EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé una jornada con mucho movimiento en la Ciudad de México, entre concentraciones, citas agendadas, rodadas motociclistas y ciclistas, además de eventos masivos como el concierto de Stray Kids.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes del viernes 25 de septiembre:
Corte vial en la CDMX
Corte en la CDMX por manifestación en República de Cuba La circulación permanece cerrada en República de Cuba a la altura de Héroes del 57 por la presencia de manifestantes. OVIAL CDMX recomienda tomar Tacuba como alternativa vial.
Vehículo descompuesto genera afectación en Calzada Ignacio Zaragoza Un vehículo descompuesto provoca #PrecauciónVial en los carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Peñón Viejo, sentido al poniente.
Buen avance en Río Churubusco La avenida Río Churubusco registra buen avance de Eje 3 Oriente a Eje 4 Sur.