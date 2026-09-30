Ruptura entre partido Cabal y Arzú marca los primeros movimientos rumbo a las elecciones de 2027 en Guatemala

equipo municipal de CABAL de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. (Roberto Arzú)

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El mapa político de Guatemala comienza a moverse a nueve meses de las elecciones generales de 2027, con rupturas y recomposiciones que anticipan la disputa por las candidaturas presidenciales.

El caso más reciente es el del partido Cabal y el político Roberto Arzú García-Granados, que por medio de un comunicado de prensa confirmaron la noche del martes 29 de septiembre la conclusión de una alianza que, hasta hace pocos meses, se proyectaba como la plataforma para la tercera candidatura presidencial del empresario.

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El Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, agrupación liderada por el diputado Luis Aguirre, informó mediante un comunicado que Arzú dejó la Secretaría de Formación y Capacitación Política del partido, en una decisión que calificó como tomada “de común acuerdo”.

El texto no detalló los motivos de la separación y se limitó a agradecer “el tiempo, disposición y trabajo realizado” durante la gestión del dirigente saliente.

La convocatoria oficial para los comicios está prevista para el 22 de enero de 2027 y el registro de candidaturas ante el Registro de Ciudadanos comenzará al día siguiente. El Tribunal Supremo Electoral fijó la primera vuelta para el 27 de junio de 2027 y estableció que la inscripción se extenderá hasta el 20 de marzo.

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Roberto Arzú con el equipo municipal de CABAL de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala (Roberto Arzú)

Diez meses de una alianza sin candidatura oficial

Arzú se incorporó a Cabal en noviembre de 2025, durante la Asamblea Nacional de la organización. La alianza apuntaba a convertirlo en el postulante presidencial del partido, aunque nunca llegó a formalizarse ante las autoridades electorales.

El empresario, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, había competido por la Presidencia en 2019 y 2023. En su segunda postulación, el Tribunal Supremo Electoral lo excluyó de la contienda por acusaciones de campaña anticipada.

Algunos medios guatemaltecos lo habían situado como el posible candidato de Cabal para 2027 y esperaban una confirmación partidaria en noviembre. En una entrevista con El Mundo, Arzú había dicho que, si llegaba al poder, pretendía “aplicar el modelo Bukele, incluso más fuerte”.

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La separación se conoció unas 22 horas después de una publicación del político sobre una actividad partidaria en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. “Un gusto recibir al gran equipo municipal de Cabal de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. Gracias por la visita, el cariño y los obsequios. Seguimos trabajando juntos y fortaleciendo este gran equipo”, escribió entonces, sin aludir a una posible salida.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político CABAL de Guatemala informa la conclusión de las funciones de Roberto Arzú al frente de la Secretaría de Formación y Capacitación Política. (Partido CABAL)

Ausencias partidarias y antecedentes del dirigente

Arzú no hizo un pronunciamiento público sobre el comunicado tras su difusión. Aunque ha sido un usuario habitual de redes sociales, en Guatemala su ausencia ya se había advertido en actividades recientes de la agrupación, pues realizó una gira de al menos tres semanas fuera del país.

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La Hola, recordó que el 20 de septiembre circularon imágenes de dirigentes de Cabal en un acto al que el empresario no asistió. Esas ausencias antecedieron a la confirmación de que dejaría la secretaría partidaria.

El acercamiento entre Arzú y Cabal también estuvo rodeado de cuestionamientos por su relación con Francisco Edgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”. Las autoridades guatemaltecas lo señalaron como líder de la estructura llamada “Los Caradura” y lo vincularon con investigaciones por narcotráfico; Domínguez Higueros murió en un ataque en 2025.

A esos antecedentes se añadió una publicación de La Hora del 28 de agosto, que indicó, a partir de fuentes consultadas, que Arzú habría tenido una restricción para viajar por vía aérea a Estados Unidos. El político negó esa versión: “No. Para nada. No, hombre… ¿Cómo así? Si yo acabo de estar en Nueva York y en Washington”.

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Cabal deberá resolver su estrategia presidencial antes de que venza el plazo de inscripción de aspirantes, mientras Arzú queda sin el partido desde el cual proyectaba volver a competir por el Ejecutivo.