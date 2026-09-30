Colombia

La Procuraduría no halló pruebas contra el Ministerio de Defensa por el supuesto espionaje a Andrés Idárraga con el software Pegasus

La investigación disciplinaria descartó soportes sobre la compra, operación o financiación del programa informático por parte de entidades militares y policiales colombianas, tras revisar los señalamientos del exministro de Justicia

Andrés Idárraga señaló que la Secretaría de Transparencia trasladó los casos de corrupción en la Ungrd a la Fiscalía - crédito Colprensa
La Procuraduría General de la Nación cerró la indagación previa sobre denuncias de espionaje contra Andrés Idárraga - crédito Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación de Colombia terminó la indagación previa por la denuncia de espionaje contra el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, y concluyó que no encontró pruebas que vinculen al Ministerio de Defensa ni al Ejército Nacional con el uso del programa israelí Pegasus para extraer información de su teléfono.

La decisión, aprobada el 19 de agosto de 2026 por la Sala Disciplinaria de Instrucción, examinó las acusaciones que Idárraga hizo públicas en enero. El funcionario afirmó entonces que él y su familia habían sido objeto de seguimiento, bajo una presunta orden procedente de esa cartera y de estructuras de contrainteligencia militar.

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Según el expediente disciplinario, las certificaciones entregadas por el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional señalaron que esas dependencias no tienen, no han tenido ni adquirieron el software Pegasus.

La Procuraduría también verificó si hubo uso de gastos reservados para obtener información sobre funcionarios de nivel ministerial. La Inspección General de las Fuerzas Militares y la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa revisaron el Sistema Integrado de Información Financiera, conocido como SIIF Nación, sin encontrar apropiaciones presupuestarias destinadas a esas actividades durante 2025.

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El análisis del organismo tampoco encontró una orden de operaciones o misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia que mencionara a Idárraga como objetivo.

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