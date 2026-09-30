República Dominicana

El Banco Central de la República Dominicana eleva su tasa de política monetaria a 5.50% anual

La autoridad monetaria aumentó 25 puntos básicos en septiembre, ante riesgos derivados del petróleo, las disrupciones comerciales y las condiciones financieras internacionales más restrictivas, para preservar las expectativas de precios

El Banco Central de la República Dominicana elevó su tasa de política monetaria a 5.50% anual en septiembre de 2026. (EFE/ Orlando Barría)
El Banco Central de la República Dominicana elevó su tasa de política monetaria a 5.50% anual en septiembre de 2026. (EFE/ Orlando Barría)
Guardar

El Banco Central de la República Dominicana elevó en septiembre de 2026 su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, desde 5.25% hasta 5.50% anual. La institución también ajustó las tasas de sus facilidades permanentes: los repos a un día pasaron a 6.00% anual y los depósitos remunerados overnight se ubicaron en 4.75% anual.

La decisión fue presentada como una medida preventiva para preservar el anclaje de las expectativas de inflación y reducir la posibilidad de que los choques de oferta se extiendan a otros precios. El organismo consideró que esas presiones han resultado más persistentes de lo previsto, en un escenario de mayor volatilidad internacional.

PUBLICIDAD

Los precios de la energía y el endurecimiento monetario externo incidieron en el ajuste

El BCRD señaló que los riesgos inflacionarios aumentaron durante septiembre por el encarecimiento del petróleo y sus derivados, asociado a la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente. La entidad también incluyó entre los factores relevantes las interrupciones en el transporte global de mercancías, las condiciones climáticas adversas y un entorno financiero internacional más restrictivo.

El precio del petróleo intermedio de Texas, conocido como WTI, superó los USD 100 por barril a mediados de septiembre y luego se moderó hasta cerca de USD 90 hacia el cierre del mes. Según el banco central, los productos refinados registraron incrementos mayores que los observados en el crudo, un elemento que puede incidir en los costos internos de transporte y producción. El oro, en tanto, se moderó hasta alrededor de USD 4,200 por onza troy ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El encarecimiento del petróleo intermedio de Texas y las tensiones en Medio Oriente aumentaron los riesgos inflacionarios. (Foto: Diario Libre)
El encarecimiento del petróleo intermedio de Texas y las tensiones en Medio Oriente aumentaron los riesgos inflacionarios. (Foto: Diario Libre)

En Estados Unidos, Consensus Forecasts prevé una expansión de 2.1% para 2026. La inflación interanual se mantuvo en 3.4%, por encima de la meta de 2.0%, mientras que la creación de empleos repuntó en agosto. En ese contexto, la Reserva Federal incrementó su tasa de referencia en 25 puntos básicos durante septiembre e indicó que podría realizar otro aumento antes de finalizar el año.

Las perspectivas de la Zona Euro también fueron consideradas en el análisis. Consensus Forecasts estima que la actividad económica crecerá 1.0% en 2026, mientras que la inflación interanual aumentó a 3.2% en agosto, aún por encima del objetivo de 2.0% del Banco Central Europeo. El BCE elevó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en septiembre y los analistas de mercado prevén otro ajuste hacia el cierre del año.

Para América Latina, las proyecciones citadas apuntan a un crecimiento de 2.0% durante 2026. La inflación se mantiene por encima de las metas en varias economías regionales, afectada por el componente energético. Aunque la mayoría de los bancos centrales mantuvo sus tasas de política monetaria sin cambios, los analistas anticipan aumentos en algunas economías antes de que termine el año.

La inflación local se moderó y la economía mantuvo su crecimiento

La inflación interanual en República Dominicana bajó de 5.67% en junio a 5.13% en agosto, mientras que la inflación subyacente se moderó a 4.76%. Este último indicador excluye los bienes más volátiles de la canasta de consumo y permaneció dentro del rango objetivo establecido por la autoridad monetaria.

La inflación interanual en la República Dominicana descendió a 5.13% en agosto. (EFE/ Orlando Barría)
La inflación interanual en la República Dominicana descendió a 5.13% en agosto. (EFE/ Orlando Barría)

El BCRD atribuyó parte de esta trayectoria a los subsidios aplicados por el Gobierno dominicano, que permitieron trasladar solo parcialmente a los precios de los combustibles el aumento de los productos refinados de petróleo. El sistema de pronósticos de la institución prevé que la inflación interanual regrese al rango de 4.0% ± 1.0% durante el cuarto trimestre, mientras que las expectativas de mediano plazo permanecen alineadas con el centro de la meta del Programa Monetario.

La autoridad monetaria advirtió que las perspectivas de inflación conservan riesgos al alza, vinculados con la evolución de los conflictos bélicos y con los efectos de los fenómenos climáticos sobre los alimentos. Ante este panorama, el organismo informó que continuará gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para mantenerla en niveles adecuados.

El crédito privado en moneda nacional creció cerca de 7.5% interanual al cierre de agosto, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos. Al mismo tiempo, la actividad económica acumuló una expansión de 4.5% en los primeros ocho meses de 2026, apoyada por la construcción, la intermediación financiera y los hoteles, bares y restaurantes.

La actividad económica dominicana acumuló una expansión de 4.5% en los primeros ocho meses de 2026. (Foto: cortesía)
La actividad económica dominicana acumuló una expansión de 4.5% en los primeros ocho meses de 2026. (Foto: cortesía)

Para el conjunto del año, el banco central proyecta que la economía dominicana crecerá en torno a 4.5%, con respaldo de la inversión y de la resiliencia del sector externo. Las actividades generadoras de divisas, según la institución, contribuyeron a la estabilidad relativa del tipo de cambio y a una apreciación acumulada del peso dominicano cercana a 6% al cierre de septiembre.

Las reservas internacionales se ubicaron en torno a USD 15,400 millones al cierre de agosto, equivalentes a cerca de 11% del producto interno bruto y a unos cinco meses de importaciones. El BCRD indicó que ese nivel supera las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y señaló que continuará siguiendo el escenario externo para adoptar las medidas que considere necesarias en función de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

Temas Relacionados

Banco CentralRepública DominicanaPolítica monetariaInflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cancillería dominicana reabrirá su consulado en Caracas

La medida permitirá a los ciudadanos gestionar sus trámites directamente en territorio venezolano sin viajar a Bogotá, aunque los expedientes iniciados en la capital colombiana deberán concluirse en la sede anterior

La Cancillería dominicana reabrirá su consulado en Caracas

República Dominicana pierde 1.1 millones de kilos de alimentos semanales, según el Banco de Alimentos

Según reportes del Banco de Alimentos de la República Dominicana (Banco de Alimentos RD), el país desperdicia semanalmente 1.1 millones de kilos de productos comestibles. En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

República Dominicana pierde 1.1 millones de kilos de alimentos semanales, según el Banco de Alimentos

Se entregaron voluntariamente 116 personas requeridas por la Justicia en República Dominicana entre agosto y septiembre

La DICRIM contabilizó 31 presentaciones del 17 al 31 de agosto y 85 durante los primeros 25 días de septiembre, en medio de operativos para localizar a personas con órdenes pendientes

Se entregaron voluntariamente 116 personas requeridas por la Justicia en República Dominicana entre agosto y septiembre

Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”

El Gobierno ordenó a los cuerpos de seguridad ubicar a las personas requeridas antes de nuevos delitos, en medio de la preocupación social por robos, violencia y otros episodios delictivos

Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”

Encuentran sin vida a mujer que fue reportada como desaparecida en República Dominicana

El cadáver de la mujer de 37 años fue localizado al mediodía en la Circunvalación Santo Domingo, con una lesión de bala, mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes en el lugar

Encuentran sin vida a mujer que fue reportada como desaparecida en República Dominicana

TECNO

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

Por qué varios móviles de Apple se quedan sin Apple Intelligence en 2026: la lista de dispositivos incompatibles

Cómo evitar que los hackers roben tu cuenta de IA y tengan acceso a tus datos confidenciales

Las gafas inteligentes de Apple llegarían antes de 2027 con funciones de IA

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

ENTRETENIMIENTO

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

MUNDO

La policía de Hong Kong arrestó a un periodista y una activista por presunta sedición

La policía de Hong Kong arrestó a un periodista y una activista por presunta sedición

El petróleo cerró septiembre con ganancias mensuales ante el estancamiento entre Estados Unidos e Irán

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita