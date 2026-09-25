Colombia

Alias Pinocho, máximo cabecilla de Los Pachenca, podría someterse a la justicia colombiana, según su abogado: “No se trata de más bolsas, más operativos o más cadáveres”

El anuncio ocurrió después de operativos en La Guajira y Magdalena que dejaron neutralizados a alias Bendito Menor y alias el Cholo, señalados como el segundo y el tercer mando de las Acsn

Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Fiscalía
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El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, buscará negociar con autoridades de Estados Unidos después de la captura de su pareja, Johana Murgas Guzmán, conocida como “La Mona”. Así lo afirmó su abogado, Álex Fernández Harding.

En conversación con El Tiempo, Fernández Harding aseguró que su oficina asumirá la defensa de Castillo Carrillo y de Murgas Guzmán. “El señor Castillo Carrillo le ha otorgado poder a la oficina para poderse pronunciar, a través de un documento”, dijo.

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El eventual sometimiento no resolvería el requerimiento extranjero

La defensa también espera conocer las reglas que establecerá el gobierno de Abelardo de la Espriella para el sometimiento de integrantes de organizaciones criminales.

Fernández Harding dijo que participarán en el mecanismo que se defina, aunque advirtió que una negociación en Colombia no solucionará la situación judicial de alias Pinocho en Estados Unidos.

Alias Pinocho fue detenido en España y extraditado a Colombia, pero meses después recobró la libertad - crédito Policía Nacional
Alias Pinocho fue detenido en España y extraditado a Colombia, pero meses después recobró la libertad - crédito Policía Nacional

Quien firma un preacuerdo está negociando términos. Se trata de cumplir la Constitución y la ley. Estamos prestos a ser parte del procedimiento que se establezca. No le tenemos temor a la palabra sometimiento ni negociación, como los establece el artículos 22 de la Constitución”, afirmó el penalista ante la publicación.

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El abogado sostuvo que el problema trasciende los operativos contra el grupo armado. “No se trata de más bolsas, más operativos o más cadáveres sino de un problema estructural de la región”, expresó.

El anuncio ocurrió después de operativos en La Guajira y Magdalena que dejaron neutralizados a alias Bendito Menor y alias el Cholo, señalados como el segundo y el tercer mando de las ACSN. La estructura había intentado imponer un paro armado de 48 horas en Santa Marta.

La defensa de alias Pinocho priorizará el caso en Estados Unidos

Alias Pinocho es requerido por una corte de Austin, Texas, por narcotráfico. Su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, también tiene procesos en esa jurisdicción y en una corte de Virginia.

Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades - crédito Reuters/Polícia Nacional
Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades - crédito Reuters/Polícia Nacional

“Estados Unidos es la prioridad en este momento”, sostuvo el togado. El abogado ya representa a alias Muñeca, cuya extradición fue frenada durante el gobierno de Gustavo Petro.

El penalista señaló que la decisión de Castillo Carrillo de iniciar conversaciones con las autoridades estadounidenses se dará a conocer tras el arresto de Murgas Guzmán.

La mujer afronta un juicio en Colombia por lavado de activos relacionado con bienes que tenía en España. “Por ese caso estaba en libertad. Le aperturaron la investigación por bienes que tenía en España. Está en juicio”, explicó el abogado al diario.

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de “Pinocho”&nbsp;

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella confirmó la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja de Freddy Castillo Carillo, alias Pinocho.

La detención ocurrió el 24 de septiembre de 2026 durante una serie de allanamientos contra esa estructura en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

En imágenes se puede apreciar cómo fue el operativo policial de la detención y traslado de una mujer, señalada como la pareja de alias Pinocho - crédito @supershadai / X

Según el reporte oficial, Murgas Guzmán fue arrestada junto a otras ocho personas. La organización tiene capacidad para enviar toneladas de cocaína mensualmente hacia Estados Unidos y mantiene conexiones con el Cartel de Sinaloa.

La Policía Nacional y el Ejército realizaron seis diligencias en Santa Marta y Ciénaga. En esos operativos, las autoridades capturaron a 13 personas.

La información divulgada no precisó cómo se distribuyen esas capturas entre los procedimientos ni qué cargos enfrentarán los detenidos.

El escenario que enfrenta la estructura quedará condicionado por la definición del mecanismo de sometimiento y por la respuesta de las autoridades estadounidenses. La defensa deberá articular ambos frentes judiciales, mientras persisten interrogantes sobre el alcance que tendría una eventual negociación y sus efectos fuera de Colombia.

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