Guatemala

Ruptura entre partido Cabal y Arzú marca los primeros movimientos rumbo a las elecciones de 2027 en Guatemala

A nueve meses de los comicios generales de 2027, el partido liderado por Luis Aguirre anunció la salida del empresario de su Secretaría de Formación Política, en una alianza que buscaba convertirlo en candidato presidencial

Un grupo de más de quince hombres con sombreros y pantalones de rayas posa de pie y sentados en una sala junto a una mesa de centro
equipo municipal de CABAL de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. (Roberto Arzú)
Guardar

El mapa político de Guatemala comienza a moverse a nueve meses de las elecciones generales de 2027, con rupturas y recomposiciones que anticipan la disputa por las candidaturas presidenciales.

El caso más reciente es el del partido Cabal y el político Roberto Arzú García-Granados, que por medio de un comunicado de prensa confirmaron la noche del martes 29 de septiembre la conclusión de una alianza que, hasta hace pocos meses, se proyectaba como la plataforma para la tercera candidatura presidencial del empresario.

PUBLICIDAD

El Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, agrupación liderada por el diputado Luis Aguirre, informó mediante un comunicado que Arzú dejó la Secretaría de Formación y Capacitación Política del partido, en una decisión que calificó como tomada “de común acuerdo”.

El texto no detalló los motivos de la separación y se limitó a agradecer “el tiempo, disposición y trabajo realizado” durante la gestión del dirigente saliente.

La convocatoria oficial para los comicios está prevista para el 22 de enero de 2027 y el registro de candidaturas ante el Registro de Ciudadanos comenzará al día siguiente. El Tribunal Supremo Electoral fijó la primera vuelta para el 27 de junio de 2027 y estableció que la inscripción se extenderá hasta el 20 de marzo.

PUBLICIDAD

Dos hombres sonrientes con sombreros y prendas de vestir tradicionales posan apuntando hacia el frente
Roberto Arzú con el equipo municipal de CABAL de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala (Roberto Arzú)

Diez meses de una alianza sin candidatura oficial

Arzú se incorporó a Cabal en noviembre de 2025, durante la Asamblea Nacional de la organización. La alianza apuntaba a convertirlo en el postulante presidencial del partido, aunque nunca llegó a formalizarse ante las autoridades electorales.

El empresario, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, había competido por la Presidencia en 2019 y 2023. En su segunda postulación, el Tribunal Supremo Electoral lo excluyó de la contienda por acusaciones de campaña anticipada.

Algunos medios guatemaltecos lo habían situado como el posible candidato de Cabal para 2027 y esperaban una confirmación partidaria en noviembre. En una entrevista con El Mundo, Arzú había dicho que, si llegaba al poder, pretendía “aplicar el modelo Bukele, incluso más fuerte”.

La separación se conoció unas 22 horas después de una publicación del político sobre una actividad partidaria en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. “Un gusto recibir al gran equipo municipal de Cabal de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango. Gracias por la visita, el cariño y los obsequios. Seguimos trabajando juntos y fortaleciendo este gran equipo”, escribió entonces, sin aludir a una posible salida.

Documento con el comunicado oficial del Partido Político CABAL emitido en Guatemala el 29 de septiembre de 2026
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político CABAL de Guatemala informa la conclusión de las funciones de Roberto Arzú al frente de la Secretaría de Formación y Capacitación Política. (Partido CABAL)

Ausencias partidarias y antecedentes del dirigente

Arzú no hizo un pronunciamiento público sobre el comunicado tras su difusión. Aunque ha sido un usuario habitual de redes sociales, en Guatemala su ausencia ya se había advertido en actividades recientes de la agrupación, pues realizó una gira de al menos tres semanas fuera del país.

La Hola, recordó que el 20 de septiembre circularon imágenes de dirigentes de Cabal en un acto al que el empresario no asistió. Esas ausencias antecedieron a la confirmación de que dejaría la secretaría partidaria.

El acercamiento entre Arzú y Cabal también estuvo rodeado de cuestionamientos por su relación con Francisco Edgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”. Las autoridades guatemaltecas lo señalaron como líder de la estructura llamada “Los Caradura” y lo vincularon con investigaciones por narcotráfico; Domínguez Higueros murió en un ataque en 2025.

A esos antecedentes se añadió una publicación de La Hora del 28 de agosto, que indicó, a partir de fuentes consultadas, que Arzú habría tenido una restricción para viajar por vía aérea a Estados Unidos. El político negó esa versión: “No. Para nada. No, hombre… ¿Cómo así? Si yo acabo de estar en Nueva York y en Washington”.

Cabal deberá resolver su estrategia presidencial antes de que venza el plazo de inscripción de aspirantes, mientras Arzú queda sin el partido desde el cual proyectaba volver a competir por el Ejecutivo.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloRoberto ArzúPartido CabalTSE de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

La cámara empresarial destacó el aporte de la delegación estadounidense para reforzar la cooperación bilateral y anunció que las mesas técnicas se retomarán la próxima semana entre ambos países

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

Guatemala presenta cifras oficiales sobre migración: 411,269 personas salieron del país desde 2018

El Instituto Nacional de Estadística difundió los resultados de su encuesta más reciente y anunció la creación de una oficina técnica que buscará unificar los datos migratorios entre distintas instituciones

Guatemala presenta cifras oficiales sobre migración: 411,269 personas salieron del país desde 2018

El duelo de Huité y la crisis de credibilidad del Estado guatemalteco ante una comunidad que reclama justicia

La negativa del gobierno de Bernardo Arévalo a pronunciarse durante más de dos días tras la muerte de ocho personas agrava la fractura entre las instituciones de seguridad y los habitantes de Zacapa

El duelo de Huité y la crisis de credibilidad del Estado guatemalteco ante una comunidad que reclama justicia

El presidente Arévalo sanciona la exención de impuestos a los combustibles hasta diciembre de 2026

La norma, publicada en el Diario de Centro América, entrará en vigor tras su difusión oficial y obliga a trasladar íntegramente el descuento tributario a los usuarios de las estaciones de servicio

El presidente Arévalo sanciona la exención de impuestos a los combustibles hasta diciembre de 2026

ONG presenta denuncias ante el Ministerio Público por incumplimientos de transparencia en municipalidades guatemaltecas

La entidad pidió indagar la actuación de la PDH y de funcionarios de Zunil y El Palmar, por decisiones que limitaron la difusión de datos obligatorios sobre pagos y gestión local

ONG presenta denuncias ante el Ministerio Público por incumplimientos de transparencia en municipalidades guatemaltecas

TECNO

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

Por qué varios móviles de Apple se quedan sin Apple Intelligence en 2026: la lista de dispositivos incompatibles

Cómo evitar que los hackers roben tu cuenta de IA y tengan acceso a tus datos confidenciales

Las gafas inteligentes de Apple llegarían antes de 2027 con funciones de IA

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

ENTRETENIMIENTO

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

MUNDO

India confirmó que el capitán atacado en el vuelo de Flydubai sigue internado en Arabia Saudita

India confirmó que el capitán atacado en el vuelo de Flydubai sigue internado en Arabia Saudita

La policía de Hong Kong arrestó a un periodista y una activista por presunta sedición

El petróleo cerró septiembre con ganancias mensuales ante el estancamiento entre Estados Unidos e Irán

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel