América Latina

Lula amplió su ventaja sobre Flávio Bolsonaro a días de la primera vuelta en Brasil: cuál es el escenario en un balotaje

Quaest sitúa al presidente en el 39 % frente al 34 % del senador, pero ambos empatan en el 42 % en un eventual balotaje. La encuesta es la primera que recoge, en parte, el efecto de la prohibición de las apuestas en línea

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen combinada muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una imagen combinada muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja en cinco puntos al senador Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones del 4 de octubre. Así lo indica una encuesta de Quaest, encuestadora brasileña, divulgada este lunes. El mandatario, que busca la reelección, alcanza el 39% de la intención de voto, frente al 34% de su rival del Partido Liberal (PL).

Lula subió dos puntos respecto al sondeo del 21 de septiembre, cuando tenía el 37%, y Flávio Bolsonaro uno, desde el 33%. La brecha pasa así de cuatro a cinco puntos. El margen de error es de dos puntos porcentuales, de modo que las variaciones semanales quedan dentro de ese rango.

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En una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% de los votos, ambos aparecen igualados en el 42%. Lula sumó un punto en una semana. La ventaja del primer turno no se traslada al escenario de balotaje.

El resto de los aspirantes no pasa del 4%. Los indecisos bajaron al 5%, mientras que un 10% declara que votará en blanco o nulo, o que se abstendrá. Sobre la gestión del Gobierno, el 49% la desaprueba y el 46% la evalúa de forma positiva. El sondeo, encargado por O Globo y la cadena Globo, se realizó entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre.

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El factor de las apuestas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), anuncia la prohibición nacional de las empresas de apuestas en línea, conocidas localmente como "bets", y otras medidas económicas destinadas a proteger a las familias y a los hogares de la clase trabajadora, en São Paulo, Brasil, el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), anuncia la prohibición nacional de las empresas de apuestas en línea, conocidas localmente como "bets", y otras medidas económicas destinadas a proteger a las familias y a los hogares de la clase trabajadora, en São Paulo, Brasil, el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

La encuesta llega tres días después de que Lula anunciara, el viernes 25 en São Paulo, la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea. La medida se adoptó mediante un decreto provisional que entra en vigor con su publicación en el Diario Oficial y que el Congreso dispone de 120 días para aprobar o rechazar. El presidente la definió como drástica y necesaria.

Brasil autorizó las apuestas de cuota fija en 2018 y las reguló en 2023, ya con Lula en el poder. La oposición calificó la prohibición de electoralista. Flávio Bolsonaro responsabilizó al Gobierno de la expansión del sector y cuestionó que se recurra a una medida provisional, que puede perder vigencia si el Congreso no la ratifica. Los clubes de fútbol, receptores de buena parte del dinero de las casas de apuestas, también reaccionaron contra el decreto.

Los datos no permiten atribuir el avance de Lula a esa decisión. Los relevamientos de Quaest y BTG/Nexus, encuestadora brasileña, se hicieron en parte a pocas horas del anuncio. Además, el cambio semanal cabe en el margen de error. BTG/Nexus, en votos válidos, da a Lula el 44% y a Flávio Bolsonaro el 39% en el primer turno, y el 46% frente al 44% en el segundo.

Cómo se llegó hasta aquí

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asiste a un mitin de campaña en el Mercado Municipal (conocido como "Mercadão") en São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asiste a un mitin de campaña en el Mercado Municipal (conocido como "Mercadão") en São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es candidato porque su padre no puede serlo. El PL oficializó su candidatura el 25 de julio, tras la condena de Jair Bolsonaro por liderar una trama golpista posterior a su derrota de 2022 ante Lula. El ex presidente fue condenado a 27 años de prisión y el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2030. Cumple la pena en prisión domiciliaria. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato.

El antecedente de 2022 invita a la cautela con los sondeos. En aquella primera vuelta, Lula obtuvo el 48,4% frente al 43,3% de Jair Bolsonaro, una diferencia de cinco puntos que obligó a un balotaje. Varias encuestadoras habían anticipado un resultado más holgado para Lula y subestimaron el apoyo del entonces presidente. El balotaje se resolvió el 30 de octubre.

Este año están convocados a votar 158 millones de electores. Además de la Presidencia, se renuevan la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y las 27 gobernaciones. Con un 5% de indecisos y un balotaje empatado, la ventaja de Lula le da una posición de partida favorable, pero no resuelve una elección que, de acuerdo con estos números, puede definirse por márgenes mínimos en el segundo turno.

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