‘La Barredora’ está “muy mermada” y dividida en dos grupos, afirma Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó que el cártel de ‘La Barredora’ en Tabasco actualmente se encuentra fragmentado en dos y aseguró que “está muy mermada” esa organización criminal, de la cual, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco , Hernán Bermúdez Requena , está acusado como presunto líder.

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