Durante julio y agosto de este año Panamá no exportó electricidad hacia los países centroamericanos

Un operario de una empresa eléctrica corta cables de alta tensión desconectados durante labores de mantenimiento en una torre de transmisión en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá exportó entre 101 y 143 GWh (gigavatio-hora) mensuales al resto del istmo durante el primer semestre de 2026, participación que desapareció en julio y agosto, cuando el informe del Centro Nacional de Despacho (CND) registró exportaciones hacia Centroamérica equivalentes a 0,00% del consumo.

La suspensión respondió a la necesidad de preservar el suministro local en un período de mayor demanda y menor disponibilidad hídrica.

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El sistema panameño, se informó, mantenía costos marginales por debajo de varios mercados vecinos, pero las autoridades optaron por resguardar sus reservas ante el riesgo de tensiones internas.

El CND y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) suspendieron hasta 200 MW (megavatio) de exportaciones desde finales de junio.

La medida buscó evitar un escenario de racionamiento o aumentos abruptos en las tarifas nacionales.

Las centrales que aprovechan la fuerza del agua aportaron el 46,1% de la electricidad entregada al sistema panameño el 22 de septiembre. Tomada de Internet

La interrupción también modificó el papel de Panamá dentro del Mercado Eléctrico Regional (MER).

El país había aprovechado sus excedentes para vender energía a otras naciones centroamericanas, aunque esa estrategia dependía de la disponibilidad de agua y de la evolución de la demanda doméstica.

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El precio regional subió mientras Panamá dejó de vender excedentes

La salida de energía panameña del sistema regional había contribuido a aliviar los precios durante los primeros meses del año.

En agosto, el MER promedió $180,56 por MWh, un aumento de 69,8% frente al mismo mes del año anterior.

Un medidor de electricidad instalado en la pared exterior de una residencia registra el consumo de energía del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada mercado denomina de forma distinta al precio de corto plazo. En Panamá se conoce como costo marginal, en Guatemala como precio spot y en Colombia como precio de bolsa, aunque los tres conceptos se refieren al valor necesario para generar el siguiente MWh.

Las metodologías de cálculo también difieren. La cifra colombiana surge de una conversión elaborada por la publicación especializada Nexo a partir de los 942 pesos por kWh publicados por XM para agosto, mientras que el valor panameño se obtuvo mediante un promedio propio de los datos horarios del CND.

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En otras series del organismo panameño, el costo marginal llegó a $65,52. El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) registró para México un precio de USD 49,64, por debajo del nivel regional informado para agosto.

La capacidad de Panamá para exportar electricidad se apoyaba en una hidrología favorable y en la disponibilidad de generación térmica. Esa ventaja comenzó a reducirse a medida que descendieron los niveles de los embalses y aumentó la presión sobre el sistema.

La perspectiva de agosto del IMHPA proyectó que el Bayano bajaría hasta 18,93% de su caudal multianual hacia diciembre. El descenso compromete una de las fuentes que permitían al país contar con excedentes para atender las necesidades del mercado regional.

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La imagen muestra un panorama de las diferentes fuentes de energía que coexisten en Panamá, desde la eólica y solar hasta la hidroeléctrica y térmica, junto a su desarrollo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Honduras, un exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) advirtió que la central hidroeléctrica El Cajón podría operar a la mitad de su capacidad.

El panorama regional mostró que la presión sobre los recursos hídricos no se limitaba al sistema panameño.

La generación hidroeléctrica, eólica y solar había sostenido buena parte de los excedentes disponibles durante los primeros meses del año. La reducción del aporte de los embalses alteró ese equilibrio y reforzó la necesidad de conservar energía para el consumo local.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó una generación bruta total de 7.390,45 GWh durante el primer semestre de 2026. El registro incorporó la producción del Sistema Interconectado Nacional (SIN), los autogeneradores y los sistemas aislados.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contabilizó una oferta total de 3.386.959,1 miles de kWh durante el primer trimestre.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de un campo de torres eléctricas. EFE/Federico Gambarini

La cifra representó un aumento de 5,2% frente al mismo período de 2025, en un contexto de expansión de la actividad económica y del consumo eléctrico.

La generación renovable alcanzó 2.570.410,9 miles de kWh en ese lapso, con un alza de 9,3% interanual.

La combinación de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares permitió disponer de energía adicional en determinados momentos del día.

Durante el primer trimestre, las exportaciones de electricidad hacia Centroamérica crecieron 79,7% y pasaron de 211.182,4 miles de kWh a 379.409,1 miles de kWh.