el centro del país.

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El panorama para los próximos días apunta a más lluvias, tormentas y un ambiente progresivamente más fresco, por lo que las condiciones que se sienten este martes podrían ser diferentes conforme avance la semana.