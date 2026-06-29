América Latina

Bolivia flexibiliza el dólar y cierra una era de 15 años de tipo de cambio fijo

El país inicia este lunes un nuevo esquema de cotización del dólar. La medida busca preservar la estabilidad financiera y corregir las distorsiones del mercado cambiario

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Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)
Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

Este lunes entra en vigor una medida trascendental de la administración de Rodrigo Paz en Bolivia: un nuevo régimen cambiario en el que la cotización del dólar será flexible y actualizada de manera diaria. La disposición forma parte de un giro en la política económica y supone el fin de casi 15 años de un tipo de cambio fijo.

El nuevo esquema de cotización de dólar, oficializado mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establece que el Banco Central de Bolivia (BCB) administrará el régimen cambiario con el objetivo de preservar la estabilidad financiera, mejorar la competitividad de la economía y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

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La medida supone una depreciación efectiva del boliviano: el tipo de cambio inicial será de Bs 9,73 por dólar frente a los Bs 6,96 bolivianos en los que cotizó de manera fija para la venta —y Bs 6,86 para la compra— desde noviembre de 2011. Este cambio supone una pérdida de valor de la moneda nacional cercana al 40% respecto al dólar.

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Personas caminando frente a una casa de cambio en Bolivia. Photographer: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

Durante más de una década, la estabilidad del tipo de cambio fue uno de los principales pilares de la política económica impulsada por los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), que fue ministro de Economía cuando se implementó el régimen fijo. Ese modelo buscó contener la inflación, fortalecer el uso del boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

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Sin embargo, la crisis económica de los últimos años, marcada por la disminución sostenida de las reservas internacionales y la creciente escasez de divisas, dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo en el que el dólar llegó a cotizar cerca de los 20 bolivianos en su punto más alto. Adicionalmente, desde que el presidente Paz asumió el gobierno en noviembre del año pasado, el Gobierno implementó un tipo de cambio de referencia cercano a 9,90 bolivianos para la mayoría de las operaciones comerciales y financieras.

“Desde ahora existe un solo tipo de cambio. Ya no habrá que pelear con el banco, con la casa de cambios, con las remedadoras o con quien vende un producto para saber cuál es el dólar ‘verdadero’”, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

El cambio de política monetaria se produce en medio de negociaciones que Bolivia mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de cerca de 2.500 millones de dólares. El organismo había recomendado previamente abandonar el régimen de tipo de cambio fijo como parte de un conjunto de medidas destinadas a corregir los desequilibrios externos y fortalecer las reservas internacionales.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, durante una entrevista con Reuters en La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, durante una entrevista con Reuters en La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del organismo sostuvo que la paridad fija con el dólar se había vuelto “insostenible” debido al agotamiento de las reservas internacionales e instó a las autoridades a avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria. El informe técnico que acompañó esa evaluación señaló además que el tipo de cambio fijo “debería ser reemplazado” por un nuevo régimen alineado con las condiciones del mercado.

Algunos analistas advierten que si bien la flexibilización cambiaria constituye un paso relevante para corregir las distorsiones acumuladas en el mercado de divisas, no resuelve los problemas estructurales de la economía boliviana. Entre los principales desafíos destacan la recuperación de las reservas internacionales, el incremento del ingreso de dólares al país y el restablecimiento de la confianza para atraer inversiones.

Según explicó el BCB, el valor del dólar se actualizará diariamente con base en el promedio de las operaciones de compra de divisas reportadas por las entidades del sistema financiero. La información será publicada a las 20:00

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