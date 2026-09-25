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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé una jornada con mucho movimiento en la Ciudad de México, entre concentraciones, citas agendadas, rodadas motociclistas y ciclistas, además de eventos masivos como el concierto de Stray Kids.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del viernes 25 de septiembre:

11:23 hsHoy

Corte vial en la CDMX

Corte en la CDMX por manifestación en República de Cuba La circulación permanece cerrada en República de Cuba a la altura de Héroes del 57 por la presencia de manifestantes. OVIAL CDMX recomienda tomar Tacuba como alternativa vial.

Vehículo descompuesto genera afectación en Calzada Ignacio Zaragoza Un vehículo descompuesto provoca #PrecauciónVial en los carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Peñón Viejo, sentido al poniente.

Buen avance en Río Churubusco La avenida Río Churubusco registra buen avance de Eje 3 Oriente a Eje 4 Sur.

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