El Banco Central de la República Dominicana eleva su tasa de política monetaria a 5.50% anual

El Banco Central de la República Dominicana elevó su tasa de política monetaria a 5.50% anual en septiembre de 2026. (EFE/ Orlando Barría)

Guardar

El Banco Central de la República Dominicana elevó en septiembre de 2026 su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, desde 5.25% hasta 5.50% anual. La institución también ajustó las tasas de sus facilidades permanentes: los repos a un día pasaron a 6.00% anual y los depósitos remunerados overnight se ubicaron en 4.75% anual.

La decisión fue presentada como una medida preventiva para preservar el anclaje de las expectativas de inflación y reducir la posibilidad de que los choques de oferta se extiendan a otros precios. El organismo consideró que esas presiones han resultado más persistentes de lo previsto, en un escenario de mayor volatilidad internacional.

PUBLICIDAD

Los precios de la energía y el endurecimiento monetario externo incidieron en el ajuste

El BCRD señaló que los riesgos inflacionarios aumentaron durante septiembre por el encarecimiento del petróleo y sus derivados, asociado a la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente. La entidad también incluyó entre los factores relevantes las interrupciones en el transporte global de mercancías, las condiciones climáticas adversas y un entorno financiero internacional más restrictivo.

El precio del petróleo intermedio de Texas, conocido como WTI, superó los USD 100 por barril a mediados de septiembre y luego se moderó hasta cerca de USD 90 hacia el cierre del mes. Según el banco central, los productos refinados registraron incrementos mayores que los observados en el crudo, un elemento que puede incidir en los costos internos de transporte y producción. El oro, en tanto, se moderó hasta alrededor de USD 4,200 por onza troy ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El encarecimiento del petróleo intermedio de Texas y las tensiones en Medio Oriente aumentaron los riesgos inflacionarios. (Foto: Diario Libre)

En Estados Unidos, Consensus Forecasts prevé una expansión de 2.1% para 2026. La inflación interanual se mantuvo en 3.4%, por encima de la meta de 2.0%, mientras que la creación de empleos repuntó en agosto. En ese contexto, la Reserva Federal incrementó su tasa de referencia en 25 puntos básicos durante septiembre e indicó que podría realizar otro aumento antes de finalizar el año.

Las perspectivas de la Zona Euro también fueron consideradas en el análisis. Consensus Forecasts estima que la actividad económica crecerá 1.0% en 2026, mientras que la inflación interanual aumentó a 3.2% en agosto, aún por encima del objetivo de 2.0% del Banco Central Europeo. El BCE elevó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en septiembre y los analistas de mercado prevén otro ajuste hacia el cierre del año.

PUBLICIDAD

Para América Latina, las proyecciones citadas apuntan a un crecimiento de 2.0% durante 2026. La inflación se mantiene por encima de las metas en varias economías regionales, afectada por el componente energético. Aunque la mayoría de los bancos centrales mantuvo sus tasas de política monetaria sin cambios, los analistas anticipan aumentos en algunas economías antes de que termine el año.

La inflación local se moderó y la economía mantuvo su crecimiento

La inflación interanual en República Dominicana bajó de 5.67% en junio a 5.13% en agosto, mientras que la inflación subyacente se moderó a 4.76%. Este último indicador excluye los bienes más volátiles de la canasta de consumo y permaneció dentro del rango objetivo establecido por la autoridad monetaria.

PUBLICIDAD

La inflación interanual en la República Dominicana descendió a 5.13% en agosto. (EFE/ Orlando Barría)

El BCRD atribuyó parte de esta trayectoria a los subsidios aplicados por el Gobierno dominicano, que permitieron trasladar solo parcialmente a los precios de los combustibles el aumento de los productos refinados de petróleo. El sistema de pronósticos de la institución prevé que la inflación interanual regrese al rango de 4.0% ± 1.0% durante el cuarto trimestre, mientras que las expectativas de mediano plazo permanecen alineadas con el centro de la meta del Programa Monetario.

La autoridad monetaria advirtió que las perspectivas de inflación conservan riesgos al alza, vinculados con la evolución de los conflictos bélicos y con los efectos de los fenómenos climáticos sobre los alimentos. Ante este panorama, el organismo informó que continuará gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para mantenerla en niveles adecuados.

PUBLICIDAD

El crédito privado en moneda nacional creció cerca de 7.5% interanual al cierre de agosto, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos. Al mismo tiempo, la actividad económica acumuló una expansión de 4.5% en los primeros ocho meses de 2026, apoyada por la construcción, la intermediación financiera y los hoteles, bares y restaurantes.

La actividad económica dominicana acumuló una expansión de 4.5% en los primeros ocho meses de 2026. (Foto: cortesía)

Para el conjunto del año, el banco central proyecta que la economía dominicana crecerá en torno a 4.5%, con respaldo de la inversión y de la resiliencia del sector externo. Las actividades generadoras de divisas, según la institución, contribuyeron a la estabilidad relativa del tipo de cambio y a una apreciación acumulada del peso dominicano cercana a 6% al cierre de septiembre.

PUBLICIDAD

Las reservas internacionales se ubicaron en torno a USD 15,400 millones al cierre de agosto, equivalentes a cerca de 11% del producto interno bruto y a unos cinco meses de importaciones. El BCRD indicó que ese nivel supera las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y señaló que continuará siguiendo el escenario externo para adoptar las medidas que considere necesarias en función de la inflación y la estabilidad macroeconómica.