El consumo de los hogares sostiene la actividad centroamericana con el respaldo de las remesas

El consumo de los hogares impulsado por las remesas se mantiene como el sostén principal de la actividad económica en Centroamérica.

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El consumo de los hogares se mantiene como el principal soporte de la actividad económica en Centroamérica, con las remesas como fuente de liquidez para Guatemala y El Salvador y un flujo que, pese a moderar su crecimiento, conserva peso en las decisiones de gasto, crédito e inversión.

Durante un encuentro organizado por Grupo Cibest, la directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, Laura Clavijo, sostuvo que la región atraviesa una etapa de estabilización macroeconómica, aunque enfrenta presiones externas por el alza de los combustibles, la inflación y las tasas de interés internacionales.

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“Centroamérica ha logrado capitalizar estabilidad macroeconómica, inversión y resultados en crecimiento económico, también liderado por lo que vienen demandando los hogares”, afirmó Clavijo. Su análisis incluyó a Panamá, Guatemala y El Salvador, economías para las que prevé una continuidad del dinamismo durante 2027.

En Guatemala, el impacto de las remesas se extiende a los servicios, el comercio y la intermediación financiera. Carlos Ortiz, jefe de Inteligencia de Negocios de BAM, señaló que el consumo privado mantiene un comportamiento sostenido por las transferencias enviadas desde Estados Unidos.

La región registra una etapa de estabilización macroeconómica frente a las presiones inflacionarias y al alza en los costos de los combustibles. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“El consumo privado en el país está altamente potencializado, especialmente por el flujo de remesas que recibimos, principalmente desde los Estados Unidos”, dijo Ortiz.

Añadió que esos recursos incluso superan los ingresos por exportaciones, lo que los convierte en un componente central de la economía guatemalteca.

El ejecutivo identificó a los servicios y al consumo como las actividades de mayor expansión en los últimos años. También mencionó la manufactura y el turismo, que conserva una demanda elevada tanto por visitantes extranjeros como por consumidores locales.

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Esa expansión beneficia al sistema bancario. Según Ortiz, las actividades financieras y de seguros podrían crecer 8.1% en Guatemala durante 2027, de acuerdo con las proyecciones sectoriales citadas durante la conferencia. El dato refleja una mayor demanda de financiamiento de empresas y familias, en un contexto donde el crédito acompaña la actividad comercial.

El escenario en El Salvador presenta una dinámica similar. Aunque las remesas ya no crecen al ritmo de los registros extraordinarios de 2025, los flujos se mantienen en niveles altos y continúan impulsando el consumo interno.

Según los expositores, la manufactura y el turismo conservan una demanda elevada tanto por visitantes extranjeros como por consumidores locales. /(Turismo Antigua)

Un representante de Banco Agrícola indicó que las transferencias “siguen creciendo alrededor del 4%, un poco más”, sobre bases históricas de aumentos de dos dígitos. También resaltó que los depósitos bancarios superan el saldo total de la cartera crediticia en más de USD 3,000 millones, una señal de liquidez dentro del sistema financiero.

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Esa disponibilidad de recursos permite sostener la oferta de préstamos para hogares y compañías. “Podemos atender la demanda de crédito para inversiones y para consumo que están teniendo las empresas y los hogares”, afirmó durante la sesión de preguntas.

Clavijo indicó que el equipo económico de Grupo Cibest elevó su proyección de crecimiento para El Salvador a 4% en 2026, tras observar una mayor resiliencia de la actividad durante el año. El consumo, las remesas y la disponibilidad de crédito explican parte de esa revisión.

La desaceleración de las remesas obliga a diversificar los motores

La economista advirtió, sin embargo, que la dependencia de las remesas constituye una vulnerabilidad para las economías centroamericanas. Los flujos no registran la misma expansión de años anteriores y la normalización puede afectar el ritmo del gasto de los hogares.

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El alto costo de energía y condiciones financieras obligan a la región a diversificar las fuentes de crecimiento. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los países en América Latina tienen el gran reto de diversificar sus fuentes de crecimiento”, planteó Clavijo. La necesidad, explicó, consiste en reducir la exposición a ciclos de materias primas o a ingresos externos como las remesas.

El desafío adquiere relevancia ante un entorno global marcado por costos de energía más altos y condiciones financieras restrictivas. Un incremento de tasas puede encarecer el crédito destinado a viviendas, vehículos y bienes durables, con impacto directo sobre las familias.