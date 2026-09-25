América Latina

José Antonio Kast aseguró que Chile logró el control “casi total” de la inmigración ilegal

El Servicio de Migraciones informó que los extranjeros detectados cruzando ilegalmente la frontera norte disminuyeron un 93% en lo que va del año

Migrantes venezolanos en el Complejo Fronterizo Chacalluta.
Migrantes venezolanos en el Complejo Fronterizo Chacalluta.
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En entrevista con el medio Bloomberg, el presidente José Antonio Kast aseguró este jueves que el país ha logrado “un control casi total de la inmigración irregular” y de paso, valoró la conversación con su par, Delcy Rodríguez, a fin de restablecer relaciones diplomáticas y entregar documentación nueva a miles de venezolanos residentes en Chile.

“Hemos recuperado las relaciones consulares y en la reunión que tuve con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, pudimos avanzar bastante en pensar en el corto plazo en tener relaciones diplomáticas, lo cual nos permitiría que muchos venezolanos que hoy día están en Chile puedan regresar a su patria”, afirmó Kast.

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Citando datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI ) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que revelaron que el número de indocumentados detectados en la frontera cayó un 93% en lo que va del año, el mandatario agregó que “hemos logrado ya un control casi total de la inmigración irregular”.

De acuerdo al jefe de Estado, “estamos realizando vuelos de deportación a otras naciones, pero como no teníamos relaciones consulares no podíamos hacerlos a Venezuela. Esperamos que haya muchas personas que voluntariamente quieran volver a Venezuela y por eso nuestras relaciones consulares son fundamentales (...) Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente, porque eso va a hacer que muchos quieran volver a su hogar”, remató el jefe de Estado al medio citado.

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Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos
La falta de documentación al día hacía imposible deportar a ciudadanos venezolanos a su país.

Las cifras

Según un informe elaborado por la PDI y el Sermig -consignado por Ciper-, entre enero y agosto de 2026 el número de extranjeros sorprendidos en la frontera norte intentando entrar al país de manera irregular disminuyó de 4.393 a solo 286, a saber, un 93% respecto al mismo periodo del año pasado.

En el desglose, 191 de ellos fueron detectados en Chacalluta, 85 en Colchane, cuatro en Chungará, cuatro en Ollagüe y dos en Visviri, todos a más de 2.000 kms al norte de Santiago.

Tocante a las reconducciones inmediatas, es decir, poner en la frontera de vuelta a aquellos que son sorprendidos in fraganti intentando cruzar, desde la PDI informaron que mientras durante el mismo periodo el año pasado realizaron 2.553 de estos procedimientos, este año llevan 205, lo que representa una baja del 85%.

Los ciudadanos de nacionalidad boliviana representan “la mayoría de los casos, un 69%; luego le sigue Venezuela con un 20% y en tercer lugar Colombia, con 6,6%”, detalló a Ciper el prefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Migraciones y Policía Internacional de la PDI.

Cabe destacar que la cifra de indocumentados intentando entrar al país de manera irregular ha tenido una disminución progresiva desde 2022, año en que se detectaron 27.276 personas. Según datos de Carabineros, en 2023 ese número descendió a 20.014, en 2024 a 23.449 casos, y en 2025 a 7.530.

Ingresos irregulares: Extranjeros detectados cruzando la frontera norte caen 93% respecto a 2025

Según datos de la PDI, entre enero y agosto se registraron 286 casos, frente a los 4.393 del mismo periodo del año anterior.

La cifra de extranjeros cruzando ilegalmente en Colchane pasó de 4.087 en 2025 a 85 en 2026 (-97,9%).

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