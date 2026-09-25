‘Don Flaco’, presunto operador de ‘El Mayo’ detenido en CDMX, es de Sinaloa pero no tiene vínculos con políticos, afirma Harfuch

Don Flaco fue detenido en la CDMX. Crédito: SSPC

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, tuviera nexos identificados con políticos o autoridades mexicanas, tras su detención el martes 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el traslado de precursores químicos.

Durante la conferencia mañanera del viernes 25 de septiembre, García Harfuch explicó que las autoridades mexicanas ya mantenían contacto con agencias de Estados Unidos y autoridades italianas antes de la captura. La ubicación del presunto operador se derivó de intercambios de información con el FBI, la DEA e Interpol México.

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El funcionario señaló que “Don Flaco” era buscado principalmente por su presunta participación en el traslado de precursores químicos y que tenía una orden de extradición hacia Estados Unidos. También indicó que la carpeta de investigación permanecía abierta en la FGR y que el detenido formaba parte de un conjunto más amplio de personas investigadas.

García Harfuch precisó que las corporaciones ubicaron al sinaloense en Cuauhtémoc después de que participó en un evento civil privado. “No se pudo detener ahí porque había mucha gente. Posteriormente se detiene a solas”, explicó sobre el operativo en el que participaron la Agencia de Investigación Criminal y la SSPC.

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Aparecieron diversos mensajes con amenazas contra Omar García Harfuch en distintos puntos de Guerrero. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La SSPC no identificó vínculos de Don Flaco con políticos

Ante la pregunta sobre una posible relación de José Ángel “N” con políticos mexicanos, el titular de la SSPC respondió que el Gabinete de Seguridad no tenía información que acreditara ese tipo de conexiones. “Con políticos no, no tenemos ningún vínculo de este sujeto”, afirmó.

El secretario sostuvo que el detenido era originario de Sinaloa y que las autoridades lo relacionaban con otras redes criminales y personas que ya contaban con órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición. El nombre de José Ángel Rivera Zazueta apareció en investigaciones que lo identificaron como “El Flaco” o “Don Flaco”.

Las indagatorias en Italia también habían sido abordadas por autoridades mexicanas antes de la detención. García Harfuch explicó que la comunicación se desarrolló mediante Interpol México, que pertenece a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, ante los cuestionamientos sobre un expediente relacionado con una presunta red de tráfico de droga hacia Europa.

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Tweets del embajador de EEUU en México sobre la detención de "Don Flaco". Crédito: X - @USAmbMex

“Él está buscado por precursores químicos, principalmente, y tiene orden de extradición. Sobre el expediente que comenta de si hay otras autoridades u otros investigados, sí hay. La investigación continúa”, declaró el secretario. Añadió que la captura no agotaba las líneas de investigación contenidas en la carpeta de la Fiscalía.

Las investigaciones lo ubicaron en rutas de precursores y cocaína

José Ángel Rivera Zazueta fue señalado como coordinador y financiador de una estructura dedicada a trasladar precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos. La acusación lo colocó en una red vinculada con sustancias empleadas para fabricar fentanilo, metanfetaminas, MDMA, 2C-B y ketamina.

De acuerdo con la investigación de la periodista Anabel Hernández en el libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, Rivera Zazueta habría controlado operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde al menos 2020, luego de la caída de Jesús “El Rey” Zambada. Su función habría consistido en facilitar el ingreso de precursores químicos y la salida de narcóticos mediante la capital del país.

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(Foto: OFAC)

La autora sostuvo que el presunto operador habría entregado sobornos mensuales a integrantes de Semar, Sedena, Guardia Nacional y autoridades aduaneras destacadas en el aeropuerto. Según ese relato, los pagos iban de USD 1,000 a USD 2,000 por cada kilo de cocaína que ingresaba mediante esas rutas.

Hernández afirmó que Rivera Zazueta realizaba personalmente las entregas de dinero para afianzar los vínculos con quienes presuntamente protegían las operaciones. Los cargamentos que llegaban al aeropuerto eran distribuidos en bodegas de la Ciudad de México, entre ellas una ubicada en la colonia Roma.

La Operación Halcón permitió identificarlo en Italia

Una investigación sobre crimen organizado señaló que Rivera Zazueta residió en Kaohsiung, ciudad portuaria de Taiwán, desde donde habría coordinado el envío de precursores químicos para Ismael “El Mayo” Zambada. Esa estancia le habría permitido mantener contacto directo con proveedores del este de Asia y gestionar cargamentos destinados a México y Estados Unidos.

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En 2019, habría viajado a Italia con el propósito de abrir una ruta aérea de tráfico de cocaína hacia Europa desde el aeropuerto de Catania, en Sicilia. El primer envío previsto era de 1.5 toneladas de cocaína para la ‘Ndrangheta, organización a la que el investigador Michele Riccardi, de Transcrime, atribuyó el control de cerca del 80% de la cocaína que ingresaba a Europa.

'El Flaco', operador de Ismael 'El Mayo' Zambada en la Ciudad de México. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Un informante alertó al Grupo de Investigación del Crimen Organizado de la policía financiera italiana en Catania. En menos de tres meses, el capitán Pablo Leccese identificó a los guatemaltecos Luis Fernando Morales Hernández, “El Suegro”; Daniel Esteban Ortega Úbeda, y Félix Rubén Villagrán López como figuras de la célula.

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El esquema dependía de un funcionario del aeropuerto Catania-Fontanarossa identificado como “Don Señor”. Rivera Zazueta llegó a Catania el primero de junio de 2019 y se registró con su pasaporte real y el de su pareja, Karla Daniela Ramírez Pérez, en el hotel Roman Palace, lo que permitió a las autoridades italianas identificarlo.

La Dirección Central Antidrogas infiltró a dos agentes encubiertos identificados como Rodríguez y “El Cholo”, así como a un oficial colombiano apodado “Lucas”. El 16 de enero de 2020, Ortega y Villagrán viajaron a Verona para reunirse con Salvador Ascensio Chávez, “El Arquitecto”, quien había sido enviado desde México para supervisar una venta.

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La policía financiera italiana detuvo a Ortega y Villagrán durante esa operación y decomisó 385 kilos de cocaína, además de 35 mil euros. Rivera Zazueta evitó la captura y también habría intentado establecer una fábrica de jabón en Italia como empresa fachada, proyecto que no se concretó.

Infobae

El 15 de noviembre de 2011, Rivera Zazueta constituyó en Mexicali, Baja California, una empresa identificada como Mia Centro Cambiario o Centro Cambiario California, junto con Miriam Anahid Ramos Santana, originaria de Mazatlán, Sinaloa. Ese tipo de negocio podía realizar compraventa de divisas, monedas, metales y documentos pagaderos en moneda extranjera.

La investigación de Hernández señaló que esa estructura habría podido facilitar el ingreso a la economía formal de dólares procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos. La posibilidad habría persistido incluso después de que autoridades italianas y estadounidenses lo identificaron en pesquisas por narcotráfico.

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El 30 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rivera Zazueta bajo la Orden Ejecutiva 14059. La dependencia lo señaló por colaborar con Shanghai Fast-Fine Chemicals, empresa china sancionada desde diciembre de 2021 por enviar precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones mexicanas.

La medida también alcanzó a los presuntos socios Nelton Santiso Águila, mexicano, y Jason Antonio Yang López, guatemalteco, por colaborar en la obtención e importación de precursores para fentanilo con destino final en Estados Unidos. El Tesoro estadounidense también responsabilizó a Rivera Zazueta de mover cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.