Fiscalía allanó sede de Activos por Colombia en Barranquilla por presunta corrupción y manipulación de sistemas, tras denuncia de la SAE

Autoridades judiciales someterán los dispositivos tecnológicos a peritajes para determinar si hubo eliminación u ocultamiento de documentos, cuentas y mensajes corporativos - crédito @activosSAE/X

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La Fiscalía General de la Nación confirmó un allanamiento en la sede de Activos por Colombia, en Barranquilla, tras una denuncia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y posible ocultamiento de información institucional.

Según la SAE, el procedimiento tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 2026 y estuvo a cargo de la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades anticorrupción y de delitos cibernéticos. La Procuraduría General de la Nación acompañó la diligencia.

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La presidenta de la entidad, Diana Patricia Bravo Vélez, emitió una comunicación oficial en la que informó que la actuación judicial partió de información entregada a las autoridades sobre posibles hechos de corrupción dentro de Activos por Colombia.

“Estos actos propios de corrupción están siendo investigados”, aseguró Bravo Vélez. La funcionaria indicó que la alerta se refería a una posible intervención en los sistemas de información de la sociedad.

La Fiscalía abrió actuaciones luego de recibir alertas sobre hechos que podrían afectar registros digitales bajo custodia de la sociedad y el acceso de sus nuevos directivos - crédito @activosSAE/X

De acuerdo con la funcionaria, la información conocida por la entidad “advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional”, declaró Bravo Vélez.

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La SAE sostuvo que parte de esos datos posiblemente habría sido ocultada a la nueva administración designada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Por ende, la investigación deberá establecer si existió alteración, eliminación o manipulación de la información y quiénes tendrían responsabilidad penal.

Las autoridades incautaron equipos tecnológicos para análisis forenses

Durante la diligencia en Barranquilla, las autoridades incautaron equipos tecnológicos que pasarán a análisis forenses, de modo que la Fiscalía busca preservar los registros digitales y verificar la posible existencia de daños informáticos.

“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información”, señaló la presidenta de la SAE.

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La servidora agregó que un juez de control de garantías declaró la legalidad formal y material del procedimiento de registro y allanamiento, según la información oficial difundida por la entidad.

Bravo Vélez afirmó que la nueva administración de la SAE entregará la información que soliciten la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control durante la investigación.

La presunta manipulación habría venido de la administración anterior, según las autoridades - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones”, dijo la presidenta de la entidad, y añadió: “Nuestra instrucción es clara: preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”.

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La SAE sostuvo que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público. Los resultados de los peritajes a los dispositivos incautados definirán si hubo conductas delictivas y las eventuales responsabilidades.

Una de las polémicas de Activos por Colombia y su posible relación con Iván Cepeda

El 16 de mayo de 2026 se conoció que la Sociedad de Activos Especiales habría firmado en 2025, según reveló Semana, un convenio por $16.725.000.000 con la plataforma Activos por Colombia, dirigida en ese momento por Abraham Antonio Katime Orcasita, cuya actividad proselitista pública a favor del senador Iván Cepeda abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la comercialización de bienes incautados.

En 2025 se consolidó un convenio entre Activos por Colombia y la SAE - crédito SAE

El acuerdo tendría vigencia de un año y habría habilitado a la entonces administración de más de 38.000 inmuebles. Las operaciones realizadas mediante subastas habrían superado los $100.000 millones y canalizaron recursos hacia más de 40 entidades del Estado, informó el medio.

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No obstante, Katime Orcasita, gerente general de la plataforma con sede en Barranquilla, Atlántico, no solo ha sido visto en actividades políticas en la costa Caribe, con símbolos y camisetas del Pacto Histórico y de Iván Cepeda, sino que, al día de hoy, es activo en sus redes sociales con publicaciones en las que defiende al petrismo.

El gerente de Activos por Colombia hace publicaciones en defensa del Pacto Histórico y de su líder, Gustavo Petro - crédito Abraham Katime Orcasita/Facebook

La controversia tiene que ver con la combinación de ese respaldo político del gerente con la conducción de la plataforma que interviene en la gestión de activos bajo control de la SAE.